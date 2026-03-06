LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Πολιτική Γραμματεία

ΚΚΕ μετά το αίτημα βοήθειας από τη Βουλγαρία: «Νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο»

«Η παροχή ελληνικής στρατιωτικής συνδρομής στη Βουλγαρία κάνει “φύλλο και φτερό” τα προσχήματα της αντίστοιχης αποστολής δυνάμεων στην Κύπρο, που έγινε δήθεν για την “προστασία του κυπριακού ελληνισμού” και συνιστά νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο», αναφέρει το ΚΚΕ.