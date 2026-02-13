Χαλ – Τσέλσι 0-4: Άνετη πρόκριση στους «16» του FA Cup

Θέση στους «16» του FA Cup έκλεισε η Τσέλσι! Οι «μπλε» διέλυσαν με 4-0 τη Χαλ στο «MKM Stadium» έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νέτο που πέτυχε χατ-τρικ και προκρίθηκαν χωρίς ιδιαίτερο κόπο στην επόμενη φάση.

Το πάρτι ξεκίνησε στο 40′ όταν ο Νέτο με σουτ εκτός περιοχής έκανε το 1-0. Στο 51′ ο Πορτογάλος έκανε και το 2-0 με απευθείας εκτέλεση κόρνερ ενώ στο 59′ ο Εστεβάο έγραψε το 3-0 από κοντά. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Νέτο στο 71′ με ωραίο τελείωμα.

Στο άλλο παιχνίδι που έγινε απόψε, η Ρέξαμ επικράτησε εντός έδρας της Ίπσουιτς με 1-0 χάρη στο γκολ του Γουίντας στο 34’ και πήρε την πρόκριση στον επόμενο γύρο του FA Cup.

Τα αποτελέσματα του 4ου γύρου (φάση των «32») στο FA Cup:

Ρέξαμ-Ίπσουιτς 1-0

Χαλ-Τσέλσι 0-4

Μπέρτον Άλμπιον-Γουέστ Χαμ 14/2

Σαουθάμπτον-Λέστερ 14/2

Μπέρνλι-Μάνσφιλντ 14/2

Νόριτς-Γουέστ Μπρομ 14/2

Πορτ Βέιλ-Μπρίστολ Σίτι 14/2

Μάντσεστερ Σίτι-Σάλφορντ Σίτι 14/2

Άστον Βίλα-Νιούκαστλ 14/2

Λίβερπουλ-Μπράιτον 14/2

Μπέρμιγχαμ-Λιντς 15/2

Γκρίμσμπι-Γουλβς 15/2

Στόουκ Σίτι-Φούλαμ 15/2

Όξφορντ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ 15/2

Άρσεναλ-Γουίγκαν 15/2

Μάκλσφιλντ-Μπρέντφορντ 16/2