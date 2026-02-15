Άρσεναλ – Γουίγκαν 4-0: «Πάρτι» και πρόκριση στους «16» του FA Cup για τους Κανονιέρηδες
Η Άρσεναλ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα, επιβλήθηκε άνετα με 4-0 της Γουίγκαν και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του FA Cup
Εύκολη νίκη και πρόκριση στη φάση των «16» του FA Cup για την Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν με το ευρύ 4-0 της Γουίγκαν και πέρασαν στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Αγγλίας, έχοντας τρεις διαφορετικούς σκόρερ (Μαντουέκε, Μαρτινέλι, Ζεσούς), ενώ ο Χαντ μέτρησε ένα αυτογκόλ.
Μόλις με την συμπλήρωση του 11ου λεπτού η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ με τον Μαντουέκε, με τον Μαρτινέλι στο 18’ να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 2-0. Στο 23’ ο Χαντ έστειλε, άθελά του, την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 3-0 και στο 27’ ο Γκάμπριελ Ζεσούς με λόμπα μέσα από την περιοχή, έπειτα από υπέροχη πάσα του Ινκαπιέ, έγραψε το τελικό 4-0.
Όλα, δηλαδή, έγιναν μέσα σε 16 λεπτά σε έναν Λονδρέζικο υγιεινό περίπατο από πλευράς της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα στον 4ο γύρο του FA Cup:
Χαλ – Τσέλσι 0-4
Ρέξαμ – Ίπσουιτς 1-0
Μπέρτον – Γουέστ Χαμ 0-1
Νόριτς – Γουέστ Μπρομ 3-1
Σαουθάμπτον – Λέστερ 2-1
Μπέρνλι – Μάνσφιλντ 1-2
Μάντσεστερ Σίτι – Σάλφορντ Σίτι 2-0
Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 1-3
Λίβερπουλ – Μπράιτον 3-0
Μπέρμιγχαμ – Λιντς 2-4 πεν. (1-1 κ.δ. και παρ.)
Γκρίμσμπι – Γουλβς 0-1
Στόουκ Σίτι – Φούλαμ 1-2
Όξφορντ – Σάντερλαντ 0-1
Άρσεναλ – Γουίγκαν 4-0
16/2 21:30 Μάκλσεφιλντ – Μπρέντφορντ
3/3 21:45 Πορτ Βέιλ – Μπρίστολ
