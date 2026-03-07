Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Γιατί προτάσσει η κυβέρνηση το θέμα των fake news;
07 Μαρτίου 2026

Γιατί προτάσσει η κυβέρνηση το θέμα των fake news;

Όταν η αντιπολίτευση είναι χυλός, είναι εύκολο να της φορεθεί η στάμπα των fake news.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Spotlight

Ήδη έχει κάνει ενάν μικρό κύκλο δημοσιότητας η απόφαση της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στη Νέα Σμύρνη να διοργανώσει εκδήλωση με θέμα τα fake news και ομιλητές την Ομάδα Αλήθειας (!), τον πρώην εργαζόμενο της Blue Skies -δηλαδή της εταιρείας που τρέχει την Ομάδα Αλήθειας- και νυν υφυπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκο Ρωμανό και την ευρωβουλεύτρια Ελεονώρα Μελέτη.

Ομολογουμένως, τον κύκλο τον έχει κάνει προσκαλώντας τον γέλωτα από την αντιπολιτευόμενη πλειοψηφία του κόσμου και τις επευφημίες από τους υποστηρικτές της κυβέρνησης. Κι αν οι δεύτεροι τηρούν την αναμενόμενη -πλην αδικαιολόγητα απροβλημάτιστη- στάση που επιλέγουν, αξίζει παρ’ όλα αυτά για τους πρώτους να καταλάβουμε τι είναι αυτό που προκαλεί το γέλιο.

Θα αναρωτηθεί κανείς, προωθεί η κυβέρνηση fake news; Η απάντηση είναι «ναι», αλλά κάπου εκεί ανοίγει μια συζήτηση αρκετά μπλεγμένη.

Ας πούμε, όταν βγαίνει ο υπουργός Υγείας και δίνει μια εκδοχή γεγονότων για το νοσοκομείο της Νίκαιας που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, πρόκειται για fake news ή για παλιούς καλούς πολιτικαντισμούς; Όταν βγαίνει ο υπουργός Μετανάστευσης και ανακοινώνει δράσεις που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του; Όταν βγαίνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και στοχοποιεί ολόκληρες κοινωνικές ομάδες ως εγκληματικές;

Όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δίνει ανεπαρκείς -και επιθετικές- απαντήσεις για φλέγοντα ζητήματα; Όταν ο πρωθυπουργός ο ίδιος επιμένει να δίνει βιαστικές παθητικοεπιθετικές απαντήσεις όποτε κατηγορείται για κάτι;

Τίποτα από αυτά δεν είναι fake news με τη στενή έννοια. Δεν είναι όμως και αλήθεια. Είναι μέρος μιας ήπιας παραμόρφωσης της πραγματικότητας που σταδιακά γιγαντώνεται μέχρι να παράγει ένα τελείως στρεβλό είδωλό της, χωρίς να επιδέχεται ποτέ αδιαμαρτύρητα το ανάθεμα των fake news.

Όχι ότι δεν βλέπουμε fake news στην υπηρεσία της κυβέρνησης. Απλά αυτά αφήνονται να τα διαδίδουν τα δίκτυα των ανώνυμων και ψευδώνυμων trolls και bots που την υποστηρίζουν, επιτρέποντας στους επωνύμους να διατηρούν τα χέρια τους καθαρά, έστω και φαινομενικά.

Αυτός είναι άλλωστε και ένας βασικός λόγος που επιτρέπει και στο κυβερνών κόμμα να πραγματοποιεί ολόκληρη καμπάνια ενάντια στα fake news: ότι ο φυσικός τους χώρος είναι η αφάνεια. Σπάνια στέκονται στο περίοπτο βάθρο για να τα καμαρώσει ο κόσμος. Δεν φωνάζονται, ψιθυρίζονται. Εμφανίζονται σε άγνωστες σελίδες, ανώνυμα προφίλ, σε δίκτυα λογαριασμών που αλληλεπιδρούν στο ημίφως και κανείς δεν θα κατανάλωνε φαιά ουσία για να τα αντικρούσει.

Σκοπός των fake news δεν είναι αυτός της κλασσικής προπαγάνδας, που σκοπό έχει να πει μια «αλήθεια» που επιβάλλεται πάνω σε μια άλλη, εκτοπίζοντάς την. Είναι αντίθετα να δημιουργήσει αμφιβολία, πνίγοντας το μήνυμα στον θόρυβο, μέχρι του σημείου που κάθε καταγγελία, κάθε σκάνδαλο, κάθε αντίθεση καταλήγει να καταπνίγεται σιωπηλά σε ένα «άντε να βγάλεις άκρη τι ισχύει τώρα».

Εδώ όμως δεν έχουμε μόνο μια κυβέρνηση που στηρίζεται σε έναν περίτεχνο μηχανισμό διαστρέβλωσης της πραγματικότητας που περνάει μέσα από τις στρατιές των trolls και bots στα κοινωνικά δίκτυα, την κατάχρηση ακόμα και της πιο μικρής εξουσίας και φυσικά την -κυμαινόμενη, πλην όμως ακμαία- μιντιακή υπεροπλία.

Έχουμε αντιθέτως μια κυβέρνηση που εσχάτως έχει αποφασίσει να εξαπολύσει απ’ όλα τα μέτωπα αυτή την κατηγορία των fake news, το προαναφερθέν ανάθεμα, προς κάθε άλλη κατεύθυνση πλην του εσωτερικού τους.

Είδαμε το τελευταίο δίμηνο στελέχη της ΝΔ να κάνουν δηλώσεις για τα fake news πάνω από φρεσκοκομμένες βασιλόπιτες. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εξαγγέλει ότι επιθυμεί το ζήτημα των fake news να ενταχθεί στην προσεχή Συνταγματική Αναθεώρηση. Τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να στήνει ολόκληρο συνέδριο ενάντια στα fake news και την εξίσου δημοφιλή στον κυβερνητικό λόγο, «τοξικότητα».

Δεν είναι βέβαια λίγοι οι διεθνείς αναλυτές που έχουν μιλήσει για την εργαλειοποίηση (αγγλιστί εκφράζεται με το πιο ταιριαστό weaponization) που σημειώνεται την τελευταία δεκαετία, όσο οι ανά τον κόσμο κυβερνήσεις μετατοπίζονται προς το αυταρχικότερο.

Το πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα, αυτή η εργαλειοποίηση βρίσκει πεδίο δόξης λαμπρό. Μία κυβέρνηση με εκλεκτική (για να το πούμε ευγενικά) σχέση με το Κράτος Δικαίου, έχει ως αντιπολίτευση ένα ανοργάνωτο συμπίλημα, από το οποίο ξεπροβάλλουν πρόσωπα και αυτό που έχουν να πουν καθορίζεται όχι από συγκροτημένες ατζέντες, απόψεις και αιτήματα, αλλά από τις ταλαντευόμενες δημοσκοπήσεις και τις -συχνά κουτοπόνηρες και καταδικασμένες στην αποτυχία- στρατηγικές των opinion makers.

Όταν η κυβέρνηση δεν έχει να αντιπαλέψει θέσεις συγκροτημένες και αταλάντευτες, αλλά έναν χυλό αέναης ρευστότητας, όπου οι πολιτικές απόψεις συνεχώς ετεροκαθορίζονται, της είναι εξαιρετικά εύκολο να εξακοντίσει την κατηγορία fake news, για να γιγαντώσει την προϋπάρχουσα σύγχυση που επικρατεί σε αυτό που της επιτίθεται.

Στην Τέχνη του Πολέμου ο Σουν Τζου να διαιρείς τον εχθρό, όταν αυτός είναι ενωμένος. Στην ελληνική πραγματικότητα του 21ου αιώνα, μπορείς όταν ο εχθρός είναι θρύψαλλα να τον ενοποιείς με τους όρους που θέλεις: σαν ασυνάρτητο, επηρμένο, υστερόβουλο και αφερέγγυο.

Και ακολούθως, μπορούν οι τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας να καλούν ένα όργανο προπαγάνδας, μια πρώην σταρ της lifestyle τηλεόρασης και επιφανείς εκπροσώπους του κομματικού σωλήνα και να τους αναθέτει να καθορίσουν την αλήθεια.

Economy
Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

Κόσμος
Ιράν: Ο Τραμπ σκότωσε κάθε προοπτική αποκλιμάκωσης – ΗΑΕ: Είμαστε σε καιρό πολέμου

Ιράν: Ο Τραμπ σκότωσε κάθε προοπτική αποκλιμάκωσης – ΗΑΕ: Είμαστε σε καιρό πολέμου

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Opinion
Και η επόμενη μέρα;
Editorial 07.03.26

Και η επόμενη μέρα;

Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα γίνει με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και ποια θα είναι η επόμενη μέρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε
Editorial 06.03.26

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεχνά ότι η κριτική στους υπουργούς είναι αυτονόητη πλευρά της δημοκρατίας. Όπως και η ελευθερία της έκφρασης την οποία ο ίδιος σαφώς περιφρονεί

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;
Opinion 05.03.26

Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;

Η επίθεση ήταν αναπόφευκτη, διότι η συγκέντρωση τόσων αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή είχε τεράστιο οικονομικό κόστος και επιβάρυνε τρομακτικά την ψυχολογική ισορροπία αλλά και τη συνακόλουθη πειθαρχία των συγκεντρωμένων δυνάμεων

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 04.03.26

Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά

Μια προσεκτική ανάγνωση της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποκαλύπτει ότι η διαφθορά ενδημεί εντός κι εκτός των συνόρων της χώρας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η κυβερνητική προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να εξασφαλίσει επανεκλογή θα πέσει στο κενό
Editorial 04.03.26

Η κυβερνητική προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να εξασφαλίσει επανεκλογή θα πέσει στο κενό

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη συγκυρία του πολέμου ως αφετηρία για την επανεκλογή της. Μια επένδυση μεγάλου ρίσκου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό
Πόλεμος ή Ειρήνη 02.03.26

Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό

Προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τον πόλεμο που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εις βάρος του Ιράν, το φιλοδυτικό αίσθημα καταφεύγει σε δικαιολογίες. Με πρώτη την υπεράσπιση των γυναικών και των δικαιωμάτων

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Η κάθοδος στην άβυσσο
Editorial 01.03.26

Η κάθοδος στην άβυσσο

Ο πόλεμος που κήρυξαν ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν διαμορφώνει ένα νέο τοπίο. Με μεγαλύτερους κινδύνους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο ρόλος του φόβου στην πολιτική
Opinion 01.03.26

Ο ρόλος του φόβου στην πολιτική

Οι πολιτικές μεταβολές έχουν σχεδόν πάψει να προκαλούν ανησυχίες και η παραδοσιακά μετριοπαθής μεσαία τάξη τις ανέχεται και, σε πολλές περιπτώσεις, τις αγκαλιάζει

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;
Editorial 28.02.26

Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;

Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε καμία παρουσία στη δίκη για τις υποκλοπές. Παρότι αυτές αφορούσαν υπουργούς, δικαστικούς και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου
Opinion 27.02.26

Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου

Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική όταν ζητάμε τη σταδιακή κατάργηση των ιδρυμάτων και την εγκατάσταση των παιδιών σε οικογένειες ακόμη κι επαγγελματικής αναδοχής που υπάρχει ως θεσμός στη χώρα μας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Chanel No5 – Το πιο διάσημο άρωμα στον κόσμο δημιουργήθηκε από ένα εργαστηριακό λάθος 105 χρόνια πριν
Ε-ε-έρχεται! 07.03.26

Chanel No5 – Το πιο διάσημο άρωμα στον κόσμο δημιουργήθηκε από ένα εργαστηριακό λάθος 105 χρόνια πριν

Το 1921, μια έξυπνη Γαλλίδα επιχειρηματίας του Παρισιού, η Coco Chanel, δημιούργησε ένα άρωμα που έφερε επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες άφηναν το σημάδι τους στον χώρο και στον χρόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κολωνία – Ντόρτμουντ 1-2: Αντίδραση για τους Βεστφαλούς μετά τη Μπάγερν
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Κολωνία – Ντόρτμουντ 1-2: Αντίδραση για τους Βεστφαλούς μετά τη Μπάγερν

Μία εβδομάδα μετά την ήττα από την Μπάγερν, η Ντόρτμουντ επέστρεψε στις νίκες περνώντας με «διπλό» από το «Ένερτζι Στάντιον» απέναντι στην Κολονία με 2-1 για την 25η αγωνιστική της Bundesliga.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του
Ελλάδα 07.03.26

Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του

Ο 48χρονος από το Σουδάν, γνωστός για υποθέσεις ναρκωτικών, υποστήριξε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες σε ένα κουτί στην περιοχή της Ακρόπολης και πήγε στη ΓΑΔΑ να τις παραδώσει

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 07.03.26

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα
La Liga 07.03.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα για την 27η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;
Χθες, σήμερα 07.03.26

Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;

«Όταν γυρίζαμε αυτές τις σκηνές, δεν ήμουν παντρεμένη ούτε είχα παιδιά, και ανησυχούσα ότι όλοι θα καταλάβαιναν ότι προσποιούμουν», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία της η Έντι Φάλκο, η οποία πρωταγωνίστησε στη θρυλική σειρά «The Sopranos»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Γιουβέντους – Πίζα
Serie A 07.03.26

LIVE: Γιουβέντους – Πίζα

LIVE: Γιουβέντους – Πίζα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Πίζα για την 28η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)
Μπάσκετ 07.03.26

Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)

Κυρίαρχος ο Άρης στο «Nick Galis Hall» κόντρα στο Μαρούσι επικράτησε με το ευρύ 102-76 – Νίκη και για το Περιστέρι επί του Πανιωνίου με 82-74, μετά από επιστροφή από το -11 με το οποίο έχανε.

Σύνταξη
Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν
Κόσμος 07.03.26

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν 42 πλοία του ναυτικού του Ιράν μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ έθεσαν εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της αεροπορικής ισχύος και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της χώρας.

Σύνταξη
Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής
Ο έλεγχος 07.03.26

Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής

Η Mia Khalifa επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αυτή τη φορά για την Trashy Clothing, «μια παλαιστινιακή μάρκα ready-to-wear που εμφανίστηκε με ένα υβριδικό μείγμα σάτιρας, πολιτικής και ευφυΐας».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ για ΕΟΔΥ: Πρωτοφανές γεγονός που αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση
«Αδιαφάνεια» 07.03.26

ΠΑΣΟΚ για ΕΟΔΥ: Πρωτοφανές γεγονός που αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση

«Τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες για παρεμβάσεις στη λειτουργία του ΕΟΔΥ, καθώς και για τη δημιουργία ενός διοικητικού σχήματος που προκάλεσε έντονες τριβές με το επιστημονικό δυναμικό του οργανισμού, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία
Εχθροί / συνάδελφοι 07.03.26

Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία

Δεν υπήρξε αγάπη, ούτε καν στοργή μεταξύ των πρωταγωνιστών, Μέριλιν Μονρόε και Λόρενς Ολίβιε, της ρομαντικής κωμωδίας του 1957 «Ο πρίγκιπας και η χορεύτρια» (The Prince and the Showgirl) με αποτέλεσμα να γυριστούν εξαιρετικές σκηνές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στρατιωτικό συνασπισμό για την εξάλειψη των καρτέλ στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε ο Τραμπ
Ακροδεξιά συμμαχία 07.03.26

Στρατιωτικό συνασπισμό για την εξάλειψη των καρτέλ στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε ο Τραμπ

Δώδεκα ηγέτες, ορισμένοι από τους οποίους είναι ενθουσιώδεις θιασώτες της εθνικιστικής ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκαν μαζί του στο Μαϊάμι για μια σύνοδο κορυφής που ονομάσθηκε «Ασπίδα της Αμερικής»

Σύνταξη
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
