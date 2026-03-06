Άλλαξε ώρα το τζάμπολ στο Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις – Αυτός είναι ο λόγος
Αργότερα θα διεξαχθεί το παιχνίδι Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις για την 31η αγωνιστική της Euroleague,
- Δυστύχημα ο θάνατος του 15χρονου μαθητή από την Γαλλία στην Ομόνοια - Μαρτυρίες συμμαθητών του
- Στα 90 δολάρια το βαρέλι σκαρφάλωσε το πετρέλαιο
- Επείγουσα εγκύκλιος – «Καμπανάκι» για τοξικό φυτό στις αυλές των σχολείων
- Από τον Ωνάση στο Μανχάταν: Ανέκδοτες αναμνήσεις για τον τραγικό Κένεντι 26 χρόνια μετά
Άλλαξε η ώρα στο παιχνίδι Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις της 31ης αγωνιστικής της Euroleague (12/3), με το τζάμπολ της αναμέτρησης να ορίζεται πλέον τις 22:00, αντί για τις 21:15 όπως είχε προγραμματιστεί.
Υπενθυμίζεται ότι η αλλαγή έγινε, καθώς την ίδια μέρα (12/3) είναι προγραμματισμένος και ο αγώνας των πράσινων στο ποδόσφαιρο και αυτή η αλλαγή έγινε για να εξυπηρετηθούν οι οπαδοί του τριφυλλιού.
Ο αγώνας με την Μπέτις έχει προγραμματιστεί για τις 19:45, συνεπώς οι φίλαθλοι θα έχουν την ευχέρεια να παρακολουθήσουν και τα δύο παιχνίδια, χωρίς να υπάρχει χρονική σύμπτωση. Μάλιστα όσοι θελήσουν να μεταβούν από το ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ στο μπασκετικό θα έχουν μεγαλύτερη άνεση χρόνου να το κάνουν και δεν θα χρειαστεί να… τρέχουν.
- Ζέλσον: «Θέλουμε να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ για να είμαστε πιο ψηλά στη βαθμολογία»
- Η Βραζιλία του 1970 κορυφαία ομάδα όλων των εποχών και ποιες συμπληρώνουν την 3άδα – Οι 50 κορυφαίες
- Ο Φωτιάς, ο τελικός Κυπέλλου και ο πονοκέφαλος για τα πλέι οφ της Super League
- LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
- Τιμωρία της UEFA στη Ρεάλ Μαδρίτης για ρατσιστική συμπεριφορά των φιλάθλων της
- Στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ο Πάσπαλι
- Δεν παίζει τελικά ο Λεσόρ – Η 12άδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι στο ΣΕΦ
- Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι: Οριστικά εκτός ο Μόρις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις