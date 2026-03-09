Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 82χρονος μαιευτήρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
Ο 82χρονος γιατρός από την Πάτρα είχε αιτηθεί να κρατηθεί κατ’ οίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, όμως το αίτημα απορρίφθηκε.
- Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά - Υπό έλεγχο ο δήμαρχος
- Ξενοδοχεία: Μετά την εκτίναξη των κρατήσεων, το «πάγωμα»
- Στους δρόμους οι Κουβανοί πολίτες μετά τα πολύωρα μπλακάουτ – Ζητούν ρεύμα και τρόφιμα
- Ο χειμώνας που πέρασε ήταν ένας από τους πιο βροχερούς των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 82χρονος συνταξιούχος μαιευτήρας, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Πατρών. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ κατά την έξοδό του από το Δικαστικό Μέγαρο δεν προχώρησε σε καμία δήλωση για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.
Ο 82χρονος είχε αιτηθεί να κρατηθεί κατ’ οίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, όμως το αίτημα απορρίφθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότατα θα κρατηθεί στο σωφρονιστικό κατάστημα της Τρίπολης.
Η υπόθεση
Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στην Πάτρα για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου και οδηγήθηκε αρχικά στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη και τον παρέπεμψε στον ανακριτή. Η δικογραφία σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.
Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσω στοιχείων που διαβιβάστηκαν από τον αμερικανικό οργανισμό NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), τα οποία έδειχναν χρήστη διαδικτύου να μεταφορτώνει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
Έρευνα στην οικία του
Το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού.
Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Υλικό κακοποίησης ανηλίκων
Η επιτόπια ψηφιακή ανάλυση των κατασχεθέντων πειστηρίων απέδειξε την εμπλοκή του κατηγορουμένου. Στα μέσα αποθήκευσης εντοπίστηκαν πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών, καθώς και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία που φέρονται να απεικονίζουν συγγενικά του ανήλικα πρόσωπα σε γυμνές ή ημίγυμνες στάσεις.
Τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση, ενώ η έρευνα των αρχών για την υπόθεση συνεχίζεται.
- Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 82χρονος μαιευτήρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
- Τουρκία: Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, λέει η Άγκυρα
- Οι Ισπανοί έριξαν… βόμβα: Συμφώνησε με τη Λίβερπουλ ο Τσάμπι Αλόνσο!
- Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ
- Ξενοδοχεία: Μετά την εκτίναξη των κρατήσεων, το «πάγωμα»
- «Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στο μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του
- Ζημιές σε υποδομές καταγγέλλει ο Δήμος Μαλεβιζίου
- Μαριάννα Πολυχρονίδη: Έγκυος στο πρώτο της παιδί – «Περίμενα χρόνια για να συμβεί»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις