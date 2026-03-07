Οριακή ανάκαμψη για την Μπαρτσελόνα: Αυξάνει κατά 81 εκατ. ευρώ το μισθολογικό της όριο

Η Μπαρτσελόνα πέτυχε μια σημαντική οικονομική βελτίωση στο πλαίσιο των κανονισμών οικονομικού ελέγχου της La Liga, αυξάνοντας κατά 81,5 εκατομμύρια ευρώ το όριο μισθολογικού κόστους της πρώτης ομάδας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ισπανική λίγκα μετά το κλείσιμο της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, το νέο όριο δαπανών της καταλανικής ομάδας φτάνει πλέον τα 432,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε άνοδο της τάξης του 23,2% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όταν το όριο είχε περιοριστεί στα 351,2 εκατομμύρια ευρώ λόγω των οικονομικών περιορισμών που αντιμετώπιζε ο σύλλογος. Παρά την πρόοδο, η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα που είχε πριν από έναν χρόνο, όταν το επιτρεπόμενο όριο δαπανών της έφτανε τα 463 εκατομμύρια ευρώ.

Στην κορυφή της κατάταξης των οικονομικών δυνατοτήτων της LaLiga παραμένει η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο σύλλογος της ισπανικής πρωτεύουσας διαθέτει όριο μισθολογικού κόστους 761,2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με πριν από έξι μήνες. Το ποσό αυτό διατηρεί τη «βασίλισσα» με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση μεταξύ των ισπανικών συλλόγων.

Τρίτη στη σχετική λίστα βρίσκεται η Ατλέτικο Μαδρίτης με 336,2 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,2 εκατομμύρια σε σχέση με το προηγούμενο όριο.

Στην τέταρτη θέση ακολουθεί η Βιγιαρεάλ με 173 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Αθλέτικ Μπιλμπάο με 132 εκατομμύρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όριο μισθολογικού κόστους – γνωστό ως Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) – αποτελεί βασικό εργαλείο οικονομικού ελέγχου της La Liga. Πρόκειται για το ανώτατο ποσό που μπορεί να δαπανήσει κάθε σύλλογος για τη μισθοδοσία του αγωνιστικού τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα και τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι αμοιβές των ποδοσφαιριστών, των προπονητών και του τεχνικού επιτελείου της πρώτης ομάδας, καθώς και τα κόστη που σχετίζονται με τις ακαδημίες, τις θυγατρικές ομάδες και άλλα αγωνιστικά τμήματα του συλλόγου.

Κάθε ομάδα προτείνει το δικό της όριο βάσει των οικονομικών της προβλέψεων, όμως η τελική έγκριση γίνεται από τη LaLiga, η οποία μπορεί να προσαρμόσει το ποσό ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική σταθερότητα του συλλόγου.

Η Αλαβές και οι άλλες ομάδες

Πέρα από τη Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης, εννέα ακόμη ομάδες της πρώτης κατηγορίας αύξησαν το μισθολογικό τους όριο. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδος καταγράφηκε στην Αλαβές, η οποία είδε το όριό της να αυξάνεται κατά 16,5%, από 40,9 σε 47,7 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρότερες αυξήσεις σημείωσαν οι Οσασούνα, Βαλένθια, Ατλέτικ Μπιλμπάο, Ράγιο Βαγιεκάνο, Οβιέδο, Τζιρόνα, Εσπανιόλ και Μαγιόρκα.

Αντίθετα, τέσσερις σύλλογοι είδαν τη δυνατότητα δαπανών τους να μειώνεται. Η πιο σημαντική πτώση καταγράφηκε στη Λεβάντε, της οποίας το όριο μειώθηκε σχεδόν στο μισό – από 35,5 σε μόλις 17,4 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι η ομάδα της Βαλένθια έγινε ο σύλλογος με τη μικρότερη οικονομική δυνατότητα στη LaLiga.

Μείωση κατέγραψαν επίσης η Μπέτις, που περιορίστηκε από 125,9 σε 122,1 εκατομμύρια ευρώ, η Έλτσε από 40,4 σε 36,8 εκατομμύρια και η Χετάφε από 50,7 σε 34,8 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι σύλλογοι διατήρησαν αμετάβλητο το οικονομικό τους όριο. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Βιγιαρεάλ και η Θέλτα, καθώς και οι Ρεάλ Μαδρίτης και Σεβίλλη.

Συνολικά, το άθροισμα των μισθολογικών ορίων όλων των ομάδων της LaLiga EA Sports φτάνει τα 2,78 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα δεδομένα στη δεύτερη κατηγορία

Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, τη LaLiga Hypermotion, ο σύλλογος με τη μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα είναι η Λεγανές, με όριο μισθολογικού κόστους 19,7 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο είναι εντυπωσιακή, καθώς τότε το όριο της ομάδας ήταν μόλις 14,7 εκατομμύρια.

Ακολουθούν η Λας Πάλμας με 15,1 εκατομμύρια, η Ράθινγκ Σανταντέρ με 13,8 και η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια με 13,2 εκατομμύρια ευρώ.

Από τους 22 συλλόγους της δεύτερης κατηγορίας, οι δώδεκα αύξησαν το οικονομικό τους όριο. Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στην Αλμερία, η οποία υπερδιπλασίασε τη δυνατότητα δαπανών της, από 3,3 σε 10,5 εκατομμύρια ευρώ.

Αντίθετα, μείωση σημείωσαν η Ουέσκα, η Σπόρτινγκ Χιχόν και η Μπούργος, ενώ αρκετές ομάδες – όπως οι Κάντιθ, Μιραντές, Βαγιαδολίδ, Γρανάδα, Έιμπαρ και Μάλαγα – παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.

Μετά την αύξηση της Αλμερία, η Γρανάδα έγινε η ομάδα με το μικρότερο μισθολογικό όριο στη δεύτερη κατηγορία, μόλις 4,2 εκατομμύρια ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν τις μεγάλες οικονομικές ανισότητες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν το ισπανικό ποδόσφαιρο. Παρά την προσπάθεια της LaLiga να επιβάλει αυστηρούς κανόνες οικονομικής πειθαρχίας, η διαφορά μεταξύ των κορυφαίων συλλόγων και των μικρότερων παραμένει ιδιαίτερα μεγάλη.