Άρσεναλ – Γουίγκαν 4-0: «Πάρτι» και πρόκριση στους «16» του FA Cup για τους Κανονιέρηδες

Εύκολη νίκη και πρόκριση στη φάση των «16» του FA Cup για την Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν με το ευρύ 4-0 της Γουίγκαν και πέρασαν στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Αγγλίας, έχοντας τρεις διαφορετικούς σκόρερ (Μαντουέκε, Μαρτινέλι, Ζεσούς), ενώ ο Χαντ μέτρησε ένα αυτογκόλ.

Μόλις με την συμπλήρωση του 11ου λεπτού η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ με τον Μαντουέκε, με τον Μαρτινέλι στο 18’ να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 2-0. Στο 23’ ο Χαντ έστειλε, άθελά του, την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 3-0 και στο 27’ ο Γκάμπριελ Ζεσούς με λόμπα μέσα από την περιοχή, έπειτα από υπέροχη πάσα του Ινκαπιέ, έγραψε το τελικό 4-0.

Όλα, δηλαδή, έγιναν μέσα σε 16 λεπτά σε έναν Λονδρέζικο υγιεινό περίπατο από πλευράς της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα στον 4ο γύρο του FA Cup:

Χαλ – Τσέλσι 0-4

Ρέξαμ – Ίπσουιτς 1-0

Μπέρτον – Γουέστ Χαμ 0-1

Νόριτς – Γουέστ Μπρομ 3-1

Σαουθάμπτον – Λέστερ 2-1

Μπέρνλι – Μάνσφιλντ 1-2

Μάντσεστερ Σίτι – Σάλφορντ Σίτι 2-0

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 1-3

Λίβερπουλ – Μπράιτον 3-0

Μπέρμιγχαμ – Λιντς 2-4 πεν. (1-1 κ.δ. και παρ.)

Γκρίμσμπι – Γουλβς 0-1

Στόουκ Σίτι – Φούλαμ 1-2

Όξφορντ – Σάντερλαντ 0-1

Άρσεναλ – Γουίγκαν 4-0

16/2 21:30 Μάκλσεφιλντ – Μπρέντφορντ

3/3 21:45 Πορτ Βέιλ – Μπρίστολ