Ιρανικό ΜΜΕ: Η στιγμή που ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν το σχολείο θηλέων στη Μινάμπ
Τουλάχιστον 168 μαθήτριες στο σχολείο θηλέων στη Μινάμπ σκοτώθηκαν στην επίθεση σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.
- «Οδηγός» για το επίδομα παιδιού – Τα ποσά και οι ημερομηνίες πληρωμών
- Συνεχίζουν να τραβούν την… ανηφόρα οι τιμές στα ακίνητα
- Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA
- Ο Μπιτάδος μεγάλος νικητής του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας με ρεκόρ αγώνα – Έγραψε ιστορία η Μαρινάκου
Το ιρανικό πρακτορείο Mehr έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο, στο οποίο υποστηρίζει ότι αποτυπώνεται το πολύνεκρο πλήγμα στο σχολείο θηλέων στη Μινάμπ του Ιράν.
Τουλάχιστον 168 μαθήτριες σκοτώθηκαν στην επίθεση σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.
Δείτε το βίντεο
Το σχολείο Shajareh Tayyebeh χτυπήθηκε απευθείας κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών.
Μάλιστα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν δημοσίευσαν φωτογραφίες οι οποίες φέρονται να απεικονίζουν τα θύματα του βομβαρδισμού σχολείου στην πόλη Μινάμπ.
The names/Pictures of the children massacred by America and Israel at their elementary school in the city of Minab, Iran.
REPOST pic.twitter.com/RWOBLtpRBj
— Salahu (@salahudeen33) March 7, 2026
Ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ δεν έχουν επιβεβαιώσει την επίθεση και ο αμερικανός υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι το Πεντάγωνο διεξάγει έρευνα και διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «δεν στοχεύουν ποτέ αμάχους».
Με βάση δορυφορικές εικόνες και διασταυρωμένης πιστότητας δημοσιεύματα στα κοινωνικά δίκτυα και βίντεο, η εφημερίδα New York Times συμπεραίνει ότι το σχολείο καταστράφηκε από πλήγμα που πραγματοποιήθηκε την ίδια ώρα με τις επιθέσεις κατά της παρακείμενης ναυτικής βάσης των Φρουρών της Επανάστασης.
Οι επίσημες δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες οι αμερικανικές δυνάμεις έπλητταν ναυτικούς στόχους κοντά στο Στενό του Χορμούζ (η πόλη Μινάμπ βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Στενό), υποδεικνύουν ότι αυτές είναι οι πιθανότερο να έχουν πραγματοποιήσει το πλήγμα», γράφουν οι NYT.
Από την πλευρά του το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο δύο μη κατονομαζόμενους αμερικανούς αξιωματούχους, μετέδωσε χθες ότι οι αμερικανοί στρατιωτικοί ερευνητές θεωρούν ότι είναι «πιθανόν» οι αμερικανικές δυνάμεις να έχουν την ευθύνη για το πλήγμα κατά του σχολείου, προσθέτοντας ότι οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Η έρευνα των New York Times αποκλείει την πτώση ιρανικού πυραύλου στο σχολείο.
Αν επιβεβαιωθεί ότι η βόμβα που έπληξε το σχολείο είναι αμερικανική, ένα θέμα που εγείρεται θα είναι αν το ίδιο το πλήγμα ήταν εσφαλμένο ή αν η στοχοθέτηση έγινε με βάση εσφαλμένες πληροφορίες, γράφουν οι NYT.
- Ιρανικό ΜΜΕ: Η στιγμή που ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν το σχολείο θηλέων στη Μινάμπ
- Δικαιώματα, Δικαιοσύνη, Δράση: Πώς τιμήθηκε η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στον κόσμο
- Η νίκη στο ντέρμπι δίνει άνεση χρόνου για Βεζένκοφ και Γουόκαπ
- «Έμοιαζε έτοιμος»: Η στιγμή που ο γιος του Όζι Όσμπορν κατάλαβε ότι ο πατέρας του «αποχωρεί»
- ΕΝΦΙΑ: Σε πόσες δόσεις μπορείτε να εξοφλήσετε τον φόρο – Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες
- LIVE: Βόλος – ΟΦΗ
- Ρόδος: Τι αποκαλύπτει στο in ο πατέρας της 30χρονης που κακοποιούνταν από την μητέρα της
- Παπανικολάου: «Κοιτάω να απολαμβάνω κάθε στιγμή που βρίσκομαι στο παρκέ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις