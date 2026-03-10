Άγιοι Ανάργυροι: Βίντεο-ντοκουμέντο από τον εμπρησμό στην καφετέρια
Η φωτιά δεν έλαβα μεγαλύτερες διαστάσεις και περιορίστηκε άμεσα.
Φωτιά προκλήθηκε σήμερα Τρίτη τα ξημερώματα σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους, έπειτα από εμπρηστική επίθεση αγνώστων, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 02:10, τουλάχιστον δύο άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία της καφετέριας, πιθανότατα με πέτρα, και έβαλαν φωτιά, με αποτέλεσμα να καταστραφεί μεγάλο μέρος του χώρου.
Βίντεο ντοκουμέντο
Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.
Η έκρηξη στην καφετέρια αποτυπώνεται στο βίντεο του τηλεοπτικού σταθμού Action24.
Δείτε βίντεο-ντοκουμέντο από την έκρηξη στους Αγίους Αναργύρους:
Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας των Αγίων Αναργύρων, το οποίο ερευνά τις συνθήκες και τα κίνητρα της εμπρηστικής ενέργειας.
