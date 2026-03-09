newspaper
Δημιουργία Πάρκου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη
Αυτοδιοίκηση 09 Μαρτίου 2026, 16:47

Δημιουργία Πάρκου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη

Την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και τη δημιουργία του Πάρκου Μνήμης, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στη συνέντευξη τύπου για την φετινή 13η Πορεία Μνήμης, «Ποτέ Ξανά, Θεσσαλονίκη – Άουσβιτς».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Την έναρξη των εργασιών για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και τη δημιουργία του Πάρκου Μνήμης, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για την φετινή 13η Πορεία Μνήμης, «Ποτέ Ξανά, Θεσσαλονίκη – Άουσβιτς» η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 στις 11:00πμ.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική ανάρτηση, «συνδιοργανώνει τη φετινή εκδήλωση σε συνεργασία με την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας. 83 χρόνια μετά την αναχώρηση του πρώτου τρένου για το Άουσβιτς, η πόλη καλεί όλους τους Θεσσαλονικείς να περπατήσουν μαζί, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από κάθε χαμένο όνομα υπήρχε μια ανθρώπινη ζωή.

Να σημειωθεί ότι στις 11:00, λίγο πριν την Πορεία Μνήμης θα πραγματοποιηθεί η τελετή για την έναρξη των εργασιών στην Πλατεία Ελευθερίας».

«Το χρέος μιας ιστορικής στιγμής»

Στο μήνυμα της συγκεκριμένης ημέρας, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανάρτηση του Δήμου, αναφέρθηκε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, καλώντας όλους τους θεσσαλονικείς να περπατήσουν στα βήματα των περίπου 50.000 Εβραίων συμπολιτών που στοιβάχτηκαν στα βαγόνια των τρένων και οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα εξόντωσης.

«Η Πορεία Μνήμης είναι μια πράξη αντίστασης απέναντι σε όσους επιδιώκουν να αλλοιώσουν την ιστορία, αλλά και μια κίνηση βαθιάς ιστορικής αυτογνωσίας. Κάθε βήμα αυτής της πορείας είναι μια υπόσχεση ότι δεν θα επιτρέψουμε τη λήθη να καλύψει τη φρίκη. Σήμερα περισσότερο από κάθε φορά, ο ρατσισμός βρίσκεται σε πρόσφορο έδαφος και η ιστορία του Ολοκαυτώματος μας θυμίζει πόσο εύθραυστη είναι η Δημοκρατία» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Στέλιος Αγγελούδης εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίηση του για το γεγονός ότι ξεκινάει η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και η δημιουργία του Πάρκου Μνήμης, «στη μνήμη όλων των Εβραίων συμπολιτών μας που χάθηκαν άδικα». «Το Μουσείο Ολοκαυτώματος και η αναγεννημένη πλέον Πλατεία Ελευθερίας με το Πάρκο Μνήμης θα υπενθυμίζουν στο διηνεκές το χρέος μιας ιστορικής στιγμής που ήταν ό,τι χειρότερο για την ανθρωπότητα» κατέληξε.

Κόσμος
Ιρανικό πλοίο βομβαρδίστηκε στο κομβικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς

Ιρανικό πλοίο βομβαρδίστηκε στο κομβικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς

inWellness
inTown
«Κήπος Κανάρη»: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για το νέο ιστορικό τοπόσημο των Ψαρών
Σημείο αναφοράς 09.03.26

«Κήπος Κανάρη»: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για το νέο ιστορικό τοπόσημο των Ψαρών

Ένας χώρος βαθιάς ιστορικής σημασίας των Ψαρών αναμένεται να μετατραπεί σε ζωντανό τοπόσημο μνήμης, πολιτισμού και ιστορικής ανάδειξης για τις επόμενες γενιές.

Σύνταξη
Στήριξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων για το Σχολείο «Ελλάς–Θήβα» στην Ακτή Ελεφαντοστού
Αυτοδιοίκηση 09.03.26

Στήριξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων για το Σχολείο «Ελλάς–Θήβα» στην Ακτή Ελεφαντοστού

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Θηβαίων θα συνεισφέρουν από κοινού το ποσό των 50.000 ευρώ που απαιτείται για την αποπεράτωση του Σχολείου «Ελλάς – Θήβα».

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Αναγνώριση 06.03.26

Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς, διοργανώνει συνάντηση με γυναίκες από τον επιχειρηματικό, επιστημονικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Σύνταξη
Επαρκείς και στοχευμένους πόρους για τις Περιφέρειες θέλει ο Νίκος Χαρδαλιάς
Οικονομικά ΟΤΑ 06.03.26

Επαρκείς και στοχευμένους πόρους για τις Περιφέρειες θέλει ο Νίκος Χαρδαλιάς

Νίκος Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων διεκδικώντας ισχυρότερο ρόλο στο νέο δημοσιονομικό τοπίο που διαμορφώνεται».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Το ονόματα που ξεχωρίζουν
Δεύτερο «κύμα» 09.03.26

Τα νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Το ονόματα που ξεχωρίζουν

Τη συμπλήρωση της Επιτροπής Συμπαρατάξης και Διεύρυνσης ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο Συνέδριο. Τα ονόματα που ξεχωρίζουν στη λίστα.

Σύνταξη
Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα
Όντως; 09.03.26

Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα

Στη δεκαετία του 1930, ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ ζούσε με την Αμερικανίδα δημοσιογράφο, Πολίν Φάιφερ, στην οδό Whitehead 907 στο νησί Κι Γουέστ της Φλόριντα, ακριβώς απέναντι από τον φάρο Κι Γουέστ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κομισιόν: Η Ευρώπη έχει ενεργειακή επάρκεια – ‘Ολες οι χώρες διαθέτουν έκτακτα αποθέματα πετρελαίου
Οικονομικές Ειδήσεις 09.03.26

Κομισιόν: Η Ευρώπη έχει ενεργειακή επάρκεια – ‘Ολες οι χώρες διαθέτουν έκτακτα αποθέματα πετρελαίου

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κομισιόν, οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ είναι η Νορβηγία μέσω αγωγών και οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σύνταξη
Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, τον καλλιτέχνη που εξέφρασε και συγκίνησε μια ολόκληρη εποχή
Η Φωνή της Ψυχής μας 09.03.26

Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, τον καλλιτέχνη που εξέφρασε και συγκίνησε μια ολόκληρη εποχή

Απόψε η βραδιά ανήκει στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το Θέατρο Παλλάς θα φιλοξενήσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και στο έργο του σπουδαίου ερμηνευτή.

Σύνταξη
Οριστικό: Χωρίς Γουόκαπ, Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός στη Γαλλία – Μέσα ο Βεζένκοφ και ο Μόρις
Euroleague 09.03.26

Οριστικό: Χωρίς Γουόκαπ, Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός στη Γαλλία – Μέσα ο Βεζένκοφ και ο Μόρις

Ο Τόμας Γουόκαπ δεν θα ταξιδέψει για τα ματς με την Παρί και την Μονακό. Αντίθετα ο Ολυμπιακός θα έχει κανονικά τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Μόντε Μόρις. Εκτός και ο Λαρεντζάκης.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους
Πολιτική, Επιχειρήσεις, Ακαδημία 09.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους

Τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» αποκαλύπτουν επαφές και αλληλογραφία του με γνωστούς ακαδημαϊκούς και πανεπιστημιακούς αξιωματούχους, προκαλώντας παραιτήσεις, έρευνες και έντονες αντιδράσεις σε πανεπιστήμια και ιδρύματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας
Διέξοδος μέσω Ευρώπης 09.03.26

Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας

Ο Παναθηναϊκός έπραξε το καθήκον του εναντίον του Λεβαδειακού, πιστοποίησε τη βελτίωση του και ετοιμάζεται για την ανατροπή των προγνωστικών απέναντι στη Μπέτις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τουρκία: Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, λέει η Άγκυρα
Κόσμος 09.03.26

Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, λέει η Άγκυρα

Αυτός είναι ο δεύτερος πύραυλος που η Τουρκία λέει ότι εκτοξεύτηκε προς το έδαφός της από το Ιράν, ενώ το Σάββατο είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.

Σύνταξη
Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ
Ψήφισμα ευρωκοινοβουλίου 09.03.26

Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ

Η ειδική επιτροπή του ευρωκοινοβουλίου για τη στεγαστική κρίση - HOUS special committee, καταθέτει ψήφισμα για την προσιτή στέγη, βασισμένο σε εκτενή έρευνα. Αρνητικός πρωταγωνιστής η Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του
Ακτιβισμός 09.03.26

«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του

Ακροβατώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ακραία καλλιτεχνική διαμαρτυρία, ο ζακ μένελ (γράφει το όνομα του με πεζά) έγινε παράσιτο και βυθίστηκε στα μολυσμένα νερά του Τάμεση, επιδιώκοντας να δώσει πρόσωπο στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το πλήρωσε με την υγεία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
