Χαλ – Τσέλσι 0-4: Άνετη πρόκριση στους «16» του FA Cup
Με χατ-τρικ του Νέτο η Τσέλσι διέλυσε με 4-0 τη Χαλ εκτός έδρας και προκρίθηκε στους «16» του FA Cup.
Θέση στους «16» του FA Cup έκλεισε η Τσέλσι! Οι «μπλε» διέλυσαν με 4-0 τη Χαλ στο «MKM Stadium» έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νέτο που πέτυχε χατ-τρικ και προκρίθηκαν χωρίς ιδιαίτερο κόπο στην επόμενη φάση.
Το πάρτι ξεκίνησε στο 40′ όταν ο Νέτο με σουτ εκτός περιοχής έκανε το 1-0. Στο 51′ ο Πορτογάλος έκανε και το 2-0 με απευθείας εκτέλεση κόρνερ ενώ στο 59′ ο Εστεβάο έγραψε το 3-0 από κοντά. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Νέτο στο 71′ με ωραίο τελείωμα.
Στο άλλο παιχνίδι που έγινε απόψε, η Ρέξαμ επικράτησε εντός έδρας της Ίπσουιτς με 1-0 χάρη στο γκολ του Γουίντας στο 34’ και πήρε την πρόκριση στον επόμενο γύρο του FA Cup.
Τα αποτελέσματα του 4ου γύρου (φάση των «32») στο FA Cup:
Ρέξαμ-Ίπσουιτς 1-0
Χαλ-Τσέλσι 0-4
Μπέρτον Άλμπιον-Γουέστ Χαμ 14/2
Σαουθάμπτον-Λέστερ 14/2
Μπέρνλι-Μάνσφιλντ 14/2
Νόριτς-Γουέστ Μπρομ 14/2
Πορτ Βέιλ-Μπρίστολ Σίτι 14/2
Μάντσεστερ Σίτι-Σάλφορντ Σίτι 14/2
Άστον Βίλα-Νιούκαστλ 14/2
Λίβερπουλ-Μπράιτον 14/2
Μπέρμιγχαμ-Λιντς 15/2
Γκρίμσμπι-Γουλβς 15/2
Στόουκ Σίτι-Φούλαμ 15/2
Όξφορντ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ 15/2
Άρσεναλ-Γουίγκαν 15/2
Μάκλσφιλντ-Μπρέντφορντ 16/2
