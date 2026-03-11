Κάθε ημέρα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη συγκεκριμένων Αγίων και μαζί γιορτάζουν και πολλά γνωστά ονόματα. Δείτε αναλυτικά ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου για να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, 11 Μαρτίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη σημαντικών Αγίων, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουν ο Άγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, οι Άγιοι Τρόφιμος και Θαλλός, οι Άγιοι Πιόνιος και Σαβίνα, καθώς και η Οσία Θεοδώρα η Βασίλισσα της Άρτας.

Η ημέρα αυτή είναι ιδιαίτερη για αρκετά γνωστά ελληνικά ονόματα που έχουν την τιμητική τους σύμφωνα με το εορτολόγιο.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Θαλής, Θαλλός, Θαλλής, Θάλλεια, Θάλεια, Θάλλω.

Θεοδώρα, Θοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα*.

Σαβίνα, Ζαμπίνα, Ζαμπία.

Σωφρόνιος, Σωφρόνης, Σωφρονία, Σωφρόνη.

Ευλόγιος, Ευλογία, Λουκρητία.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα

Άγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Ο Άγιος Σωφρόνιος γεννήθηκε στη Δαμασκό της Συρίας γύρω στον 6ο αιώνα και ξεχώρισε για τη μεγάλη θεολογική και φιλοσοφική του παιδεία. Από νεαρή ηλικία αφιερώθηκε στην Εκκλησία και έγινε μοναχός στη Μονή του Αγίου Θεοδοσίου στα Ιεροσόλυμα.

Υπήρξε σημαντικός θεολόγος και αγωνίστηκε έντονα κατά των αιρέσεων της εποχής του, ιδιαίτερα του Μονοθελητισμού. Η δράση και η πνευματική του προσφορά τον οδήγησαν το 634 μ.Χ. στον πατριαρχικό θρόνο των Ιεροσολύμων.

Κατά τη διάρκεια της πατριαρχίας του αντιμετώπισε δύσκολες συνθήκες τόσο μέσα στην Εκκλησία όσο και στην περιοχή της Παλαιστίνης, ωστόσο παρέμεινε σταθερός στην υπεράσπιση της ορθόδοξης πίστης. Κοιμήθηκε στις 11 Μαρτίου του 638 μ.Χ. και τιμάται ως άγιος από την Ορθόδοξη και την Καθολική Εκκλησία.

Οι Άγιοι Τρόφιμος και Θαλλός

Οι Άγιοι Τρόφιμος και Θαλλός έζησαν στα χρόνια των διωγμών του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Κατάγονταν από την περιοχή της Καρίας στη Μικρά Ασία και συνελήφθησαν επειδή ομολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό.

Σύμφωνα με την παράδοση, υπέστησαν σκληρά βασανιστήρια και λιθοβολισμό, όμως αρχικά σώθηκαν θαυματουργικά. Παρ’ όλα αυτά συνελήφθησαν ξανά και τελικά μαρτύρησαν με σταυρικό θάνατο.

Η Οσία Θεοδώρα, η Βασίλισσα της Άρτας

Η Οσία Θεοδώρα της Άρτας υπήρξε σύζυγος του δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ Β΄ Κομνηνού Δούκα. Η ζωή της χαρακτηρίστηκε από ταπεινότητα, υπομονή και μεγάλη φιλανθρωπία.

Μετά από δύσκολες προσωπικές δοκιμασίες αφιερώθηκε περισσότερο στην πίστη και την προσφορά προς τους φτωχούς. Μετά τον θάνατό της τιμήθηκε ως αγία από την Εκκλησία, ενώ ο τάφος της στην Άρτα αποτελεί τόπο προσκυνήματος.