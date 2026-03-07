Επιστροφή στην GBL με την 20η αγωνιστική: Ξεχωρίζει το ΑΕΚ – Προμηθέας

Επιστροφή στη δράση για τις ομάδες της Greek Stoiximan Basketball League, με το σημερινό πρόγραμμα να περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις για την 20η αγωνιστική. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Προμηθέα στις 12:45. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας με 13-4, ενώ οι Πατρινοί είναι στην 9η θέση με 6-11 και παλεύουν να μπούν στα πλέι οφ.

Στις 16:00 η Καρδίτσα θα φιλοξενήσει τη Μύκονο Betsson. Στην τελευταία θέση με 4-14 οι γηπεδούχοι, στην 7η θέση με 7-10 οι νησιώτες.

Στις 18:15 έχουμε άλλες δύο αναμετρήσεις: Άρης Betsson – Μαρούσι και Περιστέρι Betsson – Πανιώνιος.

Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης αντιμετωπίζει το Μαρούσι, με τους Κίτρινους να έχουν ανεβάσει στροφές τους τελευταίους μήνες και να βρίσκονται στην 5η θέση με 9/7, ενώ η ομάδα των Βορείων Προαστίων είναι στην 11η θέση με 4-14.

Στο Περιστέρι η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου θα υποδεχθεί την αντίστοιχη της Νέας Σμύρνης. Στην 6η θέση με 8-9 οι γηπεδούχοι, στην 12η με 5-12 οι Κυανέρυθροι.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή με τις αναμετρήσεις: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (8/3, 13:00) και Ηρακλής – Παναθηναϊκός (8/3, 16:00).

Αναλυτικά, το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης:

Σάββατο 7 Μαρτίου

12:45 ΑΕΚ – Προμηθέας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

16:00 Καρδίτσα – Μύκονος Betsson (ΕΡΤ Sports1)

18:15 Άρης Betsson – Μαρούσι (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

18:15 Περιστέρι Betsson – Πανιώνιος (ΕΡΤ Sports1)

Κυριακή 8 Μαρτίου

13:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

16:00: Ηρακλής – Παναθηναϊκός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας το απόλυτο σε 18 αναμετρήσεις, ενώ στη δεύτερη θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 15/3, με τους Ερυθρόλευκους ουσιαστικά να έχουν κλειδώσει το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ.

Η βαθμολογία: