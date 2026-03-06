Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Κρίσιμο ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ

Ώρα για ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ! Στις 21:15 ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο ΣΕΦ (έχει ανακοινωθεί sold out μήνες πριν), σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.

Από τη μία πλευρά οι Πειραιώτες βρίσκονται στην 3η θέση με ρεκόρ 18-10 και θέλουν με νίκη να βρεθούν πολύ κοντά στο να «σφραγίσουν» την πολυπόθητη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα play offs. Από την άλλη, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στα… σχοινιά, καθώς είναι 9η με 16-13 και σε περίπτωση ήττας μπαίνει σε κίνδυνο ακόμη και η συμμετοχή στα… play in! Ντουμπάι, Μιλάνο ακολουθούν κατά πόδας (στις 15 νίκες) και το πρόγραμμα του «τριφυλλιού» στη συνέχεια είναι δύσκολο.

Χωρίς Βεζένκοφ και Γουόκαπ ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του απόψε τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας τους είδε να μην προπονούνται και να τίθενται έτσι αυτόματα νοκ-άουτ από το μεγάλο ντέρμπι.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, νέο πρόβλημα ήρθε να προστεθεί στον Ολυμπιακό είναι το σφίξιμο που ένιωσε στην μέση ο Μόντε Μόρις, του οποίου η συμμετοχή κρίνεται ως αμφίβολη και θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή αν θα αγωνιστεί ή όχι στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Μόνο ο Σαμοντούροφ εκτός για τον Παναθηναϊκό

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν χθες Πέμπτη (5/3) στο Telekom Center, με τον Ρισόν Χολμς να ακολουθεί κανονικά το πρόγραμμα του «τριφυλλιού» και να τίθεται στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους».

Αντίθετα, ο Τούρκος προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Αλέξανδρου Σαμοντούροφ. Όσον αφορά στον Ματίας Λεσόρ, όπως ανέφερε στις δηλώσεις του ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, έχει κάνει μόνο δύο προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα και θα αποφασιστεί λίγες ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης εάν θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον. Ο Ματίας ήταν από τα πιο σημαντικά κλειδιά της ομάδας στην επιτυχία μας το 2024. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι σίγουρα αύριο στο παρκέ, θα το αποφασίσει εκείνος. Όμως στο επόμενο ματς της Euroleague θα είναι 100% στο παρκέ, ελπίζω. Θα είναι δική του απόφαση.

Έχει κάνει μόνο δύο προπονήσεις με την ομάδα. Δεν έχει παίξει ομαδικό μπάσκετ για 1,5 χρόνο. Έχει κάνει μόνο δύο ομαδικές προπονήσεις. Είναι υγιής, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί στο πέντε εναντίον πέντε. Αύριο το πρωί εκείνος θα αποφασίσει αν θα παίξει ή όχι. Έχουμε μια δυνατή ομάδα και είμαι σίγουρος 100% πως θα αγωνιστεί με τη Ζαλγκίρις. Για αύριο θα δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού.