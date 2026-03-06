Άλλαξε ώρα το τζάμπολ στο Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις – Αυτός είναι ο λόγος

Άλλαξε η ώρα στο παιχνίδι Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις της 31ης αγωνιστικής της Euroleague (12/3), με το τζάμπολ της αναμέτρησης να ορίζεται πλέον τις 22:00, αντί για τις 21:15 όπως είχε προγραμματιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι η αλλαγή έγινε, καθώς την ίδια μέρα (12/3) είναι προγραμματισμένος και ο αγώνας των πράσινων στο ποδόσφαιρο και αυτή η αλλαγή έγινε για να εξυπηρετηθούν οι οπαδοί του τριφυλλιού.

Ο αγώνας με την Μπέτις έχει προγραμματιστεί για τις 19:45, συνεπώς οι φίλαθλοι θα έχουν την ευχέρεια να παρακολουθήσουν και τα δύο παιχνίδια, χωρίς να υπάρχει χρονική σύμπτωση. Μάλιστα όσοι θελήσουν να μεταβούν από το ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ στο μπασκετικό θα έχουν μεγαλύτερη άνεση χρόνου να το κάνουν και δεν θα χρειαστεί να… τρέχουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάτι ανάλογο συνέβη και τις προηγούμενες ημέρες, εκεί όπου οι Πράσινοι αντιμετώπισαν τη Βικτόρια Πλζεν για το Europa League και την ίδια μέρα ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ υποδέχτηκε την Παρί.