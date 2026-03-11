Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, δεσμώτης
Opinion 11 Μαρτίου 2026, 20:30

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, δεσμώτης

Η φυλακή θα έπρεπε να μπορεί να μας κάνει να λυπηθούμε ακόμα κι ένα τέρας σαν τον Γουάινσταϊν.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ακόμα κι αν έχει κανείς την πλήρη επίγνωση της βιαιότητας που εξαπέλυσε ο καταδικασμένος μαικήνας του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, είναι δύσκολο να μη νιώσει μία θλίψη, αν όχι και συμπόνοια διαβάζοντας τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Hollywood Reporter μέσα από τη φυλακή Ράικερς. Κι αυτό γιατί μέσα στην έπαρση, την ασυναισθησία, τις ψευδαισθήσεις που τον διακατέχουν και τη συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση για τα κρίματά του, διαφαίνονται σε στιγμές πιο οικουμενικές αλήθειες:

«Έχω καρκίνο στον μυελό των οστών. Πεθαίνω εδώ. Και η ιδέα του εισαγγελέα είναι μάλλον να πεθάνω στη φυλακή. Αλλά πεθαίνω.»

Μιλώντας στον παλιό του γνώριμο συνεντευξιαστή από την εποχή που αποτελούσε τον εστεμμένο βασιλέα του «ανεξάρτητου» -ας πούμε- αμερικανικού κινηματογράφου, ο Γουάινσταϊν έχει πια άλλες ιστορίες να πεί, οι οποίες έχουν απεκδυθεί εκείνη την αίγλη του παλαιού.

Αφηγείται την απομόνωση στην οποία ζει και το γεγονός ότι κινδυνεύει μέσα στο περιβάλλον της φυλακής. Την κλονισμένη υγεία του, το έμφραγμα, το αμαξίδιο, τον καρκίνο. Τη μοναξιά. Τα κλασικά μυθιστορήματα του Χέμινγουεϊ και του Φιτζέραλντ που διάβαζε στο σχολείο και την αίσθηση που του δίνουν, τώρα που τα ξαναπιάνει στα 73 του πίσω από τα κάγκελα μιας φυλακής υψίστης ασφαλείας. Την ντροπή και απομάκρυνση των παιδιών του. Ακόμα κι ένα ίχνος τύψεων που γρήγορα βέβαια καταπνίγεται, όταν ξεκινά η συζήτηση για τις πράξεις και τα θύματά του.

Ξεκινώντας με τις πρώτες καταγγελίες εναντίον του, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν σταμάτησε να είναι άνθρωπος. Έγινε το διεθνές σύμβολο της σεξουαλικής κακοποίησης, της κατάχρησης εξουσίας, της πατριαρχίας όταν αυτή θωρακίζεται περαιτέρω με την αίγλη του χρήματος, του στάτους και των προσβάσεων.

Η υπόθεση του προκάλεσε ένα αντιληπτικό σοκ το οποίο απλώθηκε σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Μία ξαφνική αφύπνιση που εξανάγκασε -έστω στιγμιαία και με πολλές μετέπειτα οπισθοχωρήσεις- σε μία γωνία θέασης της έμφυλης βίας μέσα από τις αισθήσεις των θυμάτων. Η υπόθεση Γουάινσταϊν έγινε η αιτία ανάφλεξης του #metoo, το οποίο παρά τις αντιεξεγέρσεις που το ακολούθησαν αργότερα με τη μορφή των κινημάτων ανδρικών δικαιωμάτων και τα συναφή, άφησε μια παρακαταθήκη που δύσκολα ξηλώνεται, ιδίως όσο εξακολουθεί να γίνεται αντικείμενο υπεράσπισης στον δρόμο.

Κοινώς, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν ως κακοποιητής έγινε κάτι πολύ σημαντικότερο από αυτό που αντιστοιχούσε στη φτιαξιά του.

Όχι ότι κάποτε δεν έλαμψε· ή τουλάχιστον ότι δεν τον έχτισαν να λάμπει δημοσιογράφοι σαν τον τωρινό ανακριτή του και το μέσο που τώρα φιλοξενεί την πρωτοπρόσωπη αφήγηση της έκπτωσής του. Ήταν ο παραγωγός του Κουέντιν Ταραντίνο και των περισσότερων δημιουργών που αναγέννησαν το αμερικανικό σινεμά από τις στάχτες του New Hollywood τη δεκαετία του 1990. Ο χαρισματικός και πληθωρικός τύπος με όλες τις σκοτεινές του πλευρές – αντίφαση που ακόμα και στο απόγειο του j’accuse πολλά μέσα επέλεγαν να αφηγηθούν ως γοητευτική.

Ο τρόπος που αυτοπαρουσιάζεται, με τη βοήθεια του μέσου που τον φιλοξενεί, θυμίζει αυτούς τους σκληρούς και απάνθρωπους πατριάρχες στα μυθιστορήματα του Φώκνερ, που έχοντας καταστρέψει τους πάντες γύρω τους, μένουν μόνοι τους περιτριγυρισμένοι από τον θάνατο σε μέγαρα που σαπίζουν αδειασμένα από ζωή στον αμερικανικό Νότο.

Ακόμα περισσότερο, η συνέντευξη του Γουάινσταϊν αποπνέει έναν αέρα μιας παρελθούσας αίγλης στον κόσμο του θεάματος. Σαν μια Μπλανς Ντιμπουά, μια Μπέιμπι Τζέιν, μια Νόρμα Ντέσμοντ για την εποχή του streaming: το λείψανο μιας περασμένης εποχής, η προσωπική τραγωδία του οποίου δεν έχει καμία σημασία αυτούσια, παρά συμβολίζει την οδύνη του περάσματος από μία μόδα του θεάματος σε μία άλλη.

Αυτή η ατμόσφαιρα μάλιστα χτίζεται εμπρόθετα. Ο Γουάινσταϊν ερωτάται για την ύβρη που διέπραξε, όπως στις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες. Για τις αλλαγές στο Χόλιγουντ απ’ όταν ο ίδιος ήταν ενεργός. Για τις ταινίες παραγωγής του για τις οποίες είναι περισσότερο περήφανος. Για το αν θα αντάλλαζε τη ζωή του με μια πιο φυσιολογική. Οι ερωτήσεις τον καλούν να νοσταλγήσει τα περασμένα μεγαλεία του.

Η αλήθεια είναι ότι απ’ όταν ξέσπασε η υπόθεση Γουάινσταϊν, οι μαρτυρίες των θυμάτων δείχνουν έναν άνθρωπο μικροπρεπή και κομπλεξικό, έναν μπίζνεσμαν με έπαρση που δεν υποστηρίζεται ούτε στοιχειωδώς από κάποιο αντίστοιχο ταλέντο. Και μάλιστα, η φρικιαστική βία την οποία εξαπέλυσε κατά τόσων γυναικών, ο τρόμος που διέσπειρε, οι ζωές τις οποίες κατέστρεψε και οι προσωπικότητες που τραυμάτισε, είχαν απόλυτη και σφιχτή σύνδεση σε κάθε στιγμή με τη μετριότητα και τη μικροπρέπειά του.

Ακόμα και γι’ αυτό το τέρας όμως, πολύ επηρμένο κι ανόητο για να καταλάβει τι έκανε, πολύ ανίκανο για να επιβιώσει όταν έρχεται αντιμέτωπο με τις ευθύνες του, πολύ αμαρτωλό για να εξιλεωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, η εμπειρία που κομίζει από την τιμωρία της φυλακής, το μόνο πράγμα που χαρίζει με ειλικρίνεια ως συνεντευξιαζόμενος, μοιάζει υπερβολικά και αναντίστοιχα σκληρό ως απάντηση σε οτιδήποτε θα μπορούσε να διαπράξει ένας άνθρωπος.

Κόσμος
Τραμπ: «Τους χτυπήσαμε πιο δυνατά από σχεδόν οποιαδήποτε χώρα στην Ιστορία»

Τραμπ: «Τους χτυπήσαμε πιο δυνατά από σχεδόν οποιαδήποτε χώρα στην Ιστορία»

Opinion
Η διάσωση της δημοκρατίας
Opinion 11.03.26

Η διάσωση της δημοκρατίας

Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητο να υπάρχουν στην ψυχή και το θυμικό των μελών μιας κοινωνίας ώστε οι θεσμοί, ανεξάρτητα των όποιων προβλημάτων, να μένουν αλώβητοι και η δημοκρατία να επιβιώνει.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Εσωτερικές εκκαθαρίσεις στο Ιράν;
Opinion 10.03.26

Εσωτερικές εκκαθαρίσεις στο Ιράν;

Ο φόβος ότι η Moσάντ έχει διεισδύσει βαθιά στο ιρανικό καθεστώς – ακόμη και μέσα στους Φρουρούς της Επανάστασης – δεν είναι θεωρία συνωμοσίας.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ρομπέρτο Μπενίνι: Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο
La Vita è Bella 09.03.26

Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο

Ο Ρομπέρτο Μπενίνι, πέρα από το ταλέντο του να μας κάνει να γελάμε, έχει μια μοναδική ικανότητα να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρωπότητας με έναν λόγο που είναι ταυτόχρονα ποιητικός και βαθιά πολιτικός. Το πρόσφατο ξέσπασμα του Ιταλού ηθοποιού και σκηνοθέτη ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται, μας συγκλόνισε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες
Opinion 08.03.26

8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο φεμινισμός δεν είναι ένα μόνο πράγμα. Είναι αγώνας για ισότητα, για αυτοδιάθεση, για σεβασμό και καθημερινή αξιοπρέπεια: στη δουλειά, στο σπίτι, στον δρόμο, στον δημόσιο λόγο.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Και η επόμενη μέρα;
Editorial 07.03.26

Και η επόμενη μέρα;

Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα γίνει με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και ποια θα είναι η επόμενη μέρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε
Editorial 06.03.26

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεχνά ότι η κριτική στους υπουργούς είναι αυτονόητη πλευρά της δημοκρατίας. Όπως και η ελευθερία της έκφρασης την οποία ο ίδιος σαφώς περιφρονεί

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;
Opinion 05.03.26

Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;

Η επίθεση ήταν αναπόφευκτη, διότι η συγκέντρωση τόσων αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή είχε τεράστιο οικονομικό κόστος και επιβάρυνε τρομακτικά την ψυχολογική ισορροπία αλλά και τη συνακόλουθη πειθαρχία των συγκεντρωμένων δυνάμεων

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 04.03.26

Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά

Μια προσεκτική ανάγνωση της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποκαλύπτει ότι η διαφθορά ενδημεί εντός κι εκτός των συνόρων της χώρας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η κυβερνητική προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να εξασφαλίσει επανεκλογή θα πέσει στο κενό
Editorial 04.03.26

Η κυβερνητική προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να εξασφαλίσει επανεκλογή θα πέσει στο κενό

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη συγκυρία του πολέμου ως αφετηρία για την επανεκλογή της. Μια επένδυση μεγάλου ρίσκου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πλαφόν: «Ρουκέτες» από τους πρατηριούχους για το πλαφόν στις τιμές κέρδους
Αντιδράσεις 11.03.26

«Ρουκέτες» από τους πρατηριούχους για το πλαφόν στις τιμές κέρδους

«Προκλητική και ανήθικη» χαρακτηρίζουν οι πρατηριούχοι την απόφαση επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και αντιπροτείνουν μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ για συγκεκριμένο διάστημα. «Οι πολίτες στενάζουν, οι πρατηριούχοι συκοφαντούνται και το κράτος συνεχίζει ακάθεκτο να εισπράττει τεράστιους φόρους».

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι
Ελλάδα 11.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι

Οι επιβάτες που επέστρεψαν περιέγραψαν την έντονη κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, με συνεχείς σειρήνες και συναγερμούς - Συγκινητικές στιγμές στις αφίξεις του «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
Στο Ευρωκοινοβούλιο το σκάνδαλο των υποκλοπών – Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης
Στην ολομέλεια 11.03.26

Στο Ευρωκοινοβούλιο το σκάνδαλο των υποκλοπών – Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης. Στο Στρασβούργο βρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Πριν και μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – Αυξήσεις σε φρούτα, λαχανικά και κρέας
Ζητείται ελπίς 11.03.26

Οι «πύραυλοι» ακρίβειας στην αγορά και τα διστακτικά μέτρα της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ, με ορίζοντα τριμήνου, για να προλάβει τυχόν φαινόμενα κερδοσκοπίας, όμως η ακρίβεια επιμένει και οι πρωτογενείς ανατιμήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson 101-77: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα ημιτελικά ο δικέφαλος
FIBA Europe Cup 11.03.26

ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson 101-77: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα ημιτελικά ο δικέφαλος

Ο ΠΑΟΚ με την επιβλητική νίκη του επί του Περιστερίου έκανε «άλμα» πρόκρισης, αφού του αρκεί να μην ηττηθεί με 25 ή περισσότερους πόντους στο «Α. Παπανδρέου» (18/3, 18:30) για να βρεθεί στα ημιτελικά.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Πώς σχετίζεται ο πόλεμος στο Ιράν με τα σενάρια πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα;
The Expla-in Project 11.03.26

Γιατί αναθερμαίνεται η συζήτηση στο «γαλάζιο» παρασκήνιο για πρόωρες εκλογές; Ο ρόλος του πολέμου

Πόλεμος στο Ιράν, οι πρόωρες εκλογές και οι πολιτικοί υπολογισμοί. Ποια είναι τα επιχειρήματα εκείνων που τις θέλουν και όσων τάσσονται υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ
Champions League 11.03.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Άρσεναλ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Το Ιράν έβαλε 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – «Δε νομίζω ότι τα κατάφερε η Τεχεράνη» απαντά ο Τραμπ
Κόσμος 11.03.26

Το Ιράν έβαλε 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – «Δε νομίζω ότι τα κατάφερε η Τεχεράνη» απαντά ο Τραμπ

Ο Τραμπ ενθάρρυνε επίσης τα πετρελαιοφόρα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, επιμένοντας ότι είναι ασφαλή παρά τις επιθέσεις σε τρία πλοία στην πλωτή οδό νωρίτερα σήμερα. 

Σύνταξη
«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς
Ύβρη 11.03.26

«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς

Ως ήρωας αρχαίας τραγωδίας στην τελική της πράξη, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του μιλώντας από την απομόνωση του διαβόητου Ράικερς Άιλαντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καραλής – Ντουπλάντις: Τιτανομαχία στην Ουψάλα ανάμεσα στους δύο κορυφαίους του επί κοντώ
Επί κοντώ 11.03.26

Καραλής - Ντουπλάντις: Τιτανομαχία στην Ουψάλα ανάμεσα στους δύο κορυφαίους του αθλήματος

Στο σπίτι του Μόντο Ντουπλάντις, στο μίτινγκ «Mondo Classic» της Ουψάλα, αγωνίζεται την Πέμπτη (12/3, 19:30), στην επόμενη στάση της χειμερινής του περιοδείας ο Εμμανουήλ Καραλής.

Σύνταξη
Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok από το Στρασβούργο – «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις των υποκλοπών δεν αξίζουν στον λαό»
ΠΑΣΟΚ 11.03.26

Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok από το Στρασβούργο – «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις των υποκλοπών δεν αξίζουν στον λαό»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει αναφορά στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και επισημαίνει τη διάσταση ότι η εθνική ασφάλεια, όπως τονίζει, «έγινε έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας με ευθύνη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της αυλής του στο Μέγαρο Μαξίμου»

Σύνταξη
Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk
Επικαιρότητα 11.03.26

Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος για την επαγγελματικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στη μάχη κατά των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας
Συναρπαστικό 11.03.26

Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας

Μια συγκλονιστική νέα εικόνα από την καρδιά του Γαλαξία αποκαλύπτει τον βίαιο χορό των άστρων γύρω από τον Τοξότη Α*, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο σημείο όπου η φυσική συναντά το άπειρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
Ελλάδα 11.03.26

Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό

Όπως διαπιστώθηκε ο ένας από τους συλληφθέντες ανήλικος ενώ ο δεύτερος ενήλικας, γνώριμος των αρχών, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν στην καταδίωξη με τον νεκρό Ρομά στο Πέραμα.

Σύνταξη
Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος
$$$$$$$$$$$$ 11.03.26

Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος

Η ζωή μιμείται την τέχνη στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για την οικογένεια Μέρντοχ, η οπόια διαλύθηκε επειδή ακριβώς έμοιαζε στη σειρά Succession, την οποία και ενέπνευσε όπως είναι γνωστό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 11.03.26

«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Η Μάγδα Φύσσα αποχώρησε από τα δικαστήρια μετά την οριστική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή υπό το σύνθημα «ο Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί» που φώναξαν φίλοι του

Σύνταξη
Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία
Πολιτική 11.03.26

Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία

Στη Σόφια μεταβαίνει την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας, μετά την απόφαση μεταφοράς μίας συστοιχίας Patriot και ενός ζεύγους F-16 για την προστασία και της Βουλγαρίας στη βόρεια Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
