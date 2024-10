Μία Καλίφα: Εύχεται σε Αμερικανούς στρατιώτες στη Μέση Ανατολή να παραλύσουν ψυχολογικά – ο «πόλεμος» ξέσπασε

Η Μία Καλίφα, 31, βρίσκεται σε «πόλεμο» στο Χ/Twitter μετά από ανάρτηση της αναφορικά με την ψυχική υγεία των στρατιωτών στη Μέση Ανατολή.

Η Λιβανοαμερικανίδα ηθοποιός της ερωτικής βιομηχανίας και επιχειρηματίας Μία Καλίφα επιτέθηκε στο υπουργείο Αμύνης των ΗΠΑ και μίλησε επικριτικά για την απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν να στείλει χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή προς ενίσχυση της ασφάλειας του Ισραήλ μετά την εισβολή του στον Λίβανο.

«Καλημέρα σε όσους δεν είναι στον αμερικάνικο στρατό, καλημέρα σε όλους όσοι είστε στα σπίτια σας και όχι σε έδαφος που ανήκει σε κάποια άλλη χώρα, πολεμώντας για μία χώρα που δε νοιάζεται για αυτούς» ξεκινάει η Μία Καλίφα.

«Εύχομαι να πάτε εκεί και να αποκτήσετε διαταραχή μετατραυματικού στρες και μετά να επιστρέψετε για να δείτε πόσο θα νοιάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες για εσάς» λέει η Μία Καλίφα.

Στην ανάρτηση της η Μία Kαλίφα υποστηρίζει ότι ο Αμερικανικός Οργανισμός Υποθέσεων Βετεράνων (US Department of Veterans Affairs) θα ενδιαφερθεί ελάχιστα για την ψυχική υγεία των στρατιωτών της χώρας που βρίσκονται ή θα σταλούν στη Μέση Ανατολή.

«Ας δούμε πόσο νοιάζεται η VA για εσάς, ας δούμε τι θα σας πουν να κάνετε με το μικρό ‘κατακερματισμένο’ μυαλό που θα έχετε αφού κληθήκατε να πολεμήσετε έναν πόλεμο που δεν είναι δικός σας» προσθέτει.

«Θα σας πουν να κάνετε ασκήσεις αναπνοής. Η κυβέρνηση των Η.Π.Α. χέστ*κ# για εσάς όταν δεν μπορείτε να πεθάνετε για αυτές. Μόλις τελειώσεις την αποστολή σου, όταν είσαι διαλυμένος, δεν δίνουν δεκάρα» καταλήγει.

Η μετανάστης -που γεννήθηκε στη Βηρυτό του Λιβάνου- Μία Καλίφα φρόντισε να «ενδυναμώσει» το μήνυμα της δημοσιεύοντας το video σε πολλές γλώσσες.

Η Μία Kαλίφα μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 2000, όπου μεγάλωσε στο Μέριλαντ – γεγονός που χρήστες έσπευσαν να της υπενθυμίσουν.

«Η Μία Καλίφα είναι μια Λιβανέζα μετανάστης που ζει σε μια γη που δεν της ανήκει. Σε ένα μέρος που της έδωσε ασφάλεια από τη φρίκη του εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο», έγραψε η Omri Hochman στο X.

«Μετά χαράς να παραιτηθεί από την αμερικανική υπηκοότητα και να πάει στον Λίβανο» έγραψε άλλος.

«Ποιος νοιάζεται πραγματικά τι έχει να πει αυτή η ξεφτιλισμένη πορνοστάρ @miakhalifa; Σαφώς, δεν ξέρει πώς να παίρνει σωστές αποφάσεις στη ζωή. Να την απελάσετε αφού θέλει να μιλήσει έτσι για τον στρατό μας», σχολίασε τρίτος.

Ωστόσο, πολλοί συμφώνησαν με την Καλίφα και την ανάρτηση της που μιλάει για την ψυχική υγεία των ανθρώπων σε εμπόλεμες ζώνες.

«Ως βετεράνος του στρατού που πάσχει από PTSD και άλλα ιατρικά προβλήματα, έχετε απόλυτο δίκιο. Η VA μας χρειάζεται restart!» έγραψε ένας σχολιαστής.

«Δυστυχώς, έχετε 100% δίκιο για το ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για εμάς», έγραψε ο Κόρι Κάρλτον. «Απλώς σε χρησιμοποιούν για έναν συγκεκριμένο σκοπό, αλλά από τη στιγμή που δεν εξυπηρετείς πλέον αυτόν τον σκοπό, βασικά τους είσαι άχρηστος».

