Η UEFA θέλει περισσότερες από 18.524 γυναίκες διαιτητές

Σύμφωνα με στατιστικά που δημοσιοποίησε η ίδια η UEFA κατά τη σεζόν 2024/25, 18.524 γυναίκες διαιτητές ήταν εγγεγραμμένες στις 55 εθνικές ομοσπονδίες της Ευρώπης αλλά το 69% αυτών προέρχεται μόλις από έξι χώρες, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο συνεπείς προσπάθειες προσέλκυσης σε όλες τις ομοσπονδίες της Ευρώπης. Ο αριθμός των γυναικών που ασχολούνται με τη διαιτησία δεν θεωρείται αρκετός παρά την αύξηση 4,4% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.

Για αυτό και η UEFA διοργάνωσε, αυτή την εβδομάδα στο αρχηγείο της στη Νιόν της Ελβετίας, το πρώτο Συμπόσιο Διαιτησίας Γυναικών με στόχο τη δημιουργία διαδρομών εξέλιξης και στοχευμένης υποστήριξης. Το βασικό ερώτημα ήταν το εξής: Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για τις γυναίκες διαιτητές και να διατηρήσουμε την Ευρώπη στην πρωτοπορία της διαιτητικής αριστείας;

Οι αρμόδιοι θέλησαν να δώσουν απαντήσεις αλλά και να βρουν κίνητρα για τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη διαιτησία, όπως η εγκυμοσύνη, η επιστροφή στην αγωνιστική δράση μετά τη γέννηση παιδιού, η ψυχική υγεία και η ισορροπία ανάμεσα σε δύο επαγγελματικές καριέρες.

«Είναι η ιδανική στιγμή να ανεβάσουμε τη γυναικεία διαιτησία ακόμη ψηλότερα, θέλουμε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι», δήλωσε το μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA, Ντάγκμαρ Ντάμκοβα.

Ο Ζαν-Μπατίστ Μπουλτίνκ, επικεφαλής αξιολόγησης απόδοσης της Βασιλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Βελγίου, ανέλυσε το σχέδιο προσέλκυσης γυναικών στη διαιτησία, στην χώρα του. Σύμφωνα με όσα είπε επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας θετικής πρώτης εντύπωσης για τους νέους διαιτητές, σε μια δομημένη διαδικασία ένταξης, σε συνεχή παρακολούθηση της πορείας τους και στην ενίσχυση της προβολής γυναικείων προτύπων.

Με αφορμή τα παραπάνω επεκτάθηκε η συζήτηση για να «εμπλουτιστεί» το πλάνο προσέλκυσης και ανάδειξης γυναικών στη διαιτησία. Οι συζητήσεις κάλυψαν τη δημιουργία ενδιαφέροντος, στοχευμένα μηνύματα και χρήση των social media, δράσεις ενημέρωσης σε σχολεία και πανεπιστήμια, καθώς και τη σημασία της ενεργής επικοινωνίας με υποψήφιους διαιτητές.

Άλλο ένα θέμα συζήτησης ήταν η διατήρηση των γυναικών στη διαιτησία. Ο επικεφαλής διαιτησίας της Νορβηγίας, Τέρχε Χάουγκε – ο οποίος διηύθυνε τον τελικό του Champions League το 2006 – εξήγησε πώς η Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (NFF) αύξησε το ποσοστό διατήρησης των γυναικών διαιτητών. Το 2015, η NFF είχε 113 γυναίκες διαιτητές, εκ των οποίων οι 10 διηύθυναν αγώνες στην κορυφαία κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου. Μετά από συντονισμένη προσπάθεια, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 203 το 2019, με 20 διαιτητές να δραστηριοποιούνται στις δύο κορυφαίες κατηγορίες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ωστόσο, η NFF διαπίστωσε πρόβλημα διατήρησης – αρκετές διαιτητές δεν επέστρεφαν στη δράση μετά τη γέννηση παιδιού.

Για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, η NFF εισήγαγε ένα πλαίσιο επιστροφής στη δράση μετά την εγκυμοσύνη. Οι διαιτητές μπορούν πλέον να «παγώνουν» την κατάταξή τους κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, συνεχίζοντας παράλληλα να λαμβάνουν οικονομική στήριξη, καθώς και πρόσβαση σε φυσική και ψυχολογική καθοδήγηση. Μετά τη γέννηση του παιδιού, έχουν έξι έως δώδεκα μήνες για να περάσουν το τεστ φυσικής κατάστασης των γυναικών διαιτητών. Επιπλέον, τους επιτρέπεται να φέρνουν το παιδί τους σε σεμινάρια και προπονητικά καμπ διαιτησίας, συνοδευόμενο από σύντροφο ή μέλος της οικογένειας.

Σήμερα, η NFF διαθέτει 424 γυναίκες διαιτητές, εκ των οποίων οι 46 δραστηριοποιούνται στις δύο κορυφαίες κατηγορίες του γυναικείου ποδοσφαίρου. Από αυτές τις διαιτητές υψηλού επιπέδου, οι 11 είναι μητέρες, με συνολικά 17 παιδιά.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: www.uefa.org