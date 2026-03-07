Γουλβς – Λιβερπουλ 1-3: Πήρε εκδίκηση και πέρασε στα προημιτελικά του FA Cup
Η Λίβερπουλ πέρασε με 3-1 από το «Μολινό», εξασφαλίζοντας πρόκριση στα προημιτελικά του FA Cup και δείχνοντας αντίδραση μετά την πρόσφατη ήττα της στο πρωτάθλημα.
Η Λίβερπουλ πήρε σπουδαία πρόκριση στο «Μολινό» με 3-1 επί της της Γουλβς και εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τα προημιτελικά του FA Cup.
Αυτή η πρόκριση ήρθε λίγες ημέρες μετά την ήττα της στο ίδιο γήπεδο για την Premier League, συνεπώς οι κόκκινοι πήραν μια γλυκιά εκδίκηση.
Μια πολύ καλή εμφάνιση από την ομάδα του Άρνε Σλοτ, με τους Reds να ανοίγουν το σκορ στο 51’ με τον Ρόμπερτσον και δύο λεπτά αργότερα να κάνουν το 2-0 με τον Σαλάχ. Στο 74’ οι Reds σφράγισαν τη νίκη – πρόκριση με τον Τζόουνς. Οι γηπεδούχοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν σε 1-3 στο 90+1’ με τον Χουάνγκ.
Η φάση των 16 του FA Cup:
Γουλβς-Λίβερπουλ 1-3
7/3, 14:15 Μάνσφιλντ-Άρσεναλ
7/3, 19:45 Ρέξαμ-Τσέλσι
7/3, 22:00 Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι
8/3, 14:00 Φούλαμ-Σαουθάμπτον
8/3, 15:30 Πορτ Βέιλ-Σάντερλαντ
8/3, 18:30 Λιντς-Νόριτς
9/3, 21:30 Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ
