ΠΑΣΟΚ για ΕΟΔΥ: Πρωτοφανές γεγονός που αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση

«Η παραίτηση σύσσωμου του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αποτελεί ένα εξαιρετικά σοβαρό, πρωτοφανές γεγονός και αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση εντός του μεγαλύτερου οργανισμού δημόσιας υγείας της χώρας», υπογραμμίζει ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Υγείας, Ιωάννης Τσίμαρης.

Παράλληλα, σημειώνει, «δείχνει περίτρανα την πλήρη αδυναμία της κυβέρνησης να διαχειριστεί τα μείζονα θέματα δημόσιας υγείας».

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως «τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες για παρεμβάσεις στη λειτουργία του ΕΟΔΥ, καθώς και για τη δημιουργία ενός διοικητικού σχήματος που προκάλεσε έντονες τριβές με το επιστημονικό δυναμικό του οργανισμού, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα», αναφέροντας τα εξής:

– ⁠«Γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτές τις παραιτήσεις;

– »Ποιες παρεμβάσεις και από ποιους υπονόμευσαν την λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου;

– »Για ποιο λόγο το Υπουργείο Υγείας επέλεξε ένα σχήμα διοίκησης που, όπως φαίνεται, προκάλεσε τόσο σοβαρές δυσλειτουργίες;

– ⁠»Πώς επηρεάζουν οι παραιτήσεις τη λειτουργία του ΕΟΔΥ;

– ⁠⁠»Έχει επηρεαστεί η επιστημονική ανεξαρτησία του οργανισμού;».

«Αδιαφάνεια και διοικητικοί πειραματισμοί» της κυβέρνησης

«Για να δοθούν απαντήσεις σε αυτά, καθώς και άλλα κρίσιμα ερωτήματα, ζητούμε την άμεση σύγκληση ειδικής συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ώστε να δοθούν πλήρεις εξηγήσεις και να συζητηθούν σε βάθος τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει», τονίζει ο κ. Τσίμαρης, προσθέτοντας πως «η περίοδος της πανδημίας COVID-19 απέδειξε πόσο κρίσιμος είναι ένας ΕΟΔΥ που λειτουργεί με επιστημονική ανεξαρτησία, διαφάνεια, επάρκεια και αξιοπιστία».

Κατηγορώντας την κυβέρνηση για «αδιαφάνεια και διοικητικούς πειραματισμούς», σημείωσε πως «δε φαίνεται να έχει διδαχθεί από αυτή την εμπειρία», καταλήγοντας πως «η χώρα μας, όμως, δεν έχει την πολυτέλεια να υπονομεύεται η λειτουργία του μεγαλύτερου οργανισμού δημόσιας υγείας».