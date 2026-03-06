Ιράν: «Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν
«Η μεσολάβηση θα πρέπει να απευθυνθεί σε εκείνους που υποτίμησαν τον ιρανικό λαό και ξεκίνησαν τον πόλεμο», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν
- Τι «βλέπουν» τα Μερομήνια για τον Μάρτιο
- Έρευνα για παράνομα εμβόλια εν μέσω της αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση της ευλογιάς προβάτων
- Κατάπιε ηρωίνη προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο - Συνελήφθη μετά από καταδίωξη
- Ιαπωνία και ΗΠΑ σχεδιάζουν πυρηνική συνεργασία στο πλαίσιο επενδύσεων 550 δισ. δολαρίων
Προς τις Ηνωμένες πολιτείες και το Ισραήλ, θα πρέπει να στραφούν οι χώρες που έχουν ξεκινήσει «προσπάθειες διαμεσολάβησης» για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή, δήλωσε πριν από λίγο, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πεζεσκιάν επιβεβαίωσε ότι οι μεσολαβητικές προσπάθειες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.
Τι λέει ο Πεζεσκιάν
«Ορισμένες χώρες έχουν ξεκινήσει προσπάθειες μεσολάβησης. Ας είμαστε σαφείς: είμαστε προσηλωμένοι σε μία διαρκή ειρήνη στην περιοχή, αλλά δεν έχουμε κανέναν δισταγμό να υπερασπισθούμε την αξιοπρέπεια και την κυριαρχία της χώρας μας», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν με ανάρτηση στο Χ.
Some countries have begun mediation efforts. Let’s be clear: we are committed to lasting peace in the region yet we have no hesitation in defending our nation’s dignity & sovereignty. Mediation should address those who underestimated the Iranian people and ignited this conflict https://t.co/MxWCuNYOYR
— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 6, 2026
Παράλληλα, ο Πεζεσκιάν έθεσε το πλαίσιο της διαμεσολάβησης, τονίζοντας ότι οι ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν σε εκείνους που προκάλεσαν τη σύρραξη.
«Η διαμεσολάβηση θα πρέπει να απευθύνεται σε εκείνους που υποτίμησαν τον ιρανικό λαό και πυροδότησαν αυτή τη σύγκρουση», πρόσθεσε, υποδεικνύοντας εμμέσως την Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ ως υπαίτιους για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.
- Ιράν: «Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν
- Η κυκλική οικονομία στο επίκεντρο του Δήμου Πειραιά
- Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει
- Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ – «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»
- Σπάρτη: Βανδαλισμός σε πλατεία της πόλης
- Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;
- Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία
- Βίλατζ Λιμπερταδόρες: Γιορτάζοντας στην Πιερία τα 50 χρόνια ζωής του Απόλλωνα Ράχης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις