Στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ο Πάσπαλι

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (6/3, 21:15) για την 30η αγωνιστική της Euroleague σε ένα ματς απόλυτα κομβικό και για τις δύο ομάδες στη διοργάνωση.

Από τη μία οι Πειραιώτες θέλουν τη νίκη που θα τους κρατήσει σε τροχιά πλεονεκτήματος έδρας στα playoffs της Eueoleague και από την άλλη οι πράσινοι θέλουν να ξεφύγουν από τις θέσεις των play-in και να κοιτάξουν ψηλότερα.

Λόγω της αναβολής της αναμέτρησης της Παρτίζαν με την Dubai BC, ο αθλητικός διευθυντής των Σέρβων, Ζάρκο Πάσπαλι, θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι αιωνίων, ως αρχηγός αποστολής ενός team χορηγών και στελεχών της ABA League.

Οριστικά χωρίς Μόρις ο Ολυμπιακός

Τα προβλήματα δεν λείπουν σε ακόμα ένα παιχνίδι για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος όπως είχε προαναγγείλει άλλωστε τις προηγούμενες μέρες, δεν θα έχει στη διάθεσή του τόσο τον Τόμας Γουόκαπ, όσο και τον Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Τεξανός γκαρντ δεν είχε προπονηθεί λόγω μυϊκού σπασμού, όπως και ο Βούλγαρος φόργουορντ μετά το πρόβλημα που είχε αποκομίσει στη μέση από τον τελικό Κυπέλλου, ακολουθώντας αμφότεροι ατομικό πρόγραμμα.

Εκείνου που η θέση… παιζόταν, ήταν του Μόντε Μόρις, με τον Αμερικανό εν τέλει να μένει εκτός (επίσης λόγω θέματος στη μέση), κάτι που είχε φροντίσει ουσιαστικά να προϊδεάσει και ο ίδιος με ανάρτησή του στα σόσιαλ μίντια.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.

Εκτός ο Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό

Με μόλις δύο ομαδικές προπονήσεις ο Ματίας Λεσόρ έμεινε τελικά εκτός 12άδας για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Τόσο ο παίκτης όσο και το ιατρικό επιτελείο έκριναν πως δεν υπάρχει λόγος να παρθεί κανένα ρίσκο και έτσι δεν θα αγωνιστεί. Θα είναι κανονικά πάντως με την αποστολή στο γήπεδο ο Γάλλος σέντερ.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Οσμάν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου