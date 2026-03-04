Οριστικά χωρίς οπαδούς στο Άνφιλντ η Γαλατασαράι κόντρα στη Λίβερπουλ
Απορριπτική ήταν η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της UEFA στην έφεση της τουρκικής ομάδας για τις ποινές στα σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας στο Τορίνο.
- Στην Κοζάνη η Ιθάκη – Παρέμβαση Τσίπρα για Μέση Ανατολή, Κύπρο και ενέργεια
- Χρυσή λίρα: Μια ανάσα από τα 1.200 ευρώ η τιμής της – Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει την τιμή της
- Voucher 750 ευρώ: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – Ποιοι το δικαιούνται και πώς θα το πάρετε
- Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ
Οριστικά χωρίς τους οπαδούς της θα παραταχθεί η Γαλατασαράι στο Άνφιλντ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ στην πρώτη αναμέτρηση για τη φάση των «16» του Champions League.
Κι αυτό καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της UEFA απέρριψε την έφεση των Τούρκων και επιβεβαίωσε τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί πρωτοδίκως για τα σοβαρά επεισόδια που σημειωθεί στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Γιουβέντους.
Συγκεκριμένα οι οπαδοί της Γαλατά που είχαν ταξιδέψει στο Τορίνο, προκάλεσαν ταραχές κι ένταση, πετώντας αντικείμενα και ανάβοντας φωτοβολίδες, μερικές εκ των οποίων επίσης πέταξαν. Το σοβαρότερο περιστατικό αφορούσε τον τραυματισμό ενός πατέρα και της κόρης του, μετά από ρίψη φωτοβολίδας προς μια κερκίδα που βρίσκονταν οι οπαδοί της Γιουβέντους.
Οσον αφορά τις κυρώσεις που επέβαλλε η UEFA προς τη Γαλατασαράι αφορούν: 1) Απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων: Η ομάδα δεν έχει δικαίωμα να πουλήσει εισιτήρια στους φιλάθλους της για το εκτός έδρας παιχνίδι στην Αγγλία και 2) Χρηματικό πρόστιμο: Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ (περίπου 46.000 δολάρια) από την πειθαρχική επιτροπή της ομοσπονδίας.
Εν τέλει η Γαλατά πήρε την πρόκριση επί της Γιουβέντους εε συνολικό σκορ 7-5. Πλέον η τουρκική ομάδα στρέφει την προσοχή της στις αναμετρήσεις με τη Λίβερπουλ για τη φάση των «16». Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 10 του μηνός στην Πόλη, ενώ ο επαναληπτικός αγώνας, που θα κρίνει την πρόκριση στα προημιτελικά, θα διεξαχθεί στο Άνφλιντ στις 18 Μαρτίου, εκεί όπου οι Τούρκοι θα στερηθούν την στήριξη των οπαδών τους.
- Οι αριθμοί είναι (πολύ) σκληροί για την Λίβερπουλ, αλλά εξηγούν την κατάρρευση των «κόκκινων»
- Παναθηναϊκός – ΟΦΗ: Ο Σαλσέδο μείωσε για τους Κρητικούς (vid)
- Η 11άδα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Κηφισιά (pic)
- Τα δύο γρήγορα γκολ του Παναθηναϊκού κόντρα στο ΟΦΗ (vids)
- Super League: «Εμφύλιοι» διαιτητών για να μην τιμωρούνται
- Η Θέλτα, η Μαντόνα και μια φανέλα του 1990
- Eπίσημο: Οι νέες έδρες των Dubai BC, Μακάμπι και Χάποελ στην Euroleague – Τα δεδομένα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
- LIVE: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις