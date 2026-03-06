sports betsson
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
06.03.2026 | 19:04
Συναγερμός στη ΓΑΔΑ - Eλεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του 48χρονου - Είχε τρεις χειροβομβίδες
Τιμωρία της UEFA στη Ρεάλ Μαδρίτης για ρατσιστική συμπεριφορά των φιλάθλων της
Ποδόσφαιρο 06 Μαρτίου 2026, 20:23

Τιμωρία της UEFA στη Ρεάλ Μαδρίτης για ρατσιστική συμπεριφορά των φιλάθλων της

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία επέβαλε στη Ρεάλ Μαδρίτης ποινή αποκλεισμού μέρους της κερκίδας του Σαντιάγκο Μπερναμπέου λόγω ρατσιστικής συμπεριφοράς των οπαδών της.

«Καμπάνα» από την UEFA στη Ρεάλ Μαδρίτης για ρατσιστική συμπεριφορά των οπαδών της στο επαναληπτικό παιχνίδι για τα πλέι οφ του Champions League με τη Μπενφίκα.

Συγκεκριμένα, η UEFA τιμώρησε τη Ρεάλ με κλείσιμο μέρους της κερκίδας στο Μπερναμπέου, στην προσεχή αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι  (11/3) για τους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμωρία επιβλήθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς μερίδα οπαδών της επέδειξαν ρατσιστική συμπεριφορά και παράλληλα προέβησαν σε ναζιστικούς χαιρετισμούς στον αγώνα με τους «Αετούς της Λισαβόνας».

Όλα αυτά τη στιγμή που η UEFA ερευνά εδώ και αρκετές ημέρες την καταγγελία του ποδοσφαιριστής Βινίσιους των Μαδριλένων για ρατσιστική επίθεση του Τζιανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα,στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες για τα πλέι οφ του Champions League.

World
Goldman Sachs: Το βασικό και το… κακό σενάριο του πολέμου στο Ιράν

Goldman Sachs: Το βασικό και το… κακό σενάριο του πολέμου στο Ιράν

Κόσμος
Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο, σφοδρό πλήγμα και στην Τεχεράνη – Το Ιράν επιτέθηκε στις δυνάμεις των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο, σφοδρό πλήγμα και στην Τεχεράνη – Το Ιράν επιτέθηκε στις δυνάμεις των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 06.03.26

Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι: Οριστικά εκτός ο Μόρις

Χωρίς τον Μόντε Μόρις θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ όπως είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Μπαρτζώκα, εκτός είναι οι Τόμας Γουόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ. Αναλυτικά η 12άδα.

Euroleague: Συνάντηση Τσους Μπουένο και Δημήτρη Φραγκάκη στην Αθήνα για το 2026 EuroLeague Final Four
Μπάσκετ 06.03.26

Euroleague: Συνάντηση Τσους Μπουένο και Δημήτρη Φραγκάκη στην Αθήνα για το 2026 EuroLeague Final Four

Ο νέος CEO της EuroLeague και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του «2026 EuroLeague Final Four Athens», συναντήθηκαν την Παρασκευή μίλησαν για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Το κομβικό δίδυμο Ρέτσος-Πιρόλα και τα ντέρμπι
On Field 06.03.26

Το κομβικό δίδυμο Ρέτσος-Πιρόλα και τα ντέρμπι

Χωρίς το βασικό του αμυντικό δίδυμο ο Ολυμπιακός έχει σε τέσσερα ντέρμπι μόλις μια ισοπαλία, εν όψει ΠΑΟΚ πάντως Ρέτσος και Πιρόλα αναμένεται να ανταμώσουν ξανά…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΕ: Τηλεδιάσκεψη Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής την Δευτέρα
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

ΕΕ: Τηλεδιάσκεψη Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής την Δευτέρα

Στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων, την αξιολόγηση της κατάστασης από τους ηγέτες της περιοχής και την εξέταση πιθανών τρόπων στήριξης από την ΕΕ, με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Σύνταξη
Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό και καταρρέουν πολυκατοικίες
Κόλαση 06.03.26

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό και καταρρέουν πολυκατοικίες

Νέο βίντεο από τα πλήγματα του Ισραήλ στη Βηρυτό. Περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί σε καταφύγια στον Λίβανο και ο αριθμός των εκτοπισμένων αναμένεται να αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς.

Σύνταξη
Πώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν δημιούργησε μια τεράστια μαύρη τρύπα στον παγκόσμιο εναέριο χώρο
Τεράστιο κόστος 06.03.26

Πώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν δημιούργησε μια τεράστια μαύρη τρύπα στον παγκόσμιο εναέριο χώρο

Οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν έτοιμα σχέδια έκτακτης ανάγκης, αλλά λόγω του πολέμου στο Ιράν και της γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργηθεί σημεία συμφόρησης που κανένας προγραμματισμός δεν μπορεί να διορθώσει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ
Art 06.03.26

Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ

Ένας από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά έργα του Σαλβαδόρ Νταλί, με τίτλο Bacchanale, βγαίνει σε δημοπρασία με τους ειδικούς να υπολογίζουν ότι μπορεί να πωληθεί μέχρι και για 300.000 ευρώ.

Σύνταξη
ΚΚΕ μετά το αίτημα βοήθειας από τη Βουλγαρία: «Νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο»
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

ΚΚΕ μετά το αίτημα βοήθειας από τη Βουλγαρία: «Νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο»

«Η παροχή ελληνικής στρατιωτικής συνδρομής στη Βουλγαρία κάνει “φύλλο και φτερό” τα προσχήματα της αντίστοιχης αποστολής δυνάμεων στην Κύπρο, που έγινε δήθεν για την “προστασία του κυπριακού ελληνισμού” και συνιστά νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο», αναφέρει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν
Fizz 06.03.26

«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ βρίσκεται σε ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο μικρότερος αδελφός του, Κρουζ, έδωσε μια απρόσμενη απάντηση όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα συμφιλίωσης

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Πάνω από 1 κιλό κοκαΐνη εντοπίστηκε σε διαμέρισμα-«καβάτζα» 28χρονου – Είχε συλληφθεί στον Άγιο Παντελεήμονα
Ελλάδα 06.03.26

Ηλιούπολη: Πάνω από 1 κιλό κοκαΐνη εντοπίστηκε σε διαμέρισμα-«καβάτζα» 28χρονου – Είχε συλληφθεί στον Άγιο Παντελεήμονα

Ο 28χρονος είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών μετά από καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας τρακάροντας τρία αυτοκίνητα - Εντοπίστηκε το σπίτι του στην Ηλιούπολη και έγινε έφοδος

Σύνταξη
Πέδρο Σάντσεθ: Αυτός ο πόλεμος είναι λάθος – Θα το πληρώσουμε…
Πιστός στη θέση του 06.03.26

Πέδρο Σάντσεθ: Αυτός ο πόλεμος είναι λάθος – Θα το πληρώσουμε…

Όχι στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά ναι στην υπεράσπιση των συμμάχων που επηρεάζονται από αυτόν, όπως η Κύπρος. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υπερασπίστηκε με σθένος, τις θέσεις του μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και έστειλε μήνυμα στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
