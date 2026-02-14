Τυπική διαδικασία για τη Μάντσεστερ Σίτι (2-0), προκρίθηκε τους «16» του FA Cup

Μπόλικη δράση στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου του FA Cup στην Αγγλία, με τη Μάντσεστερ Σίτι να μην αντιμετωπίζει προβλήματα απέναντι στη Σάλφορντ της οποίας επιβλήθηκε με 2-0 εντός έδρας για να προκριθεί στους «16». Το αυτογκόλ του Ντόρινγκτον άνοιξε το σκορ για τους «πολίτες» στο 6′, με τον Μαρκ Γκουέχι στο 81′ να γράφει το τελικό αποτέλεσμα.

Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν την ίδια ώρα, η Μπέρνλι έμεινε εκτός συνέχειας του θεσμού αφού ηττήθηκε με 2-1 από τη Μάνσφιλντ. Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί με τον Λόρεντ, όμως οι φιλοξενούμενοι έκαναν την ανατροπή χάρη στα γκολ των Όουτς και Ριντ.

Η Νόριτς έκαμψε την αντίσταση της Γουέστ Μπρομ αφού επικράτησε με 3-1. Τα «καναρίνια» άνοιξαν το σκορ με τον Μαγκόμα, για να ισοφαρίσουν οι «μπάγκις» με τον Μάτζα. Ωστόσο η Νόριτς είχε ακόμα δύο γκολ στον αγώνα με δράστες τους Κριζέν και Τουρέ.

Προκρίθηκε και η Σαουθάμπτον που νίκησε 2-1 τη Λέστερ στην παράταση. Το 1-0 με πέναλτι του Λάριν στο 45+1′, ισοφάρισε ο Σκιπ στο 52′. Το 2-1 πέτυχε ο Μπρι στο 109′ που έδωσε και τη νίκη στους γηπεδούχους.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας:

Χαλ – Τσέλσι 0-4

Ρέξαμ – Ίπσουιτς 1-0

Μπάρτον – Γουέστ Χαμ 0-1

Νόριτς – Γουέστ Μπρομ 3-1

Σαουθάμπτον – Λέστερ 2-1 (στην παράταση, 1-1 κ.α.)

Μπέρνλι – Μάνσφιλντ 1-2

Μάντσεστερ Σίτι – Σάλφορντ Σίτι 2-0

14/2 19:45 Άστον Βίλα – Νιούκαστλ

14/2 22:00 Λίβερπουλ – Μπράιτον

15/2 14:00 Μπέρμιγχαμ – Λιντς

15/2 15:30 Γκρίμσμπι – Γουλβς

15/2 16:00 Στόουκ Σίτι – Φούλαμ

15/2 16:00 Όξφορντ – Σάντερλαντ

15/2 18:30 Άρσεναλ – Γουίγκαν

16/2 21:30 Μάκλσεφιλντ – Μπρέντφορντ

3/3 21:45 Πορτ Βέιλ – Μπρίστολ