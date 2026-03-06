Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι: Οριστικά εκτός ο Μόρις

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε λίγη ώρα (21:15), στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Euroleague.

Τα προβλήματα δεν λείπουν σε ακόμα ένα παιχνίδι για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος όπως είχε προαναγγείλει άλλωστε τις προηγούμενες μέρες, δεν θα έχει στη διάθεσή του τόσο τον Τόμας Γουόκαπ, όσο και τον Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Τεξανός γκαρντ δεν είχε προπονηθεί λόγω μυϊκού σπασμού, όπως και ο Βούλγαρος φόργουορντ μετά το πρόβλημα που είχε αποκομίσει στη μέση από τον τελικό Κυπέλλου, ακολουθώντας αμφότεροι ατομικό πρόγραμμα.

Εκείνου που η θέση… παιζόταν, ήταν του Μόντε Μόρις, με τον Αμερικανό εν τέλει να μένει εκτός (επίσης λόγω θέματος στη μέση), κάτι που είχε φροντίσει ουσιαστικά να προϊδεάσει και ο ίδιος με ανάρτησή του στα σόσιαλ μίντια.

Αντίθετα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα είναι κανονικά στην αποστολή, αφού είχε προπονηθεί τις προηγούμενες μέρες και ένιωθε καλύτερα, δίνοντας ακόμη μια σημαντική επιλογή στη φαρέτρα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:

Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.