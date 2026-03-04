Οριστικά χωρίς οπαδούς στο Άνφιλντ η Γαλατασαράι κόντρα στη Λίβερπουλ

Οριστικά χωρίς τους οπαδούς της θα παραταχθεί η Γαλατασαράι στο Άνφιλντ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ στην πρώτη αναμέτρηση για τη φάση των «16» του Champions League.

Κι αυτό καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της UEFA απέρριψε την έφεση των Τούρκων και επιβεβαίωσε τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί πρωτοδίκως για τα σοβαρά επεισόδια που σημειωθεί στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Γιουβέντους.

Συγκεκριμένα οι οπαδοί της Γαλατά που είχαν ταξιδέψει στο Τορίνο, προκάλεσαν ταραχές κι ένταση, πετώντας αντικείμενα και ανάβοντας φωτοβολίδες, μερικές εκ των οποίων επίσης πέταξαν. Το σοβαρότερο περιστατικό αφορούσε τον τραυματισμό ενός πατέρα και της κόρης του, μετά από ρίψη φωτοβολίδας προς μια κερκίδα που βρίσκονταν οι οπαδοί της Γιουβέντους.

Οσον αφορά τις κυρώσεις που επέβαλλε η UEFA προς τη Γαλατασαράι αφορούν: 1) Απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων: Η ομάδα δεν έχει δικαίωμα να πουλήσει εισιτήρια στους φιλάθλους της για το εκτός έδρας παιχνίδι στην Αγγλία και 2) Χρηματικό πρόστιμο: Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ (περίπου 46.000 δολάρια) από την πειθαρχική επιτροπή της ομοσπονδίας.

Εν τέλει η Γαλατά πήρε την πρόκριση επί της Γιουβέντους εε συνολικό σκορ 7-5. Πλέον η τουρκική ομάδα στρέφει την προσοχή της στις αναμετρήσεις με τη Λίβερπουλ για τη φάση των «16». Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 10 του μηνός στην Πόλη, ενώ ο επαναληπτικός αγώνας, που θα κρίνει την πρόκριση στα προημιτελικά, θα διεξαχθεί στο Άνφλιντ στις 18 Μαρτίου, εκεί όπου οι Τούρκοι θα στερηθούν την στήριξη των οπαδών τους.