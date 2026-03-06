sports betsson
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
06.03.2026 | 07:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Κρίσιμο ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ
Euroleague 06 Μαρτίου 2026, 08:32

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Κρίσιμο ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στις 21:15, σε ένα κρίσιμο για τις δύο ομάδες ντέρμπι, στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
Vita.gr
Ώρα για ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ! Στις 21:15 ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο ΣΕΦ (έχει ανακοινωθεί sold out μήνες πριν), σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.

Από τη μία πλευρά οι Πειραιώτες βρίσκονται στην 3η θέση με ρεκόρ 18-10 και θέλουν με νίκη να βρεθούν πολύ κοντά στο να «σφραγίσουν» την πολυπόθητη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα play offs. Από την άλλη, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στα… σχοινιά, καθώς είναι 9η με 16-13 και σε περίπτωση ήττας μπαίνει σε κίνδυνο ακόμη και η συμμετοχή στα… play in! Ντουμπάι, Μιλάνο ακολουθούν κατά πόδας (στις 15 νίκες) και το πρόγραμμα του «τριφυλλιού» στη συνέχεια είναι δύσκολο.

Χωρίς Βεζένκοφ και Γουόκαπ ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του απόψε τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας τους είδε να μην προπονούνται και να τίθενται έτσι αυτόματα νοκ-άουτ από το μεγάλο ντέρμπι.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, νέο πρόβλημα ήρθε να προστεθεί στον Ολυμπιακό είναι το σφίξιμο που ένιωσε στην μέση ο Μόντε Μόρις, του οποίου η συμμετοχή κρίνεται ως αμφίβολη και θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή αν θα αγωνιστεί ή όχι στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Μόνο ο Σαμοντούροφ εκτός για τον Παναθηναϊκό

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν χθες Πέμπτη (5/3) στο Telekom Center, με τον Ρισόν Χολμς να ακολουθεί κανονικά το πρόγραμμα του «τριφυλλιού» και να τίθεται στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους».

Αντίθετα, ο Τούρκος προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Αλέξανδρου Σαμοντούροφ. Όσον αφορά στον Ματίας Λεσόρ, όπως ανέφερε στις δηλώσεις του ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, έχει κάνει μόνο δύο προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα και θα αποφασιστεί λίγες ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης εάν θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον. Ο Ματίας ήταν από τα πιο σημαντικά κλειδιά της ομάδας στην επιτυχία μας το 2024. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι σίγουρα αύριο στο παρκέ, θα το αποφασίσει εκείνος. Όμως στο επόμενο ματς της Euroleague θα είναι 100% στο παρκέ, ελπίζω. Θα είναι δική του απόφαση.

Έχει κάνει μόνο δύο προπονήσεις με την ομάδα. Δεν έχει παίξει ομαδικό μπάσκετ για 1,5 χρόνο. Έχει κάνει μόνο δύο ομαδικές προπονήσεις. Είναι υγιής, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί στο πέντε εναντίον πέντε. Αύριο το πρωί εκείνος θα αποφασίσει αν θα παίξει ή όχι. Έχουμε μια δυνατή ομάδα και είμαι σίγουρος 100% πως θα αγωνιστεί με τη Ζαλγκίρις. Για αύριο θα δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού.

Headlines:
Economy
Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

Vita.gr
Κόσμος
Ιράν: 200 παιδιά σκοτώθηκαν από την αρχή του πολέμου

Ιράν: 200 παιδιά σκοτώθηκαν από την αρχή του πολέμου

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Stream sports
Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους
Euroleague 05.03.26

Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους

Και το σερί… καλά κρατεί για την Φενερμπαχτσέ, με τον Χόρτον-Τάκερ να βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νίκη της τούρκικης ομάδας απέναντι στην Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»
Euroleague 05.03.26

Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»

Για την... απουσία πίεσης στον Παναθηναϊκό ενόψει του ντέρμπι της Παρασκευής στο ΣΕΦ, αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος παράλληλα μίλησε και για το σερί που «τρέχει» ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται
Χολιγουντιανός αέρας 06.03.26

Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται

Μετά την Ύδρα και τη Χαλκίδα, η νέα στάση της ελληνικής περιοδείας του Μπραντ Πιτ γίνεται στην Αθήνα, με την πλατεία Κοτζιά να έχει μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο στούντιο.

Σύνταξη
Με συλλογικό «μπλιαχ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ απαντούν καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε
Βίντεο 06.03.26

Με συλλογικό «μπλιαχ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ απαντούν καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε

Οι δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, σε συζήτηση με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, προκάλεσαν αντιδράσεις, με καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών να απαντούν δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν

Ο πόλεμος με το Ιράν προκαλεί και πάλι πανικό στους ευρωπαίους πολιτικούς σχετικά με τις υψηλές τιμές της ενέργειας στην ΕΕ, αλλά οι απαντήσεις είναι πολύπλοκες και πολιτικά ευαίσθητες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Επίσημη πρώτη… για το κόμμα Τσίπρα – Παρών σε εκδήλωση υποστηρικτών στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

Επίσημη πρώτη… για το κόμμα Τσίπρα – Παρών σε εκδήλωση υποστηρικτών στη Θεσσαλονίκη

Για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας θα παραστεί σε εκδήλωση πρωτοβουλίας πολιτών, χαιρετισμός – παρέμβαση εν μέσω θερμών εξελίξεων στα εθνικά και στις υποκλοπές.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε
Editorial 06.03.26

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεχνά ότι η κριτική στους υπουργούς είναι αυτονόητη πλευρά της δημοκρατίας. Όπως και η ελευθερία της έκφρασης την οποία ο ίδιος σαφώς περιφρονεί

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα
Λουλούδια στα πόδια 06.03.26

Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Ομάρ Χαμάντ και ο Ιμπραήμ Μασρί από τη Γάζα, ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατάφεραν να δημιουργήσουν μια βιβλιοθήκη, ενόσω οι βόμβες έπεφταν δίπλα τους και μετρούσαν απώλειες αγαπημένων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατερίνη: Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης – Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του
Στην Κατερίνη 06.03.26

Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης - Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του

Μετά τις καταγγελίες για βίντεο που έδειχναν αναλήψεις από ΑΤΜ με κάρτες - κλώνους, έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος παρακολουθούσαν τους λογαριασμούς του 17χρονου από την Κατερίνη

Σύνταξη
«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών
Βίντεο 06.03.26

«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών

«Όταν τα παιδιά παίζουν πόλεμο και ένα από αυτά χτυπήσει, ακόμη κι αν απλώς γρατζουνιστεί, σταματούν. Γιατί όμως, όταν σκοτώνεται ένα πραγματικό παιδί, δεν σταματούν;», λέει μεταξύ άλλων ο Ρομπέρτο Μπενίνι στο απόσπασμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι
On Field 06.03.26

Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι

Στον αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ επιβεβαιώθηκε ότι οι ρέφερι δεν είναι έτοιμοι, παρά την άποψη του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, την οποία ο Λανουά αντιμετωπίζει με εκκωφαντική σιωπή. Κατέρρευσε το αφήγημα

Βάιος Μπαλάφας
Το φάντασμα του Σάντσεθ σκιάζει το προφίλ του πρωθυπουργού, τα θέματα που καίνε αλλά η κυβέρνηση θέλει να κοιτάμε αλλού
in Confidential 06.03.26

Το φάντασμα του Σάντσεθ σκιάζει το προφίλ του πρωθυπουργού, τα θέματα που καίνε αλλά η κυβέρνηση θέλει να κοιτάμε αλλού

Συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την ώρα που εντός των τειχών γίνονται ενδιαφέρονται πράγματα. Δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, νέα εξέλιξη στις υποκλοπές, τρομάζει ο υπουργός Άδωνις με τις απειλές του για μηνύσεις...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες
Βίντεο 06.03.26

Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες

Οι τελευταίες ώρες του θρυλικού τραγουδιστή των Black Sabbath κύλησαν ήρεμα, σύμφωνα με τον γιο του Τζακ Όσμπορν, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή μέσα σε μια απόλυτα συνηθισμένη ημέρα

Σύνταξη
