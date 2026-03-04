sports betsson
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οριστικά χωρίς οπαδούς στο Άνφιλντ η Γαλατασαράι κόντρα στη Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 04 Μαρτίου 2026, 17:23

Οριστικά χωρίς οπαδούς στο Άνφιλντ η Γαλατασαράι κόντρα στη Λίβερπουλ

Απορριπτική ήταν η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της UEFA στην έφεση της τουρκικής ομάδας για τις ποινές στα σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας στο Τορίνο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Spotlight

Οριστικά χωρίς τους οπαδούς της θα παραταχθεί η Γαλατασαράι στο Άνφιλντ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ στην πρώτη αναμέτρηση για τη φάση των «16» του Champions League.

Κι αυτό καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της UEFA απέρριψε την έφεση των Τούρκων και επιβεβαίωσε τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί πρωτοδίκως για τα σοβαρά επεισόδια που σημειωθεί στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Γιουβέντους.

Συγκεκριμένα οι οπαδοί της Γαλατά που είχαν ταξιδέψει στο Τορίνο, προκάλεσαν ταραχές κι ένταση, πετώντας αντικείμενα και ανάβοντας φωτοβολίδες, μερικές εκ των οποίων επίσης πέταξαν. Το σοβαρότερο περιστατικό αφορούσε τον τραυματισμό ενός πατέρα και της κόρης του, μετά από ρίψη φωτοβολίδας προς μια κερκίδα που βρίσκονταν οι οπαδοί της Γιουβέντους.

Οσον αφορά τις  κυρώσεις που επέβαλλε η UEFA προς τη Γαλατασαράι αφορούν: 1) Απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων: Η ομάδα δεν έχει δικαίωμα να πουλήσει εισιτήρια στους φιλάθλους της για το εκτός έδρας παιχνίδι στην Αγγλία και 2) Χρηματικό πρόστιμο: Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ (περίπου 46.000 δολάρια) από την πειθαρχική επιτροπή της ομοσπονδίας.

Εν τέλει η Γαλατά  πήρε την πρόκριση επί της Γιουβέντους εε συνολικό σκορ 7-5. Πλέον η τουρκική ομάδα στρέφει την προσοχή της στις αναμετρήσεις με τη Λίβερπουλ για τη φάση των «16».  Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 10 του μηνός στην Πόλη, ενώ ο επαναληπτικός αγώνας, που θα κρίνει την πρόκριση στα προημιτελικά, θα διεξαχθεί στο Άνφλιντ στις 18 Μαρτίου, εκεί όπου οι Τούρκοι θα στερηθούν την στήριξη των οπαδών τους.

Headlines:
World
Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Κόσμος
Νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Η Θέλτα, η Μαντόνα και μια φανέλα του 1990
On Field 04.03.26

Η Θέλτα, η Μαντόνα και μια φανέλα του 1990

Η ομάδα του Βίγκο ζήτησε από την Αμερικανίδα pop star να επιστρέψει μια φανέλα της Θέλτα, που φόρεσε σε συναυλία στο Μπαλαΐδος, πριν από 36 χρόνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΟΦΗ για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)

Ο Ισπανός ρέφερι είχε σφυρίξει παιχνίδι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1 και άφησε (1/12/19) με παράπονα τους «ερυθρόλευκους». Είναι 20ός (τελευταίος!) στους ορισμούς της La Liga, τελευταίο του ματς στις 13/2

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουγγαρία: Στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών για ενεργειακές συνομιλίες με τον Πούτιν
Ενεργειακή κρίση 04.03.26

Ουγγαρία: Στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών για ενεργειακές συνομιλίες με τον Πούτιν

Εν μέσω διαμάχης για τον αγωγό που μεταφέρει πετρέλαιο μέσω Ουκρανίας, ο Σιγιάρτο συναντήθηκε με τον Πούτιν. Στόχος του, η Ουγγαρία να εξασφαλίσει εγγυήσεις για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και αερίου.

Σύνταξη
Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 04.03.26

Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά

Μια προσεκτική ανάγνωση της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποκαλύπτει ότι η διαφθορά ενδημεί εντός κι εκτός των συνόρων της χώρας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Τεχεράνη: Πυροδότησε η σειρά της Apple TV την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή; Η Αθήνα, η αυτοκτονία, η προφητεία, η υποψία
Σενάρια και αλήθειες 04.03.26

Τεχεράνη: Πυροδότησε η σειρά της Apple TV την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή; Η Αθήνα, η αυτοκτονία, η προφητεία, η υποψία

Κάπου ανάμεσα στην αυτοχειρία της Ντάνα Έντεν στην Αθήνα και της εξόντωσης του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, η ισραηλινή σειρά που καθήλωσε τον πλανήτη μοιάζει ως ανατριχιαστικό προσχέδιο μιας παγκόσμιας ανάφλεξης -αν δεν την προκάλεσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΗΠΑ: Μυστικοί πράκτορες του Ιράν, ανοικτοί στο ενδεχόμενο συνομιλιών με τη CIA για τον τερματισμό του πολέμου
Μέση Ανατολή 04.03.26

ΗΠΑ: Μυστικοί πράκτορες του Ιράν, ανοικτοί στο ενδεχόμενο συνομιλιών με τη CIA για τον τερματισμό του πολέμου

Όπως γράφουν οι New York Times, μυστικοί πράκτορες από το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν εμφανίστηκαν ανοικτοί στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, προκειμένου να εμπλακούν σε συνομιλίες - Διαψεύδει το Ιράν

Σύνταξη
Αχαρνές: Συμμορία ανηλίκων έβαζε εμπόδια στον δρόμο και λήστευε οδηγούς – Εννέα συλλήψεις
Αχαρνές 04.03.26

Συμμορία ανηλίκων έβαζε εμπόδια στον δρόμο και λήστευε οδηγούς - Εννέα συλλήψεις

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις ληστειών και 12 κλοπές - Εκτός από τους 9 συλληφθέντες αναζητούνται άλλα 5 μέλη της συμμορίας που είχε γίνει φόβος και τρόμος των οδηγών σε οικισμό στις Αχαρνές

Σύνταξη
Η Θέλτα, η Μαντόνα και μια φανέλα του 1990
On Field 04.03.26

Η Θέλτα, η Μαντόνα και μια φανέλα του 1990

Η ομάδα του Βίγκο ζήτησε από την Αμερικανίδα pop star να επιστρέψει μια φανέλα της Θέλτα, που φόρεσε σε συναυλία στο Μπαλαΐδος, πριν από 36 χρόνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα
Ελλάδα 04.03.26

Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα

Σε ανάρτησή του στα social media ο διευθυντής της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, δημοσίευσε μία φωτογραφία σημειώνοντας πως η σημερινή είναι «μια όμορφη μέρα για την εντατική μας».

Σύνταξη
Καματερό: Συνελήφθη 53χρονος για παιδική πορνογραφία και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες καταστήματος
Ελλάδα 04.03.26

Καματερό: Συνελήφθη 53χρονος για παιδική πορνογραφία και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες καταστήματος

Ο 53χρονος εντοπίστηκε μετά από καταγγελία που έγινε στο Καματερό για άτομο που διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίες - Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι είχε βάλει και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες

Σύνταξη
Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot – Bίντεο με την άφιξή τους στο νησί
Ελλάδα 04.03.26

Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot – Bίντεο με την άφιξή τους στο νησί

To ραντάρ των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot έχει εμβέλεια μεγαλύτερη των 150 χιλιομέτρων, και τα βλήματα της αντιαεροπορικής συστοιχίας έχουν δραστικό βεληνεκές μεγαλύτερο των 50 χιλιομέτρων.

Σύνταξη
Αναβρασμός στους αγρότες, σχεδιάζουν μπλόκο στην Agrotica – «Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι χρωστάνε»
Στη Θεσσαλονίκη 04.03.26

Αναβρασμός στους αγρότες, σχεδιάζουν μπλόκο στην Agrotica – «Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι χρωστάνε»

Ενάμιση μήνα μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, οι αγρότες διαμηνύουν πως τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν αλλά διογκώνονται

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΟΦΗ για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Δολοφόνησαν την κομμουνίστρια, φεμινίστρια Γιανάρ Μοχάμεντ στο Ιράκ – Δεν έχει αναλάβει κανείς ευθύνη
Απώλεια 04.03.26

Δολοφόνησαν την κομμουνίστρια, φεμινίστρια Γιανάρ Μοχάμεντ στο Ιράκ – Δεν έχει αναλάβει κανείς ευθύνη

Η Γιανάρ Μοχάμεντ εναντιώθηκε στην επιβολή της Σαρία, την αιματοβαμμένη εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ, ενώ προσέφερε χείρα βοηθείας σε κακοποιημένες γυναίκες, δημιουργώντας ένα ασφαλές καταφύγιο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Απόρρητο