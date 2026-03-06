Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι: Οριστικά εκτός ο Μόρις
Χωρίς τον Μόντε Μόρις θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ όπως είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Μπαρτζώκα, εκτός είναι οι Τόμας Γουόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ. Αναλυτικά η 12άδα.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε λίγη ώρα (21:15), στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Euroleague.
Τα προβλήματα δεν λείπουν σε ακόμα ένα παιχνίδι για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος όπως είχε προαναγγείλει άλλωστε τις προηγούμενες μέρες, δεν θα έχει στη διάθεσή του τόσο τον Τόμας Γουόκαπ, όσο και τον Σάσα Βεζένκοφ.
Ο Τεξανός γκαρντ δεν είχε προπονηθεί λόγω μυϊκού σπασμού, όπως και ο Βούλγαρος φόργουορντ μετά το πρόβλημα που είχε αποκομίσει στη μέση από τον τελικό Κυπέλλου, ακολουθώντας αμφότεροι ατομικό πρόγραμμα.
Εκείνου που η θέση… παιζόταν, ήταν του Μόντε Μόρις, με τον Αμερικανό εν τέλει να μένει εκτός (επίσης λόγω θέματος στη μέση), κάτι που είχε φροντίσει ουσιαστικά να προϊδεάσει και ο ίδιος με ανάρτησή του στα σόσιαλ μίντια.
Αντίθετα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα είναι κανονικά στην αποστολή, αφού είχε προπονηθεί τις προηγούμενες μέρες και ένιωθε καλύτερα, δίνοντας ακόμη μια σημαντική επιλογή στη φαρέτρα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:
Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.
- Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι: Οριστικά εκτός ο Μόρις
- Άλλαξε ώρα το τζάμπολ στο Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις – Αυτός είναι ο λόγος
- Μεντιλίμπαρ: «Ο Ποντένσε προπονήθηκε και πιστεύουμε ότι θα είναι έτοιμος – Σημαντική η νίκη με ΠΑΟΚ»
- Η UEFA θέλει περισσότερες από 18.524 γυναίκες διαιτητές
- Στέφανος Τσιτσιπάς και Νόβακ Τζόκοβιτς θα παίξουν μαζί στο διπλό του Indian Wells!
- Ζέσους: «Ο τραυματισμός του Κριστιάνο είναι πιο σοβαρός από ό,τι νομίζαμε»
- Euroleague: Συνάντηση Τσους Μπουένο και Δημήτρη Φραγκάκη στην Αθήνα για το 2026 EuroLeague Final Four
- Ξέφυγε η κατάσταση: Με τον Λανουά ξέρουμε πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις