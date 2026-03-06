Ο Μόρις επιβεβαίωσε ότι δεν παίζει κόντρα στον Παναθηναϊκό (pic)
Με μια ανάρτησή του στα social media, o Μόντε Μόρις ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι δεν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το αποψινό (6/3, 21:15) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.
Τόμας Γουόκαπ και Σάσα Βεζέκοφ έμειναν εκτός «μάχης» του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ενώ αμφίβολος ήταν από χτες (5/3) και ο Μόντε Μόρις, ενόψει του ντέρμπι.
Μάλιστα, ο Αμερικανός γκαρντ λίγες ώρες πριν το τζάμπολ προανήγγειλε την απουσία του από το ματς, με ανάρτησή του στα social media.
Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός θα έχει στα γκαρντ διαθέσιμους τους Φρανκ Νιλικίνα και Κόρι Τζόσεφ, με τον Μόρις να μένει εκτός λόγω ενός σφιξίματος στη μέση.
Η ανάρτηση του Μόντε Μόρις
«Θα έδινα και το τελευταίο μου δολάριο για να παίξω και να πάρω εκδίκηση απόψε», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μόντε Μόρις.
Would give my last dollar away, to play and get some revenge tonight 😡
— Monte Morris (@BigGameTae) March 6, 2026
