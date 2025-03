«Nαζί πουλί δισεκατομμυριούχος»: H Μία Καλίφα για τη «δυστοπική» Κιμ Καρντάσιαν στο κρεβάτι με την Tesla

Η φωτογράφιση της Κιμ Καρντάσιαν με ένα Tesla Cybertruck συγκέντρωσε πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές και επικρίθηκε για τον κακό συγχρονισμό της.

Η Κιμ Καρντάσιαν εξόργισε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την τελευταία της φωτογράφιση στο περιοδικό Perfect μέσα από το φακό του Στίβεν Κλάιν.

Η influencer και επιχειρηματίας ποζάρει με προϊόντα του Έλον Μασκ. Είναι ξαπλωμένη με ένα ρομπότ Optimus και επιβαίνει σε ένα Tesla Cybertruck, όλα όσο η οργή για τον Έλον Μασκ πολλαπλασιάζεται με εκθετικό βαθμό online και στους δρόμους.

Ο CEO της εταιρείας και συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ Έλον Μασκ που προσπαθεί να «αυξήσει την παραγωγικότητα στην αμερικανική κυβέρνηση μέσω του DOGE» έχει επικριθεί από τους πολίτες των ΗΠΑ ενώ στην Ευρώπη η δημοφιλία του μετράει απώλειες μετά τις αμφιλεγόμενες αναρτήσεις του και την υποστήριξη του σε ακροδεξιά και φιλοναζιστικά μορφώματα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ιδιοκτήτες προϊόντων Tesla, ειδικά των ηλεκτρικών οχημάτων, έχουν αρχίσει να μεταμφιέζουν ακόμη και το λογότυπο της εταιρείας για να αποφύγουν προπηλακισμό ενώ πολλοί διάσημοι τα δωρίζουν ως διαμαρτυρία στη ρητορική μίσους του επιχειρηματία της PayPal Mafia.

Την ώρα που όλοι προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν από τον Mάσκ που βλέπει την περιουσία του να συρρικνώνεται όσο οι μετοχές της εταιρείας πέφτουν, η Κιμ Καρντάσιαν επιλέγει να προωθήσει την αυτοκρατορία του Μασκ στο Perfect Magazine.

Το διαδίκτυο αντέδρασε. «Κορίτσι μου, σου υπόσχομαι ότι κανείς δεν αγοράζει το Cybertruck εξαιτίας αυτών των φωτογραφιών. Αφήσε το να πάει στο διάολο» σχολίασε ένας χρήστης.

«Ο φασισμός δεν είναι χαριτωμένος ή μοντέρνος, Κιμ. Ξέρεις καν τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο;» παρατήρησε άλλος.

Ανάμεσα στους χρήστες που επιτέθηκαν στην Καρντάσιαν είναι και η πρώην σταρ της ερωτικής βιομηχανίας Μία Καλίφα. Η Καλίφα απασφάλισε γράφοντας:

«Η Κιμ Καρντάσιαν είναι μια δισεκατομμυριούχος πουλί των Ναζί και αν το διάβαζε ποτέ αυτό, πιθανότατα θα χαμογελούσε γιατί θα έμενε στο δισεκατομμυριούχος και θα αγνοούσε όλο το υπόλοιπο γιατί είναι πουλί»

Kim kardashian is a nazi bird brained billionaire, and if she ever read this she’d probably smile at being called billionaire and ignore the rest cause she’s A BIRD

— Mia K. (@miakhalifa) March 15, 2025