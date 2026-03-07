newspaper
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΣΟΚ για ΕΟΔΥ: Πρωτοφανές γεγονός που αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση
Πολιτική Γραμματεία 07 Μαρτίου 2026, 20:23

ΠΑΣΟΚ για ΕΟΔΥ: Πρωτοφανές γεγονός που αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση

«Τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες για παρεμβάσεις στη λειτουργία του ΕΟΔΥ, καθώς και για τη δημιουργία ενός διοικητικού σχήματος που προκάλεσε έντονες τριβές με το επιστημονικό δυναμικό του οργανισμού, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Spotlight

«Η παραίτηση σύσσωμου του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αποτελεί ένα εξαιρετικά σοβαρό, πρωτοφανές γεγονός και αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση εντός του μεγαλύτερου οργανισμού δημόσιας υγείας της χώρας», υπογραμμίζει ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Υγείας, Ιωάννης Τσίμαρης.

Παράλληλα, σημειώνει, «δείχνει περίτρανα την πλήρη αδυναμία της κυβέρνησης να διαχειριστεί τα μείζονα θέματα δημόσιας υγείας».

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως «τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες για παρεμβάσεις στη λειτουργία του ΕΟΔΥ, καθώς και για τη δημιουργία ενός διοικητικού σχήματος που προκάλεσε έντονες τριβές με το επιστημονικό δυναμικό του οργανισμού, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα», αναφέροντας τα εξής:

– ⁠«Γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτές τις παραιτήσεις;

– »Ποιες παρεμβάσεις και από ποιους υπονόμευσαν την λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου;

– »Για ποιο λόγο το Υπουργείο Υγείας επέλεξε ένα σχήμα διοίκησης που, όπως φαίνεται, προκάλεσε τόσο σοβαρές δυσλειτουργίες;

– ⁠»Πώς επηρεάζουν οι παραιτήσεις τη λειτουργία του ΕΟΔΥ;

– ⁠⁠»Έχει επηρεαστεί η επιστημονική ανεξαρτησία του οργανισμού;».

«Αδιαφάνεια και διοικητικοί πειραματισμοί» της κυβέρνησης

«Για να δοθούν απαντήσεις σε αυτά, καθώς και άλλα κρίσιμα ερωτήματα, ζητούμε την άμεση σύγκληση ειδικής συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ώστε να δοθούν πλήρεις εξηγήσεις και να συζητηθούν σε βάθος τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει», τονίζει ο κ. Τσίμαρης, προσθέτοντας πως «η περίοδος της πανδημίας COVID-19 απέδειξε πόσο κρίσιμος είναι ένας ΕΟΔΥ που λειτουργεί με επιστημονική ανεξαρτησία, διαφάνεια, επάρκεια και αξιοπιστία».

Κατηγορώντας την κυβέρνηση για «αδιαφάνεια και διοικητικούς πειραματισμούς», σημείωσε πως «δε φαίνεται να έχει διδαχθεί από αυτή την εμπειρία», καταλήγοντας πως «η χώρα μας, όμως, δεν έχει την πολυτέλεια να υπονομεύεται η λειτουργία του μεγαλύτερου οργανισμού δημόσιας υγείας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Κόσμος
Ιράν: Ο Τραμπ σκότωσε κάθε προοπτική αποκλιμάκωσης – ΗΑΕ: Είμαστε σε καιρό πολέμου

Ιράν: Ο Τραμπ σκότωσε κάθε προοπτική αποκλιμάκωσης – ΗΑΕ: Είμαστε σε καιρό πολέμου

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δημήτρης Γόντικας στο in: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής αποδεικνύουν πως το ΚΚΕ είναι κόμμα που γεννά τέτοιους ήρωες
InTalks 07.03.26

Δημήτρης Γόντικας στο in: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής αποδεικνύουν πως το ΚΚΕ είναι κόμμα που γεννά τέτοιους ήρωες

Ο Δημήτρης Γόντικας αναφερόμενος στην προσπάθεια να αποσιωπηθεί η πολιτική ταυτότητα των 200 της Καισαριανής λέει πως «αν μπορούσαν θα τους υποχρέωναν και νεκρούς να αποκηρύξουν τις ιδέες τους».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα
Ταμείο Ανάκαμψης 07.03.26

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα

Οι καταγγελίες για αδιαφανείς συμβάσεις της ΔΥΠΑ σε προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης έφτασαν στη Βουλή. Οξείες αντιδράσεις με αφορμή τη συνέντευξη της διοικήτριας της ΔΥΠΑ στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση και δεν αποτελεί στόχο επιθέσεων
Μέση Ανατολή 07.03.26

Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση και δεν αποτελεί στόχο επιθέσεων

Την πρώτη Σύνοδο του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος Κύπρου - Ελλάδας, χαιρέτησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έκανε λόγο για «μια ιδιαίτερα ξεχωριστή συγκυρία»

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: «Κόκκινη γραμμή» για τις ελληνικές στρατιωτικές βάσεις – Αμοραλιστής και υποτελής ο Μητσοτάκης
Η «πυξίδα» του 07.03.26 Upd: 21:47

«Κόκκινη γραμμή» Τσίπρα για τις ελληνικές στρατιωτικές βάσεις - Αμοραλιστής και υποτελής ο Μητσοτάκης

Από την καρδιά της Δυτικής Μακεδονίας ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και άνοιξε δρόμο «να ονειρευτούμε μια άλλη Ελλάδα». Κόκκινη γραμμή «η μη χρήση των στρατιωτικών μας εγκαταστάσεων για επιχειρήσεις που μπορούν να θέσουν τη χώρα μας σε άμεσο κίνδυνο».

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
«Καρφιά» Καραμανλή: Όσο η αγροτική πολιτική εξαντλείται σε εξαγγελίες αποσπασματικών μέτρων η κρίση θα ανακυκλώνεται
Πολιτική 07.03.26

«Καρφιά» Καραμανλή: Όσο η αγροτική πολιτική εξαντλείται σε εξαγγελίες αποσπασματικών μέτρων η κρίση θα ανακυκλώνεται

Στο πλευρό των αγροτών τάχθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αφήνοντας αιχμές και για την αγροτική κυβερνητική πολιτική. Έκανε λόγο καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων. και μάλιστα - όπως είπε - «σε περιβάλλον σκανδαλώδους αδιαφάνειας»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ειρήνευση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 07.03.26

Ανδρουλάκης: Η ειρήνευση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου

«Η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλει να αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Βασίλης Κικίλιας: «Aισθανόμαστε υπερήφανοι για τις φρεγάτες και τα F-16 που είναι στην Κύπρο για την προστασία της»
Μέση Ανατολή 07.03.26

Βασίλης Κικίλιας: «Aισθανόμαστε υπερήφανοι για τις φρεγάτες και τα F-16 που είναι στην Κύπρο για την προστασία της»

«Ιεραρχούμε τις επιπτώσεις και τις συνέπειες του πολέμου - Πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια των ναυτικών μας, των ανθρώπων μας» δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία
Πολιτική 07.03.26

Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποτελεί... απωθημένο των εγχώριων δεξιών αλλά και των εκπροσώπων του ακραίου κέντρου επειδή δεν ταυτίζεται με το αφήγημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις επιχειρήσεις τους έναντι του Ιράν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αλέξης Τσίπρας: Όλο και πιο κοντά στο επόμενο βήμα – Το κάλεσμα σε δράση στους προοδευτικούς πολίτες
Ραντεβού με την ιστορία 06.03.26

Όλο και πιο κοντά στο επόμενο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας - Το κάλεσμα σε δράση στους προοδευτικούς πολίτες

Για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας παρέστει σε εκδήλωση πρωτοβουλίας πολιτών κάνοντας ακόμα ένα βήμα υψηλού συμβολισμού για την «επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης» και υποσχόμενος να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια «όταν θα είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε».

Σύνταξη
ΚΚΕ μετά το αίτημα βοήθειας από τη Βουλγαρία: «Νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο»
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

ΚΚΕ μετά το αίτημα βοήθειας από τη Βουλγαρία: «Νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο»

«Η παροχή ελληνικής στρατιωτικής συνδρομής στη Βουλγαρία κάνει “φύλλο και φτερό” τα προσχήματα της αντίστοιχης αποστολής δυνάμεων στην Κύπρο, που έγινε δήθεν για την “προστασία του κυπριακού ελληνισμού” και συνιστά νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο», αναφέρει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει

«Πάνω απ’ όλα, έδωσε έναν ιστορικό αγώνα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η φωνή της έγινε η μαχητική φωνή της Ελλάδας. Και ο αγώνας της μετατράπηκε σε εθνικό στόχο», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την Μελίνα Μερκούρη

Σύνταξη
Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία
Πολιτική 06.03.26

Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία

Ο Δένδιας ανακοίνωσε μεταφορά Patriot και F-16 στη βόρεια Ελλάδα με την Αθήνα να στρέφει το βλέμμα στην γεωπολιτική συγκυρία με αιχμή τον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ
Επικαιρότητα 06.03.26

Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ

«Αιτούμαστε την παραχώρηση πρωτογενούς ψηφιακού αντιγράφου των φωτογραφιών -και των δύο όψεών τους- στη μέγιστη δυνατή ανάλυση» αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας για τα ντοκουμέντα από την Καισαριανή

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το κερδοσκοπικό πάρτι των τραπεζών εις βάρος της κοινωνίας πρέπει να σταματήσει
Νέα συνέντευξη 06.03.26

Ανδρουλάκης: Το κερδοσκοπικό πάρτι των τραπεζών εις βάρος της κοινωνίας πρέπει να σταματήσει

«Καθημερινά έχουμε 'ΟΠΕΚΕΠέδες' παντού», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης - Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ταύτισή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου - Τι είπε για τον πόλεμο στο Ιράν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του
Ελλάδα 07.03.26

Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του

Ο 48χρονος από το Σουδάν, γνωστός για υποθέσεις ναρκωτικών, υποστήριξε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες σε ένα κουτί στην περιοχή της Ακρόπολης και πήγε στη ΓΑΔΑ να τις παραδώσει

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 07.03.26

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα
La Liga 07.03.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα για την 27η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;
Χθες, σήμερα 07.03.26

Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;

«Όταν γυρίζαμε αυτές τις σκηνές, δεν ήμουν παντρεμένη ούτε είχα παιδιά, και ανησυχούσα ότι όλοι θα καταλάβαιναν ότι προσποιούμουν», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία της η Έντι Φάλκο, η οποία πρωταγωνίστησε στη θρυλική σειρά «The Sopranos»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Γιουβέντους – Πίζα
Serie A 07.03.26

LIVE: Γιουβέντους – Πίζα

LIVE: Γιουβέντους – Πίζα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Πίζα για την 28η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)
Μπάσκετ 07.03.26

Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)

Κυρίαρχος ο Άρης στο «Nick Galis Hall» κόντρα στο Μαρούσι επικράτησε με το ευρύ 102-76 – Νίκη και για το Περιστέρι επί του Πανιωνίου με 82-74, μετά από επιστροφή από το -11 με το οποίο έχανε.

Σύνταξη
Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν
Κόσμος 07.03.26

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν 42 πλοία του ναυτικού του Ιράν μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ έθεσαν εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της αεροπορικής ισχύος και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της χώρας.

Σύνταξη
Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής
Ο έλεγχος 07.03.26

Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής

Η Mia Khalifa επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αυτή τη φορά για την Trashy Clothing, «μια παλαιστινιακή μάρκα ready-to-wear που εμφανίστηκε με ένα υβριδικό μείγμα σάτιρας, πολιτικής και ευφυΐας».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία
Εχθροί / συνάδελφοι 07.03.26

Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία

Δεν υπήρξε αγάπη, ούτε καν στοργή μεταξύ των πρωταγωνιστών, Μέριλιν Μονρόε και Λόρενς Ολίβιε, της ρομαντικής κωμωδίας του 1957 «Ο πρίγκιπας και η χορεύτρια» (The Prince and the Showgirl) με αποτέλεσμα να γυριστούν εξαιρετικές σκηνές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στρατιωτικό συνασπισμό για την εξάλειψη των καρτέλ στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε ο Τραμπ
Ακροδεξιά συμμαχία 07.03.26

Στρατιωτικό συνασπισμό για την εξάλειψη των καρτέλ στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε ο Τραμπ

Δώδεκα ηγέτες, ορισμένοι από τους οποίους είναι ενθουσιώδεις θιασώτες της εθνικιστικής ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκαν μαζί του στο Μαϊάμι για μια σύνοδο κορυφής που ονομάσθηκε «Ασπίδα της Αμερικής»

Σύνταξη
LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 07.03.26

LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι

LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρέξαμ – Τσέλσι για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Δημήτρης Γόντικας στο in: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής αποδεικνύουν πως το ΚΚΕ είναι κόμμα που γεννά τέτοιους ήρωες
InTalks 07.03.26

Δημήτρης Γόντικας στο in: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής αποδεικνύουν πως το ΚΚΕ είναι κόμμα που γεννά τέτοιους ήρωες

Ο Δημήτρης Γόντικας αναφερόμενος στην προσπάθεια να αποσιωπηθεί η πολιτική ταυτότητα των 200 της Καισαριανής λέει πως «αν μπορούσαν θα τους υποχρέωναν και νεκρούς να αποκηρύξουν τις ιδέες τους».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Απόρρητο