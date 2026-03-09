Δημιουργία Πάρκου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη

Την έναρξη των εργασιών για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και τη δημιουργία του Πάρκου Μνήμης, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για την φετινή 13η Πορεία Μνήμης, «Ποτέ Ξανά, Θεσσαλονίκη – Άουσβιτς» η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 στις 11:00πμ.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική ανάρτηση, «συνδιοργανώνει τη φετινή εκδήλωση σε συνεργασία με την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας. 83 χρόνια μετά την αναχώρηση του πρώτου τρένου για το Άουσβιτς, η πόλη καλεί όλους τους Θεσσαλονικείς να περπατήσουν μαζί, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από κάθε χαμένο όνομα υπήρχε μια ανθρώπινη ζωή.

Να σημειωθεί ότι στις 11:00, λίγο πριν την Πορεία Μνήμης θα πραγματοποιηθεί η τελετή για την έναρξη των εργασιών στην Πλατεία Ελευθερίας».

«Το χρέος μιας ιστορικής στιγμής»

Στο μήνυμα της συγκεκριμένης ημέρας, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανάρτηση του Δήμου, αναφέρθηκε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, καλώντας όλους τους θεσσαλονικείς να περπατήσουν στα βήματα των περίπου 50.000 Εβραίων συμπολιτών που στοιβάχτηκαν στα βαγόνια των τρένων και οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα εξόντωσης.

«Η Πορεία Μνήμης είναι μια πράξη αντίστασης απέναντι σε όσους επιδιώκουν να αλλοιώσουν την ιστορία, αλλά και μια κίνηση βαθιάς ιστορικής αυτογνωσίας. Κάθε βήμα αυτής της πορείας είναι μια υπόσχεση ότι δεν θα επιτρέψουμε τη λήθη να καλύψει τη φρίκη. Σήμερα περισσότερο από κάθε φορά, ο ρατσισμός βρίσκεται σε πρόσφορο έδαφος και η ιστορία του Ολοκαυτώματος μας θυμίζει πόσο εύθραυστη είναι η Δημοκρατία» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Στέλιος Αγγελούδης εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίηση του για το γεγονός ότι ξεκινάει η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και η δημιουργία του Πάρκου Μνήμης, «στη μνήμη όλων των Εβραίων συμπολιτών μας που χάθηκαν άδικα». «Το Μουσείο Ολοκαυτώματος και η αναγεννημένη πλέον Πλατεία Ελευθερίας με το Πάρκο Μνήμης θα υπενθυμίζουν στο διηνεκές το χρέος μιας ιστορικής στιγμής που ήταν ό,τι χειρότερο για την ανθρωπότητα» κατέληξε.