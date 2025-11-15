newspaper
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πληρώνουμε ακριβά τη δημόσια υγεία – Έκθεση του ΟΟΣΑ
Ελλάδα 15 Νοεμβρίου 2025 | 07:12

Πληρώνουμε ακριβά τη δημόσια υγεία – Έκθεση του ΟΟΣΑ

Στη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτονται μία προς μία οι παθογένειες του ΕΣΥ στην Ελλάδα

Μάρθα Καϊτανίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Spotlight

Ακριβά συνεχίζουν και πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες την (κατά τα άλλα) δημόσια υγεία, όπως επιβεβαιώνει η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ (Health at a Glance 2025). Η απόδειξη; To 39% των συνολικών δαπανών για την υγεία προέρχεται από ιδιωτική χρηματοδότηση – πρόκειται για άμεση επιβάρυνση, κυρίως, των ελληνικών νοικοκυριών –, ποσοστό που κατατάσσει τη χώρα μας στις υψηλότερες θέσεις και εξηγεί παράλληλα τα βαθύτερα αίτια των επίσης υψηλών ακάλυπτων ιατρικών αναγκών. Αναλυτικότερα, στη νεότερη πολυσέλιδη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αποκαλύπτονται μία προς μία οι παθογένειες του ΕΣΥ, με βασική εξαίρεση τη σταδιακή επένδυση της χώρας μας στην πρόληψη – μια στρατηγική πολιτική που τεκμηριωμένα ισοδυναμεί με καλύτερα και ποιοτικότερα χρόνια ζωής. Είναι ενδεικτικό ότι τα ίδια στοιχεία δείχνουν πως πλέον η Ελλάδα διαθέτει για την πρόληψη το 3,1% επί των συνολικών δαπανών υγείας (ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 3,4%), όταν πριν από τρία μόλις χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό, εντός των συνόρων, δεν ξεπερνούσε το 2%.

Τι δαπανά το κράτος

Κατά τα άλλα, το ΕΣΥ παραμένει ένα σύστημα διαχείρισης της ασθένειας, έχοντας συνεπώς στον πυρήνα του τη λειτουργία των νοσοκομείων. Πιο συγκεκριμένα, το ελληνικό κράτος δαπανά για την υγεία μόλις το 10% επί των συνολικών δαπανών του (όταν το αντίστοιχο ποσοστό σε Ιρλανδία και Γερμανία αγγίζει το 19%), εκ των οποίων σχεδόν το μισό κεφάλαιο (43%) επενδύεται στα νοσοκομεία. Στον αντίποδα, μόλις το 20% των δαπανών αφορά τη φροντίδα εξωτερικών ασθενών, ενώ οι υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας παραμένουν σταθερά υποχρηματοδοτούμενες και υποβαθμισμένες (2%), παρά τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες.

Εν τω μεταξύ, τα δεδομένα του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι οι Ελληνες βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τους για να αγοράσουν – είτε συμμετέχοντας είτε πληρώνοντας το σύνολο του κόστους μιας π.χ. εξέτασης, νοσηλείας ή θεραπείας, αποφεύγοντας έτσι τις δημόσιες ουρές και τις ανεπάρκειες του συστήματος – υπηρεσίες και ιατρικά αγαθά. Αρκεί κανείς να αναλογιστεί πως το σχετικό ποσοστό σκαρφαλώνει στο 39% εντός των συνόρων, όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ δεν ξεπερνά το 25%.

Δυσαρέσκεια

Μάλιστα, όταν οι συντάκτες επιχειρούν να αναλύσουν πού κατανέμονται τα χρήματα των πολιτών που βγαίνουν κατευθείαν από το πορτοφόλι τους, προκύπτει ότι το 38% εξ αυτών αφορά φάρμακα και ιατρικά είδη, το 17% υπηρεσίες που απευθύνονται σε εξωτερικούς ασθενείς (π.χ. εξετάσεις), ενώ το 11% καταλήγει στην κάλυψη οδοντιατρικών θεραπειών. Σε κάθε περίπτωση, τα όσα προαναφέρθηκαν φαίνεται να εξηγούν και το γεγονός πως η Ελλάδα κατέχει το υψηλότερο ποσοστό ανικανοποίητων αναγκών υγείας – αν και έχει σημειώσει μείωση σε σχέση με το 2022, όταν ξεπερνούσε το 15%. Πιο συγκεκριμένα, το 12,1% των Ελλήνων δήλωσε πως δεν υποβλήθηκε σε εξέταση ή καθυστέρησε θεραπεία, όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ (στοιχεία αντλήθηκαν από συνολικά 28 χώρες) δεν ξεπερνά το 3,4%.

Οσο για τους λόγους που άφησαν την υγεία τους σε… δεύτερη μοίρα, οι ίδιοι δήλωσαν πως το υψηλό κόστος ήταν ο κύριος λόγος, ενώ οι δύο επόμενες αιτίες στις οποίες εστίασαν ήταν ο χρόνος αναμονής και οι χιλιομετρικές αποστάσεις. Μία ακόμη αρνητική πρωτιά αποτελεί, επίσης, το γεγονός ότι η πλειονότητα των Ελλήνων επιθυμεί ένα καλύτερο σύστημα υγείας. Πιο συγκεκριμένα, από την έκθεση προκύπτει ότι κατά μέσο όρο το 64% των πολιτών στις χώρες του ΟΟΣΑ δηλώνει ικανοποιημένο με τη διαθεσιμότητα ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στον τόπο διαμονής τους. Μάλιστα, οι πολίτες της Ελβετίας, του Βελγίου, της Δανίας και του Λουξεμβούργου είναι οι πιο ικανοποιημένοι, ενώ αντίθετα η εικόνα είναι αντίστροφη για χώρες όπως η Ελλάδα (27%), η Τουρκία (41%), η Ουγγαρία (41%) και η Ιταλία (44%). Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρουν οι συντάκτες, «τα επίπεδα ικανοποίησης έχουν μειωθεί ελαφρώς με την πάροδο του χρόνου στην πλειονότητα των χωρών του ΟΟΣΑ».

Premiun Έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Fitch Ratings: Εύσημα για τη μείωση του χρέους – Πώς θα «ξεκλειδώσει» το grade Α

Fitch Ratings: Εύσημα για τη μείωση του χρέους – Πώς θα «ξεκλειδώσει» το grade Α

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Αντίστροφη μέτρηση για την ΕΧΑΕ – Τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα για τους μετόχους

Euronext: Αντίστροφη μέτρηση για την ΕΧΑΕ – Τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα για τους μετόχους

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος
52 χρόνια μετά 15.11.25

«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος

Ο συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός, που μετέδιδε το πνεύμα του αγώνα στο Πολυτεχνείο υπογραμμίζει πως «φοβισμένα παιδιά», μοιράστηκαν τον φόβο τους, τον ξεπέρασαν και «ξέπλυναν τη ντροπή των γονιών τους

Σύνταξη
Μεσσηνία: Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών – Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες
Στη Μεσσηνία 15.11.25

Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών - Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες

Μια νέα υπόθεση εξαφάνισης ήρθε στο προσκήνιο το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή Φως στο Τούνελ. Η Αμαλία Νικολοπούλου χάθηκε ένα πρωινό του Οκτωβρίου του 2021 στη Ρευματιά Μεσσηνίας.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Άφαντοι οι δράστες του εμβολισμού των μηχανών της ΔΙΑΣ – Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.
Στον Άγιο Δημήτριο 15.11.25

Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν μηχανές αστυνομικών - Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.

Τρεις αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έχουν τραυματιστεί ελαφρά - Η ιδιοκτήτρια του οχήματος ταυτοποιήθηκε, ωστόσο δεν φέρεται να γνώριζε ποιος οδηγούσε το όχημα εκείνη την ώρα

Σύνταξη
Γρίπη: Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα – Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση
Ελλάδα 15.11.25

Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα της γρίπης - Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση

Τα δεδομένα από το Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, υποδεικνύουν έναρξη της εποχικής δραστηριότητας μεταξύ 10 Νοεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού
Ελλάδα 15.11.25

Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού

Με ποιους τρόπους οι επιτήδειοι πουλάνε έρωτα και αποσπούν μεγάλα ποσά από τα θύματά τους, από 2.000 έως και 60.000 ευρώ n Μιλούν οικογένειες θυμάτων και ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Θεσσαλία: Οι αγρότες αποφασίζουν μπλόκα – Αγανάκτηση και οργή στο συλλαλητήριο της Αγιάς
Ελλάδα 15.11.25

Οι αγρότες της Θεσσαλίας αποφασίζουν μπλόκα - Αγανάκτηση και οργή στο συλλαλητήριο της Αγιάς

Οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για τις αγροτικές επιδοτήσεις δεν έχουν ικανοποιήσει αγρότες και κτηνοτρόφους που προσανατολίζονται σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις και πανθεσσαλικό μπλόκο.

Σύνταξη
Πολυτεχνείο: 52 χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών – Ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις
Ελλάδα 14.11.25

Πολυτεχνείο: 52 χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών – Ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις

Με επίκεντρο το ιστορικό κτίριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πατησίων ξεκινούν από αύριο οι εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα για την 52η επέτειο από την εξέγερση των φοιτητών κατά της στρατιωτικής χούντας

Σύνταξη
Σπύρος Μαρτίκας: Αποκάλυψη για τον συλληφθέντα επιχειρηματία – «Έστησαν τραπέζι και έφαγαν 250.000€ από τον Παντελίδη»
Ελλάδα 14.11.25

Αποκάλυψη Μαρτίκα για τον συλληφθέντα επιχειρηματία: Σε δικό του στημένο τραπέζι έχασε 250.000€ ο Παντελής Παντελίδης

Όπως υποστήριξε ο Σπύρος Μαρτίκας, που έπεσε θύμα της απάτης με τις δήθεν επενδύσεις, ο επιχειρηματίας που συνελήφθη ήταν πίσω από την παράνομη λέσχη που έπαιζε ο Παντελής Παντελίδης πριν χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος
52 χρόνια μετά 15.11.25

«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος

Ο συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός, που μετέδιδε το πνεύμα του αγώνα στο Πολυτεχνείο υπογραμμίζει πως «φοβισμένα παιδιά», μοιράστηκαν τον φόβο τους, τον ξεπέρασαν και «ξέπλυναν τη ντροπή των γονιών τους

Σύνταξη
Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar την «βύθισε» στη θλίψη
«Με διαλύσε» 15.11.25

Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar την «βύθισε» στη θλίψη

Η Φλόρενς Πιου αποκάλυψε ότι η απόλυτη συναισθηματική βύθιση στον ρόλο της στο Midsommar είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία, οδηγώντας τη σε μια περίοδο έξι μηνών βαθιάς θλίψης

Σύνταξη
Μεσσηνία: Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών – Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες
Στη Μεσσηνία 15.11.25

Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών - Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες

Μια νέα υπόθεση εξαφάνισης ήρθε στο προσκήνιο το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή Φως στο Τούνελ. Η Αμαλία Νικολοπούλου χάθηκε ένα πρωινό του Οκτωβρίου του 2021 στη Ρευματιά Μεσσηνίας.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Άφαντοι οι δράστες του εμβολισμού των μηχανών της ΔΙΑΣ – Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.
Στον Άγιο Δημήτριο 15.11.25

Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν μηχανές αστυνομικών - Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.

Τρεις αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έχουν τραυματιστεί ελαφρά - Η ιδιοκτήτρια του οχήματος ταυτοποιήθηκε, ωστόσο δεν φέρεται να γνώριζε ποιος οδηγούσε το όχημα εκείνη την ώρα

Σύνταξη
Γρίπη: Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα – Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση
Ελλάδα 15.11.25

Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα της γρίπης - Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση

Τα δεδομένα από το Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, υποδεικνύουν έναρξη της εποχικής δραστηριότητας μεταξύ 10 Νοεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)
Euroleague 15.11.25

Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Κουίν Έλις έβγαλε… μάτια στη Unipol Arena, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη επί του Ολυμπιακού – Ποιος είναι ο Άγγλος γκαρντ που θα κάνει… θραύση στη Euroleague.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]
Έρευνα 15.11.25

Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]

Πάνω από 700.000 κατοικίες παραμένουν κενές ή αδρανείς, χωρίς να αξιοποιούνται. Η έλλειψη προσιτής στέγης πλήττει κυρίως τους νέους και τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά σταδιακά πιέζει και τη μεσαία τάξη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Εξωδικαστικός: 4+1 βήματα για την ένταξη στον μηχανισμό – Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία
Αναβάθμιση 15.11.25

4+1 βήματα για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό - Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία

Πιο προσιτός και εύκολος γίνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός - Ένας στους δύο που χρωστούν σε χρηματοπιστωτικούς φορείς πέτυχε διαγραφή χρέους άνω του 30% - Προς το δημόσιο το μέσο «κούρεμα» ήταν 17%

Σύνταξη
Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές
On Field 15.11.25

Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές

Ο Γάλλος μπορεί να επικοινωνεί συχνά με τους ρέφερι, να ασχολείται πολύ, όμως κάπου στράβωσε η εκπαίδευση που περισσότερο μπερδεύει παρά εκπαιδεύει και σα να μην έφτανε αυτό είναι και κρύο πιάτο

Βάιος Μπαλάφας
Ινδία: Στους εννέα οι νεκροί από την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στο Κασμίρ – Δύσκολη η αναγνώριση των σορών
Πολλοί τραυματίες 15.11.25

Στους εννέα οι νεκροί από την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στην Ινδία - Δύσκολη η αναγνώριση των σορών

Η ένταση της έκρηξης στο αστυνομικό τμήμα στην Ινδία ήταν τέτοια «που ανθώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε κοντινά σπίτια, περίπου 200 μέτρα μακριά», δήλωσαν πηγές από τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών

Σύνταξη
Η Ουκρανία ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη: Καταστραμμένη από τις βόμβες και σημαδεμένη από τη διαφθορά
Κόσμος 15.11.25

Η Ουκρανία ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη: Καταστραμμένη από τις βόμβες και σημαδεμένη από τη διαφθορά

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή κρίση: τον πόλεμο στο έδαφος και τα σκάνδαλα διαφθοράς που δοκιμάζουν την αντοχή της κυβέρνησης Ζελένσκι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Είναι ο στρατός της Βενεζουέλας έτοιμος να ανταπεξέλθει σε έναν πόλεμο με την Αμερική;
Κλιμάκωση 15.11.25

Είναι ο στρατός της Βενεζουέλας έτοιμος να ανταπεξέλθει σε έναν πόλεμο με την Αμερική;

Η Βενεζουέλα είναι απίθανο να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αμερικανική επιθετικότητα. Ωστόσο, ο πρόεδρος Μαδούρο έχει και άλλες επιλογές, σύμφωνα με τους ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού
Ελλάδα 15.11.25

Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού

Με ποιους τρόπους οι επιτήδειοι πουλάνε έρωτα και αποσπούν μεγάλα ποσά από τα θύματά τους, από 2.000 έως και 60.000 ευρώ n Μιλούν οικογένειες θυμάτων και ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο