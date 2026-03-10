newspaper
10.03.2026
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων – «Όλα θα αυξηθούν»
Διεθνής Οικονομία 10 Μαρτίου 2026

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων – «Όλα θα αυξηθούν»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει τα οικονομικά των πολιτών στην Ευρώπη γεγονός που φαίνεται τόσο στα καύσιμα όσο και στα τρόφιμα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Για ένα νέο κύμα αύξησης του κόστους ζωής, θα πρέπει να προετοιμαστούν οι Ευρωπαίοι, καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει ήδη αυξήσει τις τιμές της ενέργειας παγκοσμίως, με την τιμή του αργού πετρελαίου να ξεπερνά τα 100 δολάρια ΗΠΑ το βαρέλι, αλλά ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι το βάρος για τα νοικοκυριά θα γίνει σύντομα αισθητό και στον διάδρομο των σούπερ μάρκετ.

Το πόσο βαθύ και διαρκές θα αποδειχθεί αυτό, εξαρτάται από τη διάρκεια της σύγκρουσης και από το πόσο γρήγορα μπορούν να ανακάμψουν οι γραμμές εφοδιασμού και οι οικονομίες.

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ προκαλεί άνοδο των τιμών της ενέργειας και των λιπασμάτων, αυξάνοντας τους φόβους για πληθωρισμό, ελλείψεις τροφίμων και οικονομική αστάθεια παγκοσμίως.

Σύμφωνα με μια έκθεση του 2022, τα δύο τρίτα των θερμίδων παγκοσμίως προέρχονται από τέσσερα βασικά τρόφιμα : σιτάρι, ρύζι, καλαμπόκι και σόγια. Τουλάχιστον το 72% αυτών των καλλιεργειών καλλιεργείται σε μόλις πέντε χώρες: την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ινδία, τη Βραζιλία και την Αργεντινή.

Αυτό εγείρει φόβους για παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια, όταν ένα κρίσιμο κανάλι όπως το Στενό του Ορμούζ κλείνει.

Προειδοποιήσεις των Ευρωπαίων για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ένας παρατεταμένος πόλεμος στο Ιράν που θα πνίξει την προμήθεια πετρελαίου από τον Κόλπο θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα «ουσιαστικό» οικονομικό σοκ στην Ευρώπη, προειδοποίησε ο επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Η μακροπρόθεσμη διαταραχή του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο και της βασικής ναυτιλιακής οδού μέσω του Στενού του Ορμούζ θα συνεχίσει να αυξάνει τις τιμές της ενέργειας, οδηγώντας σε ευρύτερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, δήλωσε ο επίτροπος της ΕΕ.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ελάφρυνση της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου.

Επιδιώκουν να αποτρέψουν οποιαδήποτε επανάληψη της κρίσης κόστους ζωής που ακολούθησε τον απότομο πληθωρισμό και τη μεγάλη αύξηση του ενεργειακού κόστους μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια.

Οι υπουργοί Οικονομικών από τις χώρες της Ομάδας των Επτά ( G7 ) δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να απελευθερώσουν στην αγορά αποθέματα πετρελαίου έκτακτης ανάγκης, εάν χρειαστεί, για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση.

Γιατί ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να ενισχύσει τον πληθωρισμό στην Ευρώπη

«Το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν εισάγει ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό της ευρωζώνης μέσω δύο καναλιών: των τιμών ενέργειας και των συναλλαγματικών ισοτιμιών», λέει η Martina Daga, οικονομολόγος στην AcomeA, εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με έδρα το Μιλάνο, μιλώντας στο global.morningstar.com

Οι τιμές της ενέργειας αντιπροσωπεύουν περίπου το 9% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της περιοχής, ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο σε σύγκριση με τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό, στο 18,9%, και ιδιαίτερα τις υπηρεσίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 46,8%, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Για αυτόν τον λόγο, η Ντάγκα ανησυχεί περισσότερο για τις πιθανές επιπτώσεις του «δεύτερου γύρου»: τον αντίκτυπο του υψηλότερου κόστους ενέργειας στους μισθούς και τις υπηρεσίες.

«Θα έλεγα ότι αυτό είναι καταστροφικό μακροπρόθεσμα, επειδή βραχυπρόθεσμα, ναι, βλέπουμε κάποιες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και ούτω καθεξής. Μακροπρόθεσμα, όλα θα ανέβουν», είπε ο καθηγητής και ειδικός στην αλυσίδα εφοδιασμού του Πανεπιστημίου του Τορόντο, Αντρέ Σίρε.

«Μετά το σοκ του 2022 [ρωσική εισβολή στην Ουκρανία], οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να αντιδράσουν πιο γρήγορα προσαρμόζοντας τις προσδοκίες, τις τιμές και τις μισθολογικές απαιτήσεις», λέει. Η Ντάγκα πιστεύει επίσης ότι ο κίνδυνος υποτίμησης του ευρώ είναι χαμηλός προς το παρόν.

Αφού έφτασε τα 1,15 ευρώ στις 3 Μαρτίου, η συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου επέστρεψε στη συνέχεια σε περίπου 1,16 ευρώ, όταν ο κίνδυνος άμεσης ενεργειακής κρίσης υποχώρησε από τις αγορές.

Η ενέργεια βρίσκεται παντού…

Ο πιο άμεσος αντίκτυπος της αύξησης των τιμών γίνεται αισθητός σε όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο συχνά αποθηκεύεται σε δεξαμενή έξω από την ιδιοκτησία τους. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο που να περιορίζει το κόστος.

Οι ακτιβιστές λένε ότι οι τιμές έχουν υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη της σύγκρουσης και οι παραγγελίες έχουν περιοριστεί καθώς οι πανικόβλητες αγορές προσθέτουν πίεση στον τομέα.

«Μπορεί να οδεύουμε προς την άνοιξη, αλλά όποιος έχει περιορισμένα αποθέματα πετρελαίου αυτή τη στιγμή δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει να πέσουν οι τιμές», δήλωσε στο BBC, η Έμμα Σίμπσον, διευθύνουσα σύμβουλος της Rural Action Derbyshire.

Το πετρέλαιο θέρμανσης χρησιμοποιείται ευρέως στις αγροτικές περιοχές στη Βόρεια Ευρώπη.

«Η ενέργεια βρίσκεται σε όλα. Πρέπει να μεταφέρεις τρόφιμα από το ένα μέρος στο άλλο, πρέπει να βάλεις καύσιμα σε αυτά τα πλοία. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε και κάποια αύξηση στις τιμές των τροφίμων, απλώς και μόνο επειδή το κόστος μεταφοράς θα αυξηθεί», είπε στο globalnews ο καθηγητής και ειδικός στην αλυσίδα εφοδιασμού του Πανεπιστημίου του Τορόντο, Αντρέ Σίρε.

«Αυτό έχει αντίκτυπο στο κόστος μεταφοράς», είπε. Όσο περισσότερο συνεχίζεται η κρίση, τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται να αποσταλεί οτιδήποτε οπουδήποτε, λέει ο οικονομολόγος τροφίμων του Πανεπιστημίου του Γκουέλφ, Μάικ φον Μάσοου.

Λογαριασμοί παντοπωλείων

Η τιμή των τροφίμων θα μπορούσε επίσης να αυξηθεί, καθώς οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων αυξάνουν το κόστος μεταφοράς αγαθών σε όλη την Ευρώπη.

Τα πάντα, από τις παραδόσεις στα σούπερ μάρκετ μέχρι τα αγροτικά προϊόντα, απαιτούν καύσιμα για να μετακινηθούν, πράγμα που σημαίνει ότι οι υψηλότερες τιμές της βενζίνης αναπόφευκτα θα φτάσουν στα ράφια των παντοπωλείων.

Οι αγρότες προετοιμάζονται επίσης για μια πιθανή κρίση λιπασμάτων, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν που διέκοψαν τις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή.

Το υψηλότερο κόστος των λιπασμάτων αναμένεται με τη σειρά του να αυξήσει τις τιμές των δημητριακών όπως το σιτάρι, το κριθάρι και η κανόλα, πράγμα που σημαίνει ότι βασικά προϊόντα όπως το ψωμί και η μπύρα θα μπορούσαν να γίνουν πιο ακριβά.

Τιμές καυσίμων για τους οδηγούς

Οι οδηγοί μπορεί να έχουν ήδη παρατηρήσει ότι οι τιμές στην αντλία αυξάνονται.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη χώρα μας, σύμφωνα με τα τελευταία (9 Μαρτίου 2026) διαθέσιμα στοιχεία του Παρατητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι μια ανάσα από τα 2 ευρώ, καθώς χθες η μέση τιμή «πέταξε» στα 1,852 ευρώ ανά λίτρο από 1,832 ευρώ ανά λίτρο και έναντι 1,751 ευρώ ανά λίτρο που ήταν στις 27 Φεβρουαρίου πριν την έναρξη του πολέμου.

Την ανηφόρα σταθερά έχει πάρει και το diesel κίνησης με την τιμή του να αγγίζει τα 1,814 ευρώ το λίτρο από 1,772 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώνεται στα 1,396 ευρώ το λίτρο από 1,366 ευρώ ανά λίτρο.

Ενώ οι οργανώσεις αυτοκινητιστών λένε ότι υπάρχουν άφθονα εφόδια, ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να μειώσουν τα μη απαραίτητα ταξίδια. Προτείνουν επίσης στους ανθρώπους να τροποποιήσουν το στυλ οδήγησής τους, αποφεύγοντας την υπερβολική επιτάχυνση ή το πολύ δυνατό φρενάρισμα για εξοικονόμηση καυσίμων.

Κόστος και επιλογή στεγαστικών δανείων

Πριν από την έναρξη του πολέμου, υπήρχε η ελπίδα και η προσδοκία για σταθερή πτώση των επιτοκίων που χρεώνονταν στα νέα, σταθερά στεγαστικά δάνεια, καθώς και για χαμηλότερα κυμαινόμενα επιτόκια. Τώρα, συμβαίνει το αντίθετο.

Σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, οι δανειστές αποσύρουν τα προϊόντα στεγαστικών δανείων από τα ράφια, μειώνοντας τις επιλογές.

«Όταν οι δανειστές κάνουν το βήμα να κλείσουν συμφωνίες αντί απλώς να τροποποιήσουν τις τιμές, αυτό συχνά υποδηλώνει ότι το κόστος χρηματοδότησης έχει κινηθεί πολύ γρήγορα για να συμβαδίσουν οι σταδιακές αλλαγές», δήλωσε ο Adam French, επικεφαλής καταναλωτικών οικονομικών στην Moneyfacts.

Economy
Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό – Παράθυρο Τραμπ για συνομιλίες

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό – Παράθυρο Τραμπ για συνομιλίες

Οι αγορές περιδινίζονται στο ρυθμό του πολέμου στο Ιράν – Μετά την πτώση… η πρόσκρουση
Ενεργειακή κρίση 10.03.26

Οι αγορές περιδινίζονται στο ρυθμό του πολέμου στο Ιράν – Μετά την πτώση… η πρόσκρουση

Aκόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν τελείωνε αύριο, σενάριο διόλου πιθανό, οι καταναλωτές θα πληρώνουν για μήνες τις αναταράξεις στις αγορές. Ανησυχητική προειδοποίηση της πολυεθνικής τράπεζας Rabobank.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Το Eurogroup προειδοποιεί για παρατεταμένη αστάθεια – Πιέσεις σε ενέργεια και αγορές
Μέση Ανατολή 10.03.26

Προειδοποίηση Eurogroup για παρατεταμένη αστάθεια

Οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup για τις αναταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν και τις επιπτώσεις στην οικονομία της ευρωζώνης.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιες κορυφαίες οικονομίες θα «πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου
Οικονομία 09.03.26

Ποιες κορυφαίες οικονομίες «θα πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου

Οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν συνεχίζονται. Οι Αμερικανοί καταναλωτές θα νιώσουν την αύξηση των τιμών στα πρατήρια, αλλά οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Μέση Ανατολή: Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία – «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»
Όλα στο «κόκκινο» 09.03.26

Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία - «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»

Οι αγορές, με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, κινούνται σαν το «τρενάκι του τρόμου» σε λούνα παρκ. Η παγκόσμια οικονομία ακροβατεί και τα χειρότερα… δεν τα έχουμε δει ακόμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κροατία: Πλαφόν στις τιμές καυσίμων – Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες
Διεθνής Οικονομία 09.03.26

Πλαφόν στις τιμές καυσίμων από την Κροατία - Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες

Ανώτατο όριο (πλαφόν) στις τιμές του πετρελαίου θέτει σε εφαρμογή από την Τρίτη (10/03) και για δύο εβδομάδες η Κροατία. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή καθοδηγεί το ράλι στις τιμές των καυσίμων και σε κλυδωνισμούς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Ιράν: Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης για να κατευναστούν οι αγορές
Κατευνασμός αγορών 09.03.26

Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου καθώς η τιμή έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι

Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί στη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου με τις ΗΠΑ να προτείνουν την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, μέτρο που είχαν αποκλείσει τις προηγούμενες ημέρες

Σύνταξη
Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη
Αισισδοξία για συμφωνία 09.03.26

Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη

Ο γερμανικός φαρμακευτικός κολοσσός περιμένει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, καθώς χιλιάδες υποθέσεις για επιπτώσεις του ζιζανιοκτόνου απειλούν την οικονομική του σταθερότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Ιράν: Πάνω από τα 110 δολάρια το πετρέλαιο – Γκρεμίζονται τα χρηματιστήρια σε Τόκιο και Σεούλ
Ξεπέρασε τα 110$ 09.03.26

Το πετρέλαιο βάζει φωτιά στο Τόκιο και τη Σεούλ

Φωτιά στις αγορές βάζει το πετρέλαιο, η τιμή του οποίου ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα χρηματιστήρια στο Τόκιο και τη Σεούλ γκρεμίζονται λίγο μετά το άνοιγμα.

Σύνταξη
Ιράν: Η ανάφλεξη των τιμών στα καύσιμα «πολύ μικρό τίμημα», σύμφωνα με τον Τραμπ
Ξεπέρασε τα 100$ 09.03.26

«Πολύ μικρό τίμημα» για τον Τραμπ η φωτιά στο πετρέλαιο

«Μόνο ηλίθιοι θα νόμιζαν κάτι διαφορετικό!», έγραψε ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η ραγδαία αύξηση των τιμών στα καύσιμα είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου».

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια η τιμή του βαρελιού WTI, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022
Πετρέλαιο 09.03.26

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι WTI

Μόλις άνοιξε η αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (CME), το βαρέλι WTI προς παράδοση τον Απρίλιο κατέγραψε αλματώδη αύξηση 13,84%, στα 103,48 δολάρια

Σύνταξη
Αποθέωση από Γαλλία για Ολυμπιακό – Μαρινάκη: «Απόλυτη κυριαρχία, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Αποθέωση από Γαλλία για Ολυμπιακό – Μαρινάκη: «Απόλυτη κυριαρχία, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Πλήρης αποθέωση για τον Ολυμπιακό από μεγάλη γαλλική ιστοσελίδα, η οποία κάνει αναφορά στη θρυλική ερυθρόλευκη ιστορία και την απόλυτη κυριαρχία επί των ημερών του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής
Ζωή ως ταινία 10.03.26

Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής

Η κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Λάιζα Μινέλι με τον τίτλο Wait Til You Hear This! είναι ένα από τα εκδοτικά γεγονότα της χρονιάς καθώς εκθέτει ανεπανόρθωτα το γεμάτο δράμα Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής
Περιβάλλον 10.03.26

Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής

Μέχρι το τέλος του αιώνα, έως και τα μισά έντομα του Αμαζονίου και άλλων τροπικών περιοχών θα έχουν φτάσει τα θερμικρά τους όρια. Οι οικολογικές επιπτώσεις θα είναι σοβαρές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Μεϊμαράκης: Κατεπείγουσα επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο
Πολιτική 10.03.26

Κατεπείγουσα επιστολή Μεϊμαράκη στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο

Τη διοργάνωση επίσημης αποστολής στην Κύπρο ζήτησε από την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SEDE), ο ευρωβουλευτής και πρ. πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού
Διπλωματία 10.03.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά πως σε ένα από e-mails για πτήσεις επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, ωστόσο η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;
Family Affair 10.03.26

Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;

Όπως αποκάλυψαν τα κανάλια RTL και M6, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο μικρότερος γιος του σταρ, Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για να ζητήσει την ακύρωση της διαθήκης του πατέρα του ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου
Βουλή 10.03.26

Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου

«Η εξεταστική ξεκίνησε ως συνέπεια της επιστολικής ψήφου της πλειοψηφίας για να καλυφθούν οι ευθύνες των υπουργών της. Συνεχίστηκε με τους 'Χασάπηδες' και τους 'Φραπέδες' που μόνο με θεατρική σάτιρα προσομοιάζει», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;
The Hunt for Gollum 10.03.26

«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;

Ο Ελάιζα Γουντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στον ρόλο του Φρόντο σε νέα ταινία του κόσμου του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια
Παρασκήνιο 10.03.26

Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια

Έντονη κόντρα στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του, ο Μακάριος Λαζαρίδης τον προκάλεσε, αναφερόμενος στον «κουμπάρο» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου
Πολιτική προστασία 10.03.26

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου

Η απόφαση κήρυξης του δήμου Ιωαννιτών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει διάρκεια τριών μηνών και ελήφθη άμεσα, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Περίμενα ο Σαμαράς να έχει περίσσευμα καρδίας και να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο
Εξωτερική πολιτική 10.03.26

Μπακογιάννη: Περίμενα ο Σαμαράς να έχει περίσσευμα καρδίας και να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο

«Η Ελλάδα πριν από 15 μέρες και η Ελλάδα σήμερα, από πλευράς διπλωματικής ισχύος, είναι σε τελείως άλλη πίστα, και σε επίπεδο Ευρώπης και διεθνώς», δήλωσε η Ντόρα Μπακογάννη

Σύνταξη
GLP-1: Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους
GLP-1 10.03.26

Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους

Οι αγωνιστές GLP-1 περιόρισαν τους θανάτους από υπερβολική δόση και μείωσαν τον κίνδυνο εμφάνισης νέων εθισμών σε αλκοόλ, νικοτίνη, κοκαΐνη, οπιοειδή και κάνναβη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Θεσσαλονίκη: Έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για την καθηγήτρια που φέρεται να δεχόταν bullying από μαθητές
«Της πετούσαν μπουκάλια» 10.03.26

Έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για την καθηγήτρια που φέρεται να δεχόταν bullying από μαθητές

Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας που πέθανε το περασμένο Σάββατο, έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο - «Της πετούσαν μπουκάλια με νερό και με σοκολατούχο γάλα»

Σύνταξη
Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς
Κόσμος 10.03.26

Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας είχε εμπλοκή στη μεταφορά 300 σφαιρών πραγματικών πυρομαχικών τον Αύγουστο του 2025, οι οποίες φέρεται να προορίζονταν για επιθέσεις δολοφονίας εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών εγκαταστάσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύνταξη
