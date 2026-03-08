Εορτολόγιο 8 Μαρτίου: Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 8 Μαρτίου 2026. Τα ονόματα που έχουν γιορτή σήμερα και οι Άγιοι που τιμά η Εκκλησία.
Αναρωτιέστε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 8 Μαρτίου; Την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη του Αγίου Ερμού του Αποστόλου και του Οσίου Θεοφυλάκτου, επισκόπου Νικομηδείας.
Ποια ονόματα έχουν γιορτή σήμερα:
- Ερμής
- Θεοφύλακτος
- Φυλακτός
- Φυλαχτός
- Θεοφύλακτη
- Φυλακτή
- Φυλαχτή
- Φυλαχτούλα
Αν έχετε φίλους ή συγγενείς με κάποιο από τα παραπάνω ονόματα, μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε χρόνια πολλά.
Ποιοι Άγιοι τιμώνται στις 8 Μαρτίου
Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ερμού, ενός από τους Εβδομήκοντα Αποστόλους, ο οποίος υπηρέτησε ως επίσκοπος και συνέβαλε στη διάδοση του χριστιανισμού κατά τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας.
Την ίδια ημέρα τιμάται και ο Όσιος Θεοφύλακτος, επίσκοπος Νικομηδείας τον 9ο αιώνα. Ξεχώρισε για το φιλανθρωπικό του έργο, καθώς ίδρυσε νοσοκομεία, γηροκομεία και ιδρύματα για φτωχούς και ορφανά, ενώ υπέστη διώξεις κατά την περίοδο της Εικονομαχίας.
Κυριακή Β΄ των Νηστειών
Η 8η Μαρτίου 2026 συμπίπτει με την Κυριακή Β΄ των Νηστειών, ημέρα κατά την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, έναν από τους σημαντικότερους θεολόγους της Ορθοδοξίας.
Η ημέρα αυτή βρίσκεται στο μέσο περίπου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και αποτελεί σημαντικό σταθμό της πνευματικής προετοιμασίας πριν από το Πάσχα.
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Η 8η Μαρτίου είναι επίσης αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, μια ημέρα που τιμά τους αγώνες των γυναικών για ισότητα, δικαιώματα και κοινωνική πρόοδο σε όλο τον κόσμο.
