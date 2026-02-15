Λίβερπουλ – Μπράιτον 3-0: Στους «16» του FA Cup με σούπερ Σαλάχ

Την πρόκρισή της στη φάση των «16» του FA Cup πανηγυρίζει η Λίβερπουλ, η οποία κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Μπράιτον στο «Άνφιλντ» με 3-0. Βασικός για τους «γλάρους» ξεκίνησε ο Μπάμπης Κωστούλας παίζοντας σε όλο το ματς.

Οι «κόκκινοι» μπόρεσαν να βρουν γκολ αργά στο πρώτο μέρος, ενώ στο δεύτερο είχαν άλλα δύο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μοχάμεντ Σαλάχ που σκόραρε με πέναλτι και… έφτιαξε ακόμα ένα. Φτάνοντας έτσι σχετικά άνετα στο θετικό αποτέλεσμα.

Ο αγώνας άρχισε με την Μπράιτον να έχει μια μικρή υπεροχή, όμως η Λίβερπουλ ισορρόπησε και είχε τις στιγμές της, καταφέρνοντας να ανοίξει το σκορ με τον Κέρτις Τζόουνς στο 42′ ύστερα από ασίστ του Μίλος Κέρκεζ για το 1-0. Στο δεύτερο 45λεπτο ανέλαβε δράση ο Αιγύπτιος επιθετικός. Αρχικά έδωσε την τελική πάσα στον Σομποσλάι στο 56′ για το 2-0, ενώ διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στο 68′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Σομποσλάι, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Τζόουνς (89′ Νιονί), ΜακΆλιστερ, Σαλάχ (77′ Ενγκουμόα), Βιρτς (71′ Γκόμεζ), Κιέζα (77′ Εκιτικέ), Χάκπο (89′ Ράμσεϊ).

ΜΠΡΑΙΤΟΝ: Στιλ, Φέλτμαν, Φαν Χέκε (72′ Μποσκάλι), Ντανκ, Καντιόγλου, Γκρος, Μπαλεμπά (62′ Μιτόμα), Χίνσελγουντ (81′ Βίφερ), Γκόμες (62′ Ρουτέρ), Χάουελ (62′ Μιντέ), Κωστούλας

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας:

Χαλ – Τσέλσι 0-4

Ρέξαμ – Ίπσουιτς 1-0

Μπάρτον – Γουέστ Χαμ 0-1

Νόριτς – Γουέστ Μπρομ 3-1

Σαουθάμπτον – Λέστερ 2-1 παρ. (1-1 κ.δ)

Μπέρνλι – Μάνσφιλντ 1-2

Μάντσεστερ Σίτι – Σάλφορντ Σίτι 2-0

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 1-3

Λίβερπουλ – Μπράιτον 3-0

15/2 14:00 Μπέρμιγχαμ – Λιντς

15/2 15:30 Γκρίμσμπι – Γουλβς

15/2 16:00 Στόουκ Σίτι – Φούλαμ

15/2 16:00 Όξφορντ – Σάντερλαντ

15/2 18:30 Άρσεναλ – Γουίγκαν

16/2 21:30 Μάκλσεφιλντ – Μπρέντφορντ

3/3 21:45 Πορτ Βέιλ – Μπρίστολ