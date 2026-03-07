Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής

H Mia Khalifa έχει κάνει μια επιτυχημένη στροφή κυρίως στην underground βιομηχανία της μόδας (σαν να λέμε παίχτης με ηθική συνείδηση, απουσία γιγαντομετόχων και τα λοιπά, και τα λοιπά) και πλέον την συναντάμαι στην πρώτη γραμμή των shows στις Εβδομάδες Μόδας σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ενώ παράλληλα έχει λανσάρει και τη δική της μάρκα κοσμημάτων Sheytan.

Εκτός από όλα αυτά, η Khalifa έχει ροκάρει σύνολα των Di Petsa και Dominnico στις πασαρέλες και τώρα, επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αυτή τη φορά για την Trashy Clothing, «μια παλαιστινιακή μάρκα ready-to-wear που εμφανίστηκε με ένα υβριδικό μείγμα σάτιρας, πολιτικής και ευφυΐας».

«Η αντίφαση γίνεται ρουτίνα»

Με τίτλο «In Divine Trust», η συλλογή Fall/Winter 2026 αντανακλά τις λεπτές αντιφάσεις της καθημερινής ζωής υπό ισραηλινή κατοχή, όπου οι συνήθειες και η καθημερινότητα συνυπάρχουν με δομές ελέγχου.

«Η επιτήρηση υπάρχει δίπλα στα κομμωτήρια. Τα σημεία ελέγχου βρίσκονται δίπλα στα γυμναστήρια», έγραψαν οι creative director Shukri Lawrence και Omar Braika στις σημειώσεις της επίδειξης.

«Ο έλεγχος ενσωματώνεται σε απλές πράξεις, όπως το να διασχίζεις έναν δρόμο ή να κάνεις μια δουλειά. Με την πάροδο του χρόνου, η αντίφαση γίνεται ρουτίνα», προσθέτουν.

Η Mia Khalifa άνοιξε την πασαρέλα φορώντας ένα bra, μαύρα σχοινιά τυλιγμένα γύρω από το σώμα της και ένα ύφασμα σε σχήμα σπαθιού δεμένο γύρω από τη μέση της. Ακολούθησε η μεγαλύτερη αδελφή των Hadid, Alana, που φορούσε ένα halter top, πράσινο cargo παντελόνι και ένα μακρύ γούνινο παλτό.

Απόσταση;

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Elliot Hoste στο περιοδικό Dazed, η συλλογή συνεχίστηκε με στενά jeggings, φαρδιά jorts, ρούχα εμπνευσμένα από το στρατό και κολλητική ταινία τυλιγμένη γύρω από τους καρπούς.

«Οι σιλουέτες πλαισιώνουν στενά το σώμα ή κρατούν χώρο γύρω από αυτό, επιτρέποντας την ύπαρξη ψυχραιμίας εκεί όπου συχνά αναμένεται αντίδραση», υποστήριξαν οι Lawrence και Braika.

Εκτός από τις εμφανίσεις των Hadid και Khalifa, η επίδειξη παρουσίασε επίσης το ντεμπούτο μιας ολοκαίνουργιας συνεργασίας μεταξύ Trashy Clothing και Sheytan.

Και στις τρεις εμφανίσεις της στην πασαρέλα, η Khalifa φορούσε χρυσά κοσμήματα της μάρκας της, ενώ τα κομμάτια εμπνευσμένα από σπαθιά σε όλη τη συλλογή λειτουργούσαν ως «στολίδι και συμβολική προστασία».

Η Sheytan, σύμφωνα με το εισαγωγικό σημείωμα, είναι «μια αμετανόητη, περήφανη ηρωίδα σε έναν κόσμο που μετρά την αξία μας με βάση τα όρια της καλής συμπεριφοράς μιας κοπέλας».

*Με πληροφορίες από: Dazed & Vanity Teen