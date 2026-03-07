Field Mill: Το αρχαιότερο επαγγελματικό γήπεδο ποδοσφαίρου που ζει ακόμη το όνειρό του (pics)

Σε μια εποχή όπου τα περισσότερα ποδοσφαιρικά γήπεδα μοιάζουν με υπερσύγχρονα αρχιτεκτονικά συγκροτήματα γεμάτα γυαλί και μέταλλο, υπάρχει ένα μέρος στην καρδιά της Αγγλίας που μοιάζει να έχει παγώσει στον χρόνο. Πρόκειται για το Field Mill, την ιστορική έδρα της Μάνσφιλντ Τάουν, ένα γήπεδο που θεωρείται από πολλούς το παλαιότερο επαγγελματικό ποδοσφαιρικό γήπεδο στον κόσμο που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται.

Εκεί, μπροστά σε περίπου δέκα χιλιάδες φιλάθλους, η μικρή ομάδα της τρίτης κατηγορίας θα προσπαθήσει να γράψει ένα από τα πιο ρομαντικά κεφάλαια της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας, αντιμετωπίζοντας την πανίσχυρη Άρσεναλ για το κύπελλο Αγγλίας.

Η έδρα της Μάνσφιλντ αποτελεί ζωντανό μνημείο του αγγλικού ποδοσφαίρου, θυμίζοντας τις ρίζες του αθλήματος και την εποχή πριν από τα υπερσύγχρονα στάδια.

Λίγο πριν την Ιστορική αναμέτρηση για τον τέταρτο γύρο του κυπέλλου Αγγλίας και σε μια εποχή όπου το ποδόσφαιρο κυριαρχείται από γιγαντιαία στάδια, εμπορικά συγκροτήματα και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, ο διεθνής Τύπος αναφέρει ότι «υπάρχει ένα γήπεδο στην Αγγλία που μοιάζει να αντιστέκεται στον χρόνο. Πρόκειται για το ιστορικό Field Mill, την παραδοσιακή έδρα της Mansfield Town F.C. στην πόλη Μάνσφιλντ της κομητείας Nottinghamshire στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το γήπεδο θεωρείται ευρέως το παλαιότερο επαγγελματικό ποδοσφαιρικό στάδιο στον κόσμο που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, αποτελώντας ένα μοναδικό κομμάτι της ιστορίας του αθλήματος».

Η ιστορία του χώρου ξεκινά ήδη από το 1861, όταν η περιοχή χρησιμοποιούνταν κυρίως για αγώνες κρίκετ και άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Με την ταχεία ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη Βρετανία στα τέλη του 19ου αιώνα, το Field Mill άρχισε να φιλοξενεί και ποδοσφαιρικούς αγώνες, μετατρέποντας σταδιακά τον χαρακτήρα του. Από τότε μέχρι σήμερα, το γήπεδο δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ ούτε αντικαταστάθηκε από νέα κατασκευή, γεγονός που του δίνει τον ιδιαίτερο τίτλο του παλαιότερου επαγγελματικού γηπέδου που παραμένει σε χρήση.

Παρότι από το 2010 φέρει επισήμως την εμπορική ονομασία One Call Stadium, οι φίλαθλοι της Mansfield συνεχίζουν να το αποκαλούν με το παραδοσιακό του όνομα. Η μετονομασία έγινε από τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Τζον Ράντφορντ, προς τιμήν της ασφαλιστικής του εταιρείας, ωστόσο για τους οπαδούς το γήπεδο θα είναι πάντα το ιστορικό Field Mill.

Η αρχιτεκτονική του σταδίου αποπνέει την αυθεντική ατμόσφαιρα του παλιού αγγλικού ποδοσφαίρου. Μεταλλικές κατασκευές, απλές εξέδρες και γειτονικά σπίτια που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τον αγωνιστικό χώρο δημιουργούν μια εικόνα που θυμίζει άλλες εποχές. Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί η περίφημη εξέδρα Bishop, η οποία βρίσκεται σχεδόν κολλημένη με τις κατοικίες της ομώνυμης οδού. Για περίπου είκοσι χρόνια παρέμενε εγκαταλελειμμένη πριν ανακαινιστεί πρόσφατα, αποκαθιστώντας ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του γηπέδου.

Το Field Mill δεν είναι απλώς μια αθλητική εγκατάσταση. Είναι ένα ζωντανό μνημείο του ποδοσφαίρου, όπου η τοπική κοινωνία και ο σύλλογος έχουν εξελιχθεί μαζί. Οι κάτοικοι της πόλης έχουν συνηθίσει να ζουν με τον παλμό των αγώνων, ενώ τις ημέρες των μεγάλων αναμετρήσεων οι γύρω δρόμοι γεμίζουν με κασκόλ, συνθήματα και φιλάθλους που μετατρέπουν τη γειτονιά σε μια μικρή γιορτή του ποδοσφαίρου.

Η μοναδικότητα του Field Mill γίνεται ακόμη πιο εμφανής όταν συγκρίνεται με άλλα ιστορικά γήπεδα που συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα. Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται το Sandygate στο Sheffield, έδρα της Hallam F.C., το οποίο χρησιμοποιείται από το 1860 και θεωρείται το παλαιότερο γήπεδο αφιερωμένο αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο. Σημαντική θέση κατέχει επίσης το Deepdale στην πόλη Πρέστον, το οποίο αποτελεί την έδρα της Preston North End F.C. και φιλοξενεί ποδοσφαιρικούς αγώνες από το 1878.

Στη λίστα των ιστορικών γηπέδων συγκαταλέγεται ακόμη το Stamford Bridge στο Λονδίνο, που άνοιξε το 1877 και αργότερα έγινε η έδρα της Τσέλσι, καθώς και το Turf Moor στο Μπέρνλι, το οποίο χρησιμοποιείται από το 1883 και αποτελεί το σπίτι της Μπέρνλι.

Παρά την εξέλιξη του ποδοσφαίρου σε μια τεράστια παγκόσμια βιομηχανία, γήπεδα όπως το Field Mill θυμίζουν την απλή και αυθεντική καταγωγή του αθλήματος. Εκεί όπου οι εξέδρες είναι κοντά στον αγωνιστικό χώρο, οι φίλαθλοι νιώθουν μέρος του παιχνιδιού και κάθε αγώνας μετατρέπεται σε εμπειρία γεμάτη πάθος.

Για τους οπαδούς της Μάνσφιλντ, το Field Mill δεν είναι απλώς ένα στάδιο. Είναι κομμάτι της ταυτότητας της πόλης και ένας ζωντανός σύνδεσμος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν του ποδοσφαίρου. Και όσο συνεχίζουν να ακούγονται συνθήματα στις παλιές μεταλλικές εξέδρες του, η ιστορία του θα συνεχίσει να γράφεται, αποδεικνύοντας ότι η ψυχή του ποδοσφαίρου βρίσκεται ακόμη σε τέτοια γήπεδα.