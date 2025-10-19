newspaper
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Μιλά για fake news ο πρωθυπουργός που απορρυθμίζει την αγορά εργασίας
19 Οκτωβρίου 2025 | 14:47

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Μιλά για fake news ο πρωθυπουργός που απορρυθμίζει την αγορά εργασίας

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κ. Τσουκαλάς. «Αντί να επενδύσει στην ποιότητα της εργασίας και τη στήριξη των μισθών [...] επιβάλλει το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής και απαξιωμένης εργασίας», σημειώνει. 

Την έντονη αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ προκάλεσε η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που αναφέρεται μεταξύ άλλων στο εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για fake news. «Αντί ο Πρωθυπουργός να επενδύσει στην ποιότητα της εργασίας και τη στήριξη των μισθών ως εργαλεία αύξησης της παραγωγικότητας, επιβάλλει το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής και απαξιωμένης εργασίας», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουκαλάς.

Σημειώνει δε ότι «το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε όλες τις διατάξεις του νομοσχεδίου-σκούπα για το 13ωρο και την ελαστική εργασία».

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Μιλά για fake news ο πρωθυπουργός που απορρυθμίζει την αγορά εργασίας

Ειδικότερα ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει:

«Μιλά για fake news ο Πρωθυπουργός που αντί να προχωρήσει στο εγσυχρονισμο της αγοράς εργασίας, την απορρυθμίζει σταθερά διευρύνοντας την εργασιακή ανασφάλεια και την υπεραπασχόληση διαρρηγνύοντας την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Αντί να επενδύσει στην ποιότητα της εργασίας και τη στήριξη των μισθών ως εργαλεία αύξησης της παραγωγικότητας και αντιμετώπισης του δημογραφικού, επιβάλλει το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής και απαξιωμένης εργασίας.

Το επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη περί μη υποχρεωτικότητας του 13ωρου, το απαντά ο αστικός κώδικας στο άρθρο 659 και το άρθρο 57 του ν.4808/2021 που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία της κυβέρνησης Μητσοτάκη γεννά αδιέξοδα για την κοινωνική πλειοψηφία και υπονομεύει την πορεία της οικονομίας.

Υπάρχει εναλλακτικός δρόμος σε αυτή την πολιτική. Υπάρχει άλλη πορεία αξιοπρέπειας και προοπτικής για τον κόσμο της εργασίας.

Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να καταργήσει τους νόμους της κυβέρνησης, που αμφισβητούν τις κατακτήσεις ετών και να προχωρήσει ως επόμενη κυβέρνηση σε ένα εθνικό κοινωνικό και παραγωγικό συμβόλαιο μεταξύ των επιχειρήσεων και του κόσμου της εργασίας, για μια μακροπρόθεσμα ανταγωνιστική οικονομία με πρόσημο που θα εξασφαλίζει την ανοδική κοινωνική κινητικότητα.

Υ.Γ. Ο συντάκτης της κυριακάτικης ανάρτησης του κ. Μητσοτάκη ας μην τον εκθέτει. Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε όλες τις διατάξεις του νομοσχεδίου-σκούπα για το 13ωρο και την ελαστική εργασία. Αν αναρωτιέται γιατί στηρίξαμε διατάξεις του ίδιου νομοσχεδίου, που αφορούσαν στην κύρωση διεθνών συμβάσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, του απαντούμε ότι ορθώς πράξαμε.

Έχουν χάσει πια τα αυγά και τα καλάθια! Σαν αυτά που ξαναδιαφημίζει ο κ. Θεοδωρικάκος ως αντίδοτο στην ακρίβεια, που σπάει κάθε ρεκόρ επί διακυβέρνησης τους».

Business
Σούπερ μάρκετ: Η επέλαση των μεγάλων και οι άμυνες των μικρών

Σούπερ μάρκετ: Η επέλαση των μεγάλων και οι άμυνες των μικρών

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
newspaper
Η πολιτική ως μπίζνα – Εκτοξεύτηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της ΝΔ το διάστημα 2019-2023
19.10.25

Η πολιτική ως μπίζνα – Εκτοξεύτηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της ΝΔ το διάστημα 2019-2023

Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη ωφέλησε τα μάλα την προσωπική περιουσιακή κατάσταση των… βουλευτών της ΝΔ, που την πρώτη τετραετία είδαν το πλούτο τους να αυξάνεται από 91 εκατ. ευρώ το 2019 στα 141,7 εκατ. ευρώ το 2023. Αν ήταν fund θα «πουλούσε» αύξηση χαρτοφυλακίου 55,74% σε μια τετραετία.

Αργυρώ Τσατσούλη
Αργυρώ Τσατσούλη
ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα
19.10.25

ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα

Πυρά κατά Μητσοτάκη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ - Η Κουμουνδούρου τον εγκαλεί για εμπαιγμό, παραθέτοντας στοιχεία για την ακρίβεια, ενώ χαρακτηρίζει τις αναφορές Μητσοτάκη στο εργασιακό νομοσχέδιο ως «ορισμό των deep fake news»

Σύνταξη
Φιντάν: Επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό – Τι είπε για το SAFE
19.10.25

Προκλητικός ο Φιντάν επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό - Τι είπε για το SAFE

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, επανέλαβε τις τουρκικές αξιώσεις σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων όπως η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια λέγοντας πως «αυτά μπορούν να συζητηθούν… σε ορισμένα σημεία… αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία».

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη και κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς
19.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη και κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς

Για ψευτοτσαμπουκά και για προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης από τα πραγματικά προβλήματα, κατηγόρησαν την κυβέρνηση εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την νομοθετική πρωτοβουλία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Τι είπε η Συρεγγέλα (ΝΔ)

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Κάνει το μαύρο άσπρο για το 13ωρο – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news
19.10.25

Το μαύρο άσπρο για το 13ωρο κάνει ο Μητσοτάκης - Κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news

Ειδική αναφορά στο εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του - Προσπερνώντας το γεγονός ότι το νομοθέτημα έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news

Σύνταξη
«Αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση» – Μαρινάκης κατά Κωνσταντοπούλου
18.10.25

«Αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση» – Μαρινάκης κατά Κωνσταντοπούλου

Για ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ μετά από συνέντευξη 2 λεπτών, λόγω... Τσίπρα και Ρούτσι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύνταξη
Καυγάς Κασσελάκη – Τζάκρη διέρρευσε στο Instagram: «Έχεις διχάσει πολύ κόσμο» – «Δεν με καταδέχεσαι!»
18.10.25

Καυγάς Κασσελάκη – Τζάκρη διέρρευσε στο Instagram: «Έχεις διχάσει πολύ κόσμο» – «Δεν με καταδέχεσαι!»

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων καταγγέλλει η Θεοδώρα Τζάκρη. Δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies, ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου, τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Πρωθυπουργός εικονικής πραγματικότητας – «Αν δε βολεύει η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια»
18.10.25

ΠΑΣΟΚ: Πρωθυπουργός εικονικής πραγματικότητας – «Αν δε βολεύει η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια»

Επίθεση στον πρωθυπουργό για τις δηλώσεις του για την ακρίβεια, από το ΠΑΣΟΚ. Τον κατηγορεί ότι προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι η χαμηλή αγοραστική τους δύναμη είναι «εικονική πραγματικότητα».

Σύνταξη
Στις συμπληγάδες της κριτικής Καραμανλή και Βενιζέλου για το θέμα των θεσμών το Μαξίμου – Η αμηχανία και η επίθεση
18.10.25

Στις συμπληγάδες της κριτικής Καραμανλή και Βενιζέλου για το θέμα των θεσμών το Μαξίμου – Η αμηχανία και η επίθεση

Η γραμμή άμυνας που υποχρεώνεται να χτίσει το Μαξίμου απέναντι στους κεραυνούς Καραμανλή και Βενιζέλου για την κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς. Την... αντιπολίτευση προσπαθεί να υποδείξει ως υπεύθυνη η κυβέρνηση, ενώ το ζήτημα προβληματίζει την εκλογική της βάση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κυβέρνηση: Από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έως την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ μια… Διαφθορά δρόμος
18.10.25

Κυβέρνηση: Από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έως την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ μια… Διαφθορά δρόμος

Και να που αργά, αλλά σταθερά, η διαφθορά επανέρχεται στην επικαιρότητα και ταυτίζεται με την κυβέρνηση. Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα μπορούσε να είναι μια κάποια λύση, αλλά τί να πεις όταν λίγα μέτρα πιο πέρα «τρέχει» η εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Νίκος Ανδρουλάκης: «Είναι αδιανόητη η όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας»
18.10.25

Ανδρουλάκης: «Είναι αδιανόητη η όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ - «Στόχος ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης»

Σύνταξη
Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως
18.10.25

Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως

Παρότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την τετραήμερη εργασία με λιγότερες εργασιακές ώρες, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, προέκρινε την 10ωρη, καθημερινή, εργασία. Ταυτόχρονα επέμεινε στην υπεράσπιση της 13ωρης εργασίας που καταδικάστηκε από εργαζόμενους και αντιπολίτευση

Σύνταξη
Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ
18.10.25

Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ

Για κοινή εκλογική κάθοδο των προοδευτικών κομμάτων, με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ, μίλησε ο Χάρης Καστανίδης. Ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να δίνει τις «μάχες» από τις τάξεις του κόμματός του, επισημαίνοντας ότι θα επιμείνει στις απόψεις τους καθώς «στα κόμματα δεν υπάρχει σιωπή νεκροταφείου».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»
18.10.25

Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»

«Η ΝΔ ισχυρίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι προσέβαλε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ - Σφοδρά πυρά κατά της κυβερνητικής στάσης και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός
19.10.25

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά
19.10.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου διέταξε «αποφασιστική δράση» μετά τις συγκρούσεις στη Ράφα – Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα
19.10.25

Ο Νετανιάχου διέταξε «αποφασιστική δράση» μετά τις συγκρούσεις στη Ράφα - Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα

Ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ IDF και Παλαιστίνιων μαχητών έγινε στη Ράφα στη νότια Γάζα, ενώ ακολούθησαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί - Τι υποστηρίζει η Χαμάς

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η πολιτική ως μπίζνα – Εκτοξεύτηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της ΝΔ το διάστημα 2019-2023
19.10.25

Η πολιτική ως μπίζνα – Εκτοξεύτηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της ΝΔ το διάστημα 2019-2023

Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη ωφέλησε τα μάλα την προσωπική περιουσιακή κατάσταση των… βουλευτών της ΝΔ, που την πρώτη τετραετία είδαν το πλούτο τους να αυξάνεται από 91 εκατ. ευρώ το 2019 στα 141,7 εκατ. ευρώ το 2023. Αν ήταν fund θα «πουλούσε» αύξηση χαρτοφυλακίου 55,74% σε μια τετραετία.

Αργυρώ Τσατσούλη
Αργυρώ Τσατσούλη
«Με έκανε να νιώσω άσχημα» – Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν
19.10.25

«Με έκανε να νιώσω άσχημα» - Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν

Ο σταρ της σειράς «The Bear», Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, αποκαλύπτει πώς το «Boss» τον επέλεξε για να πρωταγωνιστήσει σε μια βιογραφική ταινία, παρόλο που δεν μπορούσε να τραγουδήσει ή να παίξει κιθάρα — αλλά το «Deliver Me from Nowhere» αποδείχθηκε μια δύσκολη δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα
19.10.25

ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα

Πυρά κατά Μητσοτάκη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ - Η Κουμουνδούρου τον εγκαλεί για εμπαιγμό, παραθέτοντας στοιχεία για την ακρίβεια, ενώ χαρακτηρίζει τις αναφορές Μητσοτάκη στο εργασιακό νομοσχέδιο ως «ορισμό των deep fake news»

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι σε ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό»
19.10.25

Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι σε ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το μέλλον του, τονίζοντας πως θέλει να μείνει σε μια ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό του πνεύμα είναι πάνω από αυτό.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Πανιώνιος 81-66: Εύκολα οι «ερυθρόλευκοι» με πρωταγωνιστές τους Νιλικίνα και Χολ
19.10.25

Ολυμπιακός – Πανιώνιος 81-66: Εύκολα οι «ερυθρόλευκοι» με πρωταγωνιστές τους Νιλικίνα και Χολ

Με πρωταγωνιστές τους Νιλικίνα και Χολ και τους Φουρνιέ - Γουόκαπ να επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Πανιώνιο (81-66) για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
When Greek Cities Outgrew Themselves
19.10.25

When Greek Cities Outgrew Themselves

Decades of unchecked growth have turned Greece’s cities into sprawling heat traps, a new University of Athens study warns

Σύνταξη
Καμία πατρίδα για τους Ολυμπιονίκες…
19.10.25

Καμία πατρίδα για τους Ολυμπιονίκες…

Ο Φερνάντο Ρομάι ζητά αξιοπρεπή σύνταξη για τους Ολυμπιονίκες: «Να δοθεί λύση γρήγορα, γιατί ο κόσμος αρχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φιντάν: Επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό – Τι είπε για το SAFE
19.10.25

Προκλητικός ο Φιντάν επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό - Τι είπε για το SAFE

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, επανέλαβε τις τουρκικές αξιώσεις σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων όπως η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια λέγοντας πως «αυτά μπορούν να συζητηθούν… σε ορισμένα σημεία… αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία».

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη και κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς
19.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη και κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς

Για ψευτοτσαμπουκά και για προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης από τα πραγματικά προβλήματα, κατηγόρησαν την κυβέρνηση εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την νομοθετική πρωτοβουλία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Τι είπε η Συρεγγέλα (ΝΔ)

Σύνταξη
Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θυμάται τα ξεσπάσματα θυμού του πρώην της, Μάρτιν Σκορσέζε: «Ήταν σαν ηφαίστειο»
19.10.25

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θυμάται τα ξεσπάσματα θυμού του πρώην της, Μάρτιν Σκορσέζε: «Ήταν σαν ηφαίστειο»

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ της Apple TV, ο Μάρτιν Σκορσέζε λέει ότι «ποτέ δεν έζησε τέτοια κατάθλιψη» όπως όταν γύριζε την ταινία «Βασιλιάς για μια Νύχτα» (The King of Comedy) κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Ιζαμπέλα Ροσελίνι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: Κάνει το μαύρο άσπρο για το 13ωρο – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news
19.10.25

Το μαύρο άσπρο για το 13ωρο κάνει ο Μητσοτάκης - Κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news

Ειδική αναφορά στο εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του - Προσπερνώντας το γεγονός ότι το νομοθέτημα έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news

Σύνταξη
LIVE: Κόμο – Γιουβέντους
19.10.25

LIVE: Κόμο – Γιουβέντους

LIVE: Κόμο – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Γιουβέντους για την 7η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Γαλλία – Βρετανία: Ζητείται η ακύρωση της μεταναστευτικής συμφωνίας – «Κυνικό και απάνθρωπο σύστημα»
19.10.25

«Κυνικό και απάνθρωπο σύστημα»: Ζητείται η ακύρωση της μεταναστευτικής συμφωνίας Γαλλίας και Βρετανίας

Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταφέρεται εναντίον της μεταναστευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Γαλλία και Βρετανία

Σύνταξη
Live Streaming: Παναθλητικός – Ολυμπιακός
19.10.25

Live Streaming: Παναθλητικός – Ολυμπιακός

Live Streaming: Παναθλητικός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 13:30 την αναμέτρηση Παναθλητικός – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών.

Σύνταξη
Η αθλήτρια που μετέτρεψε την αλωπεκία σε δύναμη
19.10.25

Η αθλήτρια που μετέτρεψε την αλωπεκία σε δύναμη

Από την απώλεια μαλλιών σε παιδική ηλικία μέχρι το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, η Olivia Apps έγινε σύμβολο αποδοχής, ανθεκτικότητας και ηγεσίας μέσα κι έξω από το γήπεδο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
