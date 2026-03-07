Χέιζ-Ντέιβις: «Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι»

Ο Παναθηναϊκός είδε τον Ολυμπιακό να επικρατεί στο ΣΕΦ με 86-80 και να πέφτει στη 10η θέση, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να μιλά για το ματς.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αναφέρθηκε στο κακό ξεκίνημα των Πράσινων, ενώ στάθηκε και στα αρκετά λάθη που υπέπεσε η ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις:

«Δεν παίξαμε καλά στην αρχή, βελτιωθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, επανήλθαμε αλλά δεν πήραμε τη νίκη. Δώσαμε μεγάλη ενέργεια για να το γυρίσουμε, ρισκάραμε κάποια πράγματα όμως, υπήρχε έλλειψη επικοινωνίας και πρέπει να βελτιώσουμε και να δουλέψουμε κάποια πράγματα στη συνέχεια».

Για τα 17 λάθη της ομάδας του: «Έκανα και εγώ κάποια λάθη. Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι. Είναι δεδομένο όταν κάνεις τόσα λάθη ότι θα σου στοιχίσουν και πρέπει να κοιτάξουμε τι κάναμε λάθος για να μη ξανασυμβεί».

Για το ότι ήθελε να κάνει τα σουτ του 3 ώρες πριν το παιχνίδι: «Δεν μου επιτράπηκε να κάνω την κλασική ρουτίνα μου με τα σουτ από έναν ανώτερο του Ολυμπιακού. Δε το αναφέρω σαν δικαιολογία. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό και πρέπει να προσαρμοστώ σε αυτό».