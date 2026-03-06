Προς τις Ηνωμένες πολιτείες και το Ισραήλ, θα πρέπει να στραφούν οι χώρες που έχουν ξεκινήσει «προσπάθειες διαμεσολάβησης» για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή, δήλωσε πριν από λίγο, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πεζεσκιάν επιβεβαίωσε ότι οι μεσολαβητικές προσπάθειες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Τι λέει ο Πεζεσκιάν

«Ορισμένες χώρες έχουν ξεκινήσει προσπάθειες μεσολάβησης. Ας είμαστε σαφείς: είμαστε προσηλωμένοι σε μία διαρκή ειρήνη στην περιοχή, αλλά δεν έχουμε κανέναν δισταγμό να υπερασπισθούμε την αξιοπρέπεια και την κυριαρχία της χώρας μας», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν με ανάρτηση στο Χ.

Some countries have begun mediation efforts. Let’s be clear: we are committed to lasting peace in the region yet we have no hesitation in defending our nation’s dignity & sovereignty. Mediation should address those who underestimated the Iranian people and ignited this conflict https://t.co/MxWCuNYOYR — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 6, 2026

Παράλληλα, ο Πεζεσκιάν έθεσε το πλαίσιο της διαμεσολάβησης, τονίζοντας ότι οι ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν σε εκείνους που προκάλεσαν τη σύρραξη.

«Η διαμεσολάβηση θα πρέπει να απευθύνεται σε εκείνους που υποτίμησαν τον ιρανικό λαό και πυροδότησαν αυτή τη σύγκρουση», πρόσθεσε, υποδεικνύοντας εμμέσως την Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ ως υπαίτιους για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.