Τιμωρία της UEFA στη Ρεάλ Μαδρίτης για ρατσιστική συμπεριφορά των φιλάθλων της
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία επέβαλε στη Ρεάλ Μαδρίτης ποινή αποκλεισμού μέρους της κερκίδας του Σαντιάγκο Μπερναμπέου λόγω ρατσιστικής συμπεριφοράς των οπαδών της.
«Καμπάνα» από την UEFA στη Ρεάλ Μαδρίτης για ρατσιστική συμπεριφορά των οπαδών της στο επαναληπτικό παιχνίδι για τα πλέι οφ του Champions League με τη Μπενφίκα.
Συγκεκριμένα, η UEFA τιμώρησε τη Ρεάλ με κλείσιμο μέρους της κερκίδας στο Μπερναμπέου, στην προσεχή αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι (11/3) για τους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμωρία επιβλήθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς μερίδα οπαδών της επέδειξαν ρατσιστική συμπεριφορά και παράλληλα προέβησαν σε ναζιστικούς χαιρετισμούς στον αγώνα με τους «Αετούς της Λισαβόνας».
🚨 OFFICIEL : L’UEFA sanctionne le Real Madrid pour des faits de racisme au stade Santiago Bernabeu !
Suite au salut nazi effectué par un supporter lors du match face au Benfica, le club est condamné :
💶 15 000 € d’amende.
🏟 Fermeture partielle de la tribune sud (500… pic.twitter.com/TK6qaxGYvW
— Foot Mercato (@footmercato) March 6, 2026
Όλα αυτά τη στιγμή που η UEFA ερευνά εδώ και αρκετές ημέρες την καταγγελία του ποδοσφαιριστής Βινίσιους των Μαδριλένων για ρατσιστική επίθεση του Τζιανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα,στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες για τα πλέι οφ του Champions League.
