Δεν παίζει τελικά ο Λεσόρ – Η 12άδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι στο ΣΕΦ

Με μόλις δύο ομαδικές προπονήσεις ο Ματίας Λεσόρ έμεινε τελικά εκτός 12άδας για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της Euroleague.

Τόσο ο παίκτης όσο και το ιατρικό επιτελείο έκριναν πως δεν υπάρχει λόγος να παρθεί κανένα ρίσκο και έτσι δεν θα αγωνιστεί. Θα είναι κανονικά πάντως με την αποστολή στο γήπεδο.

Από εκεί και πέρα, εκτός έμεινε και πάλι ο Γκριγκόνις ενώ διαθέσιμος είναι ο Τολιόπουλος που προέρχεται από σπουδαία εμφάνιση με την Εθνική στο Μαυροβούνιο.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Οσμάν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου