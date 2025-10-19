Την έντονη αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ προκάλεσε η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που αναφέρεται μεταξύ άλλων στο εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για fake news. «Αντί ο Πρωθυπουργός να επενδύσει στην ποιότητα της εργασίας και τη στήριξη των μισθών ως εργαλεία αύξησης της παραγωγικότητας, επιβάλλει το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής και απαξιωμένης εργασίας», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουκαλάς.

Σημειώνει δε ότι «το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε όλες τις διατάξεις του νομοσχεδίου-σκούπα για το 13ωρο και την ελαστική εργασία».

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Μιλά για fake news ο πρωθυπουργός που απορρυθμίζει την αγορά εργασίας

Ειδικότερα ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει:

«Μιλά για fake news ο Πρωθυπουργός που αντί να προχωρήσει στο εγσυχρονισμο της αγοράς εργασίας, την απορρυθμίζει σταθερά διευρύνοντας την εργασιακή ανασφάλεια και την υπεραπασχόληση διαρρηγνύοντας την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Αντί να επενδύσει στην ποιότητα της εργασίας και τη στήριξη των μισθών ως εργαλεία αύξησης της παραγωγικότητας και αντιμετώπισης του δημογραφικού, επιβάλλει το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής και απαξιωμένης εργασίας.

Το επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη περί μη υποχρεωτικότητας του 13ωρου, το απαντά ο αστικός κώδικας στο άρθρο 659 και το άρθρο 57 του ν.4808/2021 που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία της κυβέρνησης Μητσοτάκη γεννά αδιέξοδα για την κοινωνική πλειοψηφία και υπονομεύει την πορεία της οικονομίας.

Υπάρχει εναλλακτικός δρόμος σε αυτή την πολιτική. Υπάρχει άλλη πορεία αξιοπρέπειας και προοπτικής για τον κόσμο της εργασίας.

Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να καταργήσει τους νόμους της κυβέρνησης, που αμφισβητούν τις κατακτήσεις ετών και να προχωρήσει ως επόμενη κυβέρνηση σε ένα εθνικό κοινωνικό και παραγωγικό συμβόλαιο μεταξύ των επιχειρήσεων και του κόσμου της εργασίας, για μια μακροπρόθεσμα ανταγωνιστική οικονομία με πρόσημο που θα εξασφαλίζει την ανοδική κοινωνική κινητικότητα.

Υ.Γ. Ο συντάκτης της κυριακάτικης ανάρτησης του κ. Μητσοτάκη ας μην τον εκθέτει. Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε όλες τις διατάξεις του νομοσχεδίου-σκούπα για το 13ωρο και την ελαστική εργασία. Αν αναρωτιέται γιατί στηρίξαμε διατάξεις του ίδιου νομοσχεδίου, που αφορούσαν στην κύρωση διεθνών συμβάσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, του απαντούμε ότι ορθώς πράξαμε.

Έχουν χάσει πια τα αυγά και τα καλάθια! Σαν αυτά που ξαναδιαφημίζει ο κ. Θεοδωρικάκος ως αντίδοτο στην ακρίβεια, που σπάει κάθε ρεκόρ επί διακυβέρνησης τους».