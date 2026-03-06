Euroleague: Η βαθμολογία πριν από το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ (pic)

Η δράση στη Euroleague συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, σε μια αγωνιστική (30η) που ξεχωρίζει φυσικά από το πρόγραμμα το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Μετά το πέρας του πρώτου… σκέλους της αγωνιστικής, οι Ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκονται στην τρίτη θέση με ρεκόρ 18-10 και δύο ματς λιγότερα αυτή την στιγμή, ενώ οι Πράσινοι του Εργκίν Αταμάν έχουν ρεκόρ 16-13 όντας στην ένατη θέση με ματς λιγότερο.

Στα ματς που ολοκληρώθηκαν, η Φενέρμπαχτσε διέλυσε με 88-70 τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, η Βαλένθια συνεχίζει την εκπληκτική της πορεία κάμπτοντας την αντίσταση της Ζάλγκιρις στην Ισπανία με 91-87, η Αρμάνι Μιλάνο πήρε μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα με 87-84, ενώ, τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτης λύγισε τη Βίρτους Μπολόνια με 92-84.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 30ης αγωνιστικής:

Φενέρμπαχτσε – Μονακό 88-70

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ (Αναβλήθηκε)

Βαλένθια – Ζάλγκιρις Κάουνας 91-87

Παρτίζαν – Dubai BC (Αναβλήθηκε)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα 87-84

Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια 92-84

Αναντολού Έφες – Βιλερμπάν 6/3 στις 19:30

Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου 6/3 στις 21:00

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 6/3 στις 21:15

Μπασκόνια – Παρί 6/3 στις 21:30

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής:

Βίρτους – Παρτίζαν (11/3, 21:45)

Dubai BC – Μπασκόνια (12/3, 19:00)

Μονακό – Ολυμπιακός (12/3, 20:00)

Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις (12/3, 21:30)

Μπάγερν – Έφες (12/3, 21:30)

Ρεάλ – Βαλένθια (12/3, 21:45)

Παρί -Βιλερμπάν (12/3, 22:00)

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/3, 21:00)

Μπερτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/3, 21:30)

Αρμάνι – Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/3, 21:30)