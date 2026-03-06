ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 8 Μαρτίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Προσκλητήριο για συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος, την Κυριακή 8 Μαρτίου στη 1:00 μ.μ., και πορεία προς το Σύνταγμα, απηύθυνε η ΑΔΕΔΥ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η 8η Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, είναι ημέρα μνήμης και αγώνα. Είναι η φωνή των εργαζόμενων γυναικών, των ανέργων, των φοιτητριών, των συνταξιούχων, των μεταναστριών που διεκδικούν ίσα δικαιώματα, ίση πρόσβαση στην εργασία, ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους. Υπενθυμίζει ότι η ισότητα δεν χαρίζεται – κατακτιέται».

«Φέτος τιμούμε τη μνήμη των πέντε εργατριών που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Δεν ήταν ‘ατύχημα’», υπογραμμίζει η ΑΔΕΔΥ, σημειώνοντας ότι «η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, η αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών και ο περιορισμός της συλλογικής διαπραγμάτευσης διαμορφώνουν χώρους δουλειάς όπου η προστασία της ζωής υποχωρεί μπροστά στην κερδοφορία. Παράλληλα, η ανεργία και η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους εντείνουν τις έμφυλες ανισότητες».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «εν έτει 2026 η ουσιαστική ισότητα παραμένει μακρινός στόχος», τονίζοντας πως «στην Ελλάδα οι γυναίκες εξακολουθούν να πλήττονται δυσανάλογα από χαμηλούς μισθούς, επισφαλή εργασία, ελαστικά ωράρια, μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα, ενώ επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος της απλήρωτης φροντίδας. Η οικονομική εκμετάλλευση των γυναικών συνεχίζεται αμείωτη. Οι διακρίσεις δεν περιορίζονται στον ιδιωτικό τομέα, επιμένουν και στο δημόσιο, παρά τις κυβερνητικές διακηρύξεις και τις θεσμικές παρεμβάσεις. Η ανασφάλεια και ο φόβος της απόλυσης εντείνουν τη σιωπή απέναντι σε φαινόμενα βίας και παρενόχλησης. Την ίδια στιγμή, θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η πρόσβαση στην άμβλωση, δεν διασφαλίζονται στην πράξη με καθολικό και δωρεάν τρόπο, ενώ η ‘γυάλινη οροφή’ παραμένει. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε θέσεις ευθύνης, αμφισβητούνται, στοχοποιούνται».

«Νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία»

Η ΑΔΕΔΥ συντάσσεται στον αγώνα για ίσα δικαιώματα και διεκδικεί:

Ίση αμοιβή για ίση εργασία – ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους.

Επανασύσταση της Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ως αυτοτελή, διακριτή δημόσια υπηρεσία.

Ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Δημόσιους και δωρεάν παιδικούς σταθμούς και δομές στήριξης θυμάτων έμφυλης βίας.

Πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στα αναπαραγωγικά δικαιώματα.

Ένταξη στην εκπαίδευση της σεξουαλικής αγωγής και μαθημάτων για την ισότητα των φύλων.

Νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία.

«Για τον αγωνιστικό εορτασμό της 8ης Μάρτη, η ΑΔΕΔΥ καλεί τα Νομαρχιακά Τμήματα, τις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία να αναδείξουν με κάθε τρόπο την παγκόσμια μέρα των γυναικών και τα σύγχρονα αιτήματα της εργαζόμενης γυναίκας, οργανώνοντας συζητήσεις κι εκδηλώσεις στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στους δήμους, στα υπουργεία και σε όλους τους χώρους εργασίας διανέμοντας τον οδηγό κατά της βίας και παρενόχλησης σε όλα τα φυσικά της μέλη», αναφέρει καταληκτικά.