Στη Δικαιοσύνη το … χαστούκι που οδήγησε στις παραιτήσεις στον ΕΟΔΥ

Το δρόμο της Δικαιοσύνης παίρνει τώρα το περιστατικό χειροδικίας του τ. προέδρου του ΕΟΔΥ Χρήστου Χατζηχριστοδούλου στην γραμματέα του νέου διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού μετά την καταγγελία της εργαζομένης.
Η υπάλληλος παραμένει νοσηλευόμενη για παρακολούθηση – πιθανότατα μέχρι αύριο – στο Γενικό Κρατικό «Γ. Γεννηματάς» με διάστρεμμα στον αυχένα,.
Στο νοσοκομείο επισκέφτηκε την ασθενή ο νέος διευθύνων σύμβουλος του ΕΟΔΥ, ορθοπεδικός Πάνος Ευσταθίου.
Το … χαστούκι συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης, οπότε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ στον ΕΟΔΥ, για να παραλάβει την 53χρονη υπάλληλο με λιποθυμικό επεισόδιο, ύστερα από φωνές και εντάσεις για τη σύγκλιση του επιστημονικού συμβουλίου με θέμα τη φυματίωση.
Ακολούθησε καταγγελία στην αστυνομία από την υπάλληλο κατά του τ. προέδρου Χ. Χατζηχριστοδούλου, ενώ αναμένεται και η προσφυγή της στη Δικαιοσύνη.
Η δημόσια υγεία είναι ένα πεδίο όπου οι θεσμοί χτίζονται αργά και απαιτούν συνέχεια.
Ο υπουργός
Σε δηλώσεις του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε την ιστορία «δύσκολη» και ότι δεν θέλει να εμπλακεί περισσότερο, αμφισβητώντας αυτή τη φορά το θέμα της δυαρχίας που είχε δημιουργηθεί με την τοποθέτηση από τον ίδιο διοικητικού συμβουλίου και την υποβάθμιση του προηγούμενου Δ.Σ. σε Επιστημονικό Συμβούλιο.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός δήλωσε: «Έχει γίνει μία δύσκολη ιστορία εκεί. Πράγματι υπάρχει παραίτηση όχι για λόγους διαφωνίας, τα είχαμε βρει πριν από ένα μήνα. Υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του προέδρου και μιας υπάλληλου, έχουν εκατέρωθεν κατηγορηθεί. Δεν μπορούσε να συνεχίσει την παρουσία του στον ΕΟΔΥ υπό αυτές τις συνθήκες, θα τα βρουν στα δικαστήρια, εγώ δεν θέλω να εμπλακώ περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία.
Ο κ. Χατζηχριστοδούλου και το ΔΣ είχαν δουλέψει καλά για τον ΕΟΔΥ και θέλω να τους ευχαριστήσω. Το λέω αυτό γιατί βγήκαν κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης να βρουν την ευκαιρία να κατηγορήσουν τον Γεωργιάδη γιατί ως γνωστόν στην Ελλάδα για ό,τι γίνεται λάθος φταίει ο Γεωργιάδης».
Αποχωρήσεις
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή νέας διοίκησης, σύμφωνα με το «νόμο Κεραμέως» που ρυθμίζει τον τρόπο στελέχωσης των διοικήσεων δημοσίων οργανισμών.
Στο μεταξύ, στην αρχική επιστολή παραίτησης του επιστημονικού συμβουλίου αναφέρθηκε με ανάρτησήτου στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, λοιμωξιολόγος Δημήτρης Χατζηγεωργίου, παραθέτοντας το έργο του συμβουλίου τα τελευταία 2,5 χρόνια, αλλά και επισημαίνοντας ότι το έργο που ξεκίνησε δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί.
Καταλήγοντας στην ανάρτησή του, ο κ. Χατζηγεωργίου σημείωσε: «Κοιτάζοντας πίσω, αισθάνομαι ικανοποίηση για όσα έγιναν, αλλά και τη φυσική πικρία που σου αφήνει κάθε έργο που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί. Η δημόσια υγεία είναι ένα πεδίο όπου οι θεσμοί χτίζονται αργά και απαιτούν συνέχεια.
Αποχωρώ σήμερα από τον ΕΟΔΥ με τη βεβαιότητα ότι η προσπάθεια για το κοινό καλό δεν χάνεται ποτέ, ακόμη κι όταν οι συγκυρίες δεν επιτρέπουν να ολοκληρωθεί».
