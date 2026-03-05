magazin
Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους
05 Μαρτίου 2026

Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους

Παγκόσμια έρευνα δείχνει ότι οι νέοι άνδρες της Gen Z έχουν πιο συντηρητικές απόψεις για τους ρόλους των φύλων σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Spotlight

Σχεδόν το ένα τρίτο των ανδρών της Gen Z πιστεύει ότι η σύζυγος πρέπει να υπακούει στον άντρα της, σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα σε 23.000 άτομα, η οποία διαπίστωσε ότι οι νέοι άνδρες έχουν ακόμα πιο συντηρητικές απόψεις σχετικά με τους ρόλους των φύλων σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές.

Τι λένε η αριθμοί για την πατριαρχία

Το ένα τρίτο (33%) των ανδρών της Gen Z δήλωσε επίσης ότι ο άντρας πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο σε σημαντικές αποφάσεις, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 29 χώρες, μεταξύ των οποίων η Μεγάλη Βρετανία, οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, η Αυστραλία και η Ινδία.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι άνδρες της γενιάς Z (γεννημένοι μεταξύ 1997 και 2012) ήταν δύο φορές πιο πιθανό να έχουν παραδοσιακές απόψεις σχετικά με τη λήψη αποφάσεων στο γάμο σε σύγκριση με τους άνδρες της γενιάς των baby boomers (γεννημένοι μεταξύ 1946 και 1964), με μόνο το 13% των ανδρών της παλαιότερης γενιάς να συμφωνούν ότι η σύζυγος πρέπει πάντα να υπακούει στον σύζυγό της.

Μεταξύ των γυναικών, το 18% της Gen Z και το 6% των baby boomers συμφώνησαν, σύμφωνα με τον Guardian.

Άτομα και των δύο φύλων στην Ινδονησία (66%) και τη Μαλαισία (60%) ήταν πιο πιθανό να συμφωνήσουν με τη δήλωση, σε σύγκριση με το 23% στις ΗΠΑ και το 13% στη Μεγάλη Βρετανία.

Προχωρώντας προς τα πίσω;

Η ετήσια έρευνα διεξήχθη από την Ipsos και το Global Institute for Women’s Leadership στο King’s College London και αποκάλυψε μια έντονη διαφορά στις πεποιθήσεις των διαφορετικών γενεών ανδρών όσον αφορά τους ρόλους των φύλων:

  • Σχεδόν το ένα τέταρτο (24%) των ανδρών της γενιάς Z πιστεύει ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να φαίνονται πολύ ανεξάρτητες ή αυτάρκεις, σε σύγκριση με το 12% των ανδρών της γενιάς των baby boomers.
  • Οι στάσεις απέναντι στις σεξουαλικές νόρμες διέφεραν επίσης σημαντικά μεταξύ των γενεών, με το 21% των ανδρών της γενιάς Z να πιστεύει ότι μια «αληθινή γυναίκα» δεν πρέπει ποτέ να κάνει την πρώτη κίνηση για σεξ, σε σύγκριση με μόνο το 7% των ανδρών της γενιάς των baby boomers.
  • Περισσότεροι από τους μισούς (59%) άνδρες της γενιάς Z δήλωσαν ότι οι άνδρες αναμένεται να κάνουν πάρα πολλά για να υποστηρίξουν την ισότητα, σε σύγκριση με το 45% των ανδρών της γενιάς των baby boomers. Για τις γυναίκες, τα ποσοστά ήταν 41% και 30% αντίστοιχα.

Παρά το γεγονός ότι είναι πιο πιθανό να πιστεύουν ότι μια γυναίκα δεν πρέπει να φαίνεται πολύ ανεξάρτητη ή αυτάρκης, οι άνδρες της Gen Z ήταν επίσης η ομάδα που ήταν πιο πιθανό να πιστεύει ότι οι γυναίκες που έχουν μια επιτυχημένη καριέρα είναι πιο ελκυστικές για τους άνδρες – το 41% συμφώνησε με αυτή τη δήλωση.

Η καθηγήτρια Heejung Chung, διευθυντής του Global Institute for Women’s Leadership και επικεφαλής της έρευνας, δήλωσε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια που δείχνουν ότι η υποστήριξη για την ισότητα των φύλων παραμένει ισχυρή, όπως η συμφωνία ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στην κυβέρνηση.

Ωστόσο, όταν υπήρχαν συγκρίσιμα στοιχεία, αυτά έδειχναν ότι οι απόψεις γίνονταν πιο παραδοσιακές.

Το 2019, το 42% των ανθρώπων παγκοσμίως δήλωσαν ότι τα δικαιώματα των γυναικών είχαν προχωρήσει αρκετά στη χώρα τους, σε σύγκριση με το 52% σήμερα. Στη Βρετανία, αυτό ισοδυναμούσε με αύξηση 12 μονάδων.

«Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά παράπονα, πολύς φόβος ότι οι άνδρες θα χάσουν την κοινωνική τους θέση», δήλωσε ο Chung.

«Και υπάρχει ένα κενό που γεμίζει με ρητορική και φωνές που προσπαθούν να στρέψουν τους νέους άνδρες ενάντια στην ισότητα των φύλων, ενάντια στις νέες γυναίκες, ενάντια στους μετανάστες».

Η επιστροφή του συντηρητισμού

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν επίσης ότι οι άνδρες της γενιάς Z έχουν πιο παραδοσιακές προσδοκίες από τη συμπεριφορά και τις επιλογές τους, για παράδειγμα:

  • Το 30% των ανδρών της Gen Z πίστευε ότι οι άνδρες δεν πρέπει να λένε «σ’ αγαπώ» στους φίλους τους, σε σύγκριση με το 20% των ανδρών της γενιάς των baby boomers και το 21% των γυναικών της γενιάς Z.
  • Το 21% των ανδρών της Gen Z πίστευε ότι οι άνδρες που συμμετείχαν στη φροντίδα των παιδιών ήταν λιγότερο αρρενωποί από εκείνους που δεν συμμετείχαν, σε σύγκριση με το 8% των ανδρών της γενιάς των baby boomers και το 14% των γυναικών της Gen Z.
  • Και τα δύο φύλα θεωρούσαν ότι οι γυναίκες είχαν περισσότερες επιλογές όσον αφορά τις σχέσεις και τα ραντεβού (22%), τους ρόλους στο νοικοκυριό (24%) και τα ρούχα που μπορούν να φορούν (34%), ενώ οι άνδρες θεωρούνταν ότι είχαν περισσότερες επιλογές όσον αφορά τα χόμπι (18%) και τις δουλειές (39%).

Η Julia Gillard, πρόεδρος του Global Institute for Women’s Leadership και πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά.

«Όχι μόνο πολλοί άνδρες της γενιάς αυτής θέτουν περιοριστικές προσδοκίες στις γυναίκες, αλλά και παγιδεύουν τους εαυτούς τους σε περιοριστικές νόρμες φύλου», είπε.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε περισσότερα για να διαλύσουμε την ιδέα ενός παιχνιδιού μηδενικού αθροίσματος, στο οποίο οι γυναίκες είναι οι μόνες δικαιούχοι ενός κόσμου με ισότητα των φύλων».

Ο Chung είπε ότι οι οικονομικοί παράγοντες μπορεί επίσης να παίζουν ρόλο. «Στις προηγούμενες γενιές, οι άνδρες μπορούσαν, με όρους κοινωνιολογίας, να εκφράσουν την αρρενωπότητά τους μέσω του ρόλου του οικογενειάρχη, μέσω της οικονομικής τους συνεισφοράς, με πράγματα όπως η αγορά ενός σπιτιού, το να είναι προμηθευτές και προστάτες.

«Όλο και περισσότερο για τους νέους άνδρες σε όλο τον κόσμο, αυτές οι ευκαιρίες δεν είναι τόσο εύκολες. Έτσι, αισθάνονται ίσως μια απώλεια ευκαιριών και δεν τους έχουν δοθεί θετικές, ποικίλες αντιλήψεις για την αρρενωπότητα».

Τα στοιχεία αποκάλυψαν ένα χάσμα μεταξύ του τι πίστευαν οι άνθρωποι προσωπικά για τους ρόλους των φύλων στο σπίτι και του τι πίστευαν ότι περίμενε η κοινωνία.

Δολοφόνησαν την κομμουνίστρια, φεμινίστρια Γιανάρ Μοχάμεντ στο Ιράκ – Δεν έχει αναλάβει κανείς ευθύνη
Απώλεια 04.03.26

Δολοφόνησαν την κομμουνίστρια, φεμινίστρια Γιανάρ Μοχάμεντ στο Ιράκ – Δεν έχει αναλάβει κανείς ευθύνη

Η Γιανάρ Μοχάμεντ εναντιώθηκε στην επιβολή της Σαρία, την αιματοβαμμένη εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ, ενώ προσέφερε χείρα βοηθείας σε κακοποιημένες γυναίκες, δημιουργώντας ένα ασφαλές καταφύγιο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μα τι μπορεί να κάνει για μένα το mentoring;
Woman 04.03.26

Μα τι μπορεί να κάνει για μένα το mentoring;

Πολλές γυναίκες ξεκινούν τη διαδικασία με ένα αίσθημα στασιμότητας ή αμφιβολίας και καταφέρνουν να μετατρέψουν αυτή την αίσθηση σε συγκεκριμένους, ρεαλιστικούς στόχους.

Σύνταξη
Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ
Dona Sebastiana 03.03.26

Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ

Ντυμένη με λουλουδάτα ρούχα και καπνίζοντας το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο, η Τάνια Μαρία έχει γοητεύσει το κοινό με την εντυπωσιακή, αν και σύντομη, ερμηνεία της στην ταινία «The Secret Agent», την τελευταία υποψήφια για Όσκαρ ταινία της Βραζιλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκότωσαν τους κακοποιητές τους μετά από χρόνια βίας – Πώς ένας νέος νόμος στην Οκλαχόμα τις δικαιώνει
Woman 28.02.26

Σκότωσαν τους κακοποιητές τους μετά από χρόνια βίας – Πώς ένας νέος νόμος στην Οκλαχόμα τις δικαιώνει

Μετά από δεκαετίες φυλάκισης για εγκλήματα που σχετίζονταν με τη βία που υπέστησαν, γυναίκες στην Οκλαχόμα βλέπουν για πρώτη φορά τη δικαιοσύνη να αναγνωρίζει τον φόβο, την κακοποίηση και την εκμετάλλευση που σημάδεψαν τη ζωή τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
«Όχι» της Κομισιόν σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις αμβλώσεις
Woman 26.02.26

«Όχι» της Κομισιόν σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις αμβλώσεις

Η πρωτοβουλία πολιτών «My Voice, My Choice» ζητούσε από την ΕΕ να δημιουργήσει έναν εθελοντικό, προαιρετικό μηχανισμό χρηματοδότησης για να βοηθηθούν οι χώρες να παρέχουν φροντίδα άμβλωσης σε γυναίκες που δεν μπορούν να την έχουν στη χώρα τους και επιλέγουν να ταξιδέψουν σε άλλη όπου είναι δυνατή.

Σύνταξη
«Είναι εδώ η Σουηδέζα;»: Νέα έγγραφα φωτίζουν τον ρόλο σκάουτερ μοντέλων στο δίκτυο επαφών του Τζέφρι Έπσταϊν
«Νέα κορίτσια;» 26.02.26

«Είναι εδώ η Σουηδέζα;»: Νέα έγγραφα φωτίζουν τον ρόλο σκάουτερ μοντέλων στο δίκτυο επαφών του Τζέφρι Έπσταϊν

Αλληλογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτει τη στενή και πολυετή επικοινωνία του Ντάνιελ Σιάντ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, με αναφορές σε ανήλικες, πληρωμές και διεθνή ταξίδια αναζήτησης μοντέλων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H πλήρης ισότητα παραμένει 123 χρόνια μακριά
Woman 24.02.26

H πλήρης ισότητα παραμένει 123 χρόνια μακριά

Παρά την ιστορική πρωτιά της Ισλανδίας και την πρόοδο στην εκπαίδευση, η γυναικεία εκπροσώπηση στην ανώτατη ηγεσία παραμένει το μεγάλο «αγκάθι» της παγκόσμιας οικονομίας.

Σύνταξη
Ύμνος στη Ζωή, της Ζιζέλ Πελικό: Γιατί η ντροπή ανήκει στους θύτες – κι αυτοί μπορεί πράγματι να κοιμούνται πλάι μας κάθε νύχτα
«Κατηγορώ» 22.02.26

Ύμνος στη Ζωή, της Ζιζέλ Πελικό: Γιατί η ντροπή ανήκει στους θύτες – κι αυτοί μπορεί πράγματι να κοιμούνται πλάι μας κάθε νύχτα

Από μια χαμένη κλήση δίπλα σε γήπεδο τένις μέχρι μια δίκη που συγκλόνισε τη Γαλλία, η Ζιζέλ Πελικό αρνήθηκε να κρυφτεί. Και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που μιλάμε για τον βιασμό.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σουρίγια Μπονάλι – Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο
Μπροστά από την εποχή 18.02.26

Σουρίγια Μπονάλι - Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα 2026, ο κόσμος χειροκρότησε το backflip του Ίλια Μαλίνιν. Αλλά πολύ πριν από αυτόν, η Σουρίγια Μπονάλι τόλμησε να αψηφήσει τη βαρύτητα και τους κανόνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H Charli XCX δήλωσε ότι δεν θέλει να κάνει παιδιά και η απάντηση του Τζέισον Μπέιτμαν ήταν το λίγοτερο αποκρουστική
Ορίστε; 18.02.26

H Charli XCX δήλωσε ότι δεν θέλει να κάνει παιδιά και η απάντηση του Τζέισον Μπέιτμαν ήταν το λίγοτερο αποκρουστική

Η Charli XCX κλήθηκε στο να απαντήσει έαν θέλει «ένα ή περισσότερα παιδιά» και η απάντηση της δεν φάνηκε να αρέσει στον Τζέισον Μπέιτμαν (αλλά ποιος νοιάζεται;).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός: Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ροντινέι
On Field 05.03.26

Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ροντινέι

Οι δύο 11αδες του Μεντιλίμπαρ στα ματς που έχει παίξει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, το 4-2-3-1, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Μαρτίνς και η απουσία του Ροντινέι

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του
Γιατί όχι; 05.03.26

Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του

Από το 2020 είναι γνωστός ως Dani Rojas, ο επιθετικός της AFC Richmond και αγαπημένο παιδί της σειράς Ted Lasso. Ωστόσο ο ηθοποιός Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται μια αληθινή καριέρα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο
Βουλή 05.03.26

Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο

«Με χαρά άκουσα την κυβέρνηση να λέει πως 'η Κύπρος κείται πλησίον' αναφερόμενη στην αποστολή φρεγατών και F-16. Μήπως όμως η Κύπρος ακόμα 'κείται μακράν' για την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το καλώδιο; Ας μας πει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Κόσμος 05.03.26

Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Η Γαλλία διαθέτει αεροπορική βάση σε αμερικανικά αεροσκάφη υποστήριξης που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Σύνταξη
Στέγαση: Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας
Αδιέξοδο 05.03.26

Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας και την υπερβολική επιβάρυνση κόστους στέγασης

Η στέγαση εξελίσσεται σε δομική και συστημική κρίση με την Ελλάδα να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό επιβάρυνσης κόστους στέγασης στην ΕΕ και να είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της Ένωσης με 0% απόθεμα κοινωνικής κατοικίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω» – Η ένταση που είχε ο Απόστολος Τσιτσιπάς με τον διαιτητή (vid)
Τένις 05.03.26

«Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω» – Η ένταση που είχε ο Απόστολος Τσιτσιπάς με τον διαιτητή (vid)

Κατά τη διάρκεια του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντένις Σαποβάλοφ, ο Απόστολος Τσιτσιπάς είχε μεγάλη ένταση με τον chair umpire Μοχάμεντ Λαγιανί.

Σύνταξη
Διαψεύδουν οι Κούρδοι του Ιράκ σενάρια εμπλοκής τους στον πόλεμο του Ιράν – Τουρκική ανησυχία
Κόσμος 05.03.26

Διαψεύδουν οι Κούρδοι του Ιράκ σενάρια εμπλοκής τους στον πόλεμο του Ιράν - Τουρκική ανησυχία

Το υπ. Πληροφοριών του Ιράν δήλωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο θέσεις «αυτονομιστικών οργανώσεων» που σκόπευαν να εισέλθουν στη χώρα μέσω των δυτικών συνόρων, προσθέτοντας ότι υπέστησαν βαριές απώλειες

Σύνταξη
Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη
Απάτη crypto 05.03.26

Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη

Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττική και της Κρήτη για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης - Η δομή και η ιεραρχία της οργάνωσης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;
«Συμφωνώ με Σάντσεθ» 05.03.26

Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;

Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση οφείλει να επαναλαμβάνει ότι δεν εμπλέκεται στον πόλεμο και τόνισε πως είναι θεσμική ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη η σύγκληση του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών

Σύνταξη
Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»

Όπως τονίζει το ΚΚΕ, «οι ναυτεργάτες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Χτυπήθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ντουμπάι. Συντρίμμια πυραύλων πέφτουν πάνω σε πλοία και προκαλούν πυρκαγιές»

Σύνταξη
Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν
Kατάλογος μνημείων UNESCO 05.03.26

Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν

Ζημιές υπέστη το ιστορικό Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη, το μοναδικό μνημείο της πόλης στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μετά από έκρηξη πυραύλου κοντά στο συγκρότημα, ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία
Αθλητισμός & Σπορ 05.03.26

Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη του επικεφαλής της Άστον Μάρτιν, Άντριαν Νιούι, ο οποίος ανέφερε πως πρόβλημα στο μονοθέσιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη νευρολογική βλάβη στους οδηγούς της!

Σύνταξη
Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού
Τα ζητούμενα 05.03.26

Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού

Όλα τα αιτήματα που αφορούν στη λειτουργία και στη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου, συζητήθηκαν σε συνάντηση της δημάρχου Σίφνου στο Υπουργείο Υγείας.

Σύνταξη
Μνημείο νεότερης ιστορίας οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής – Τι είπε η Μενδώνη για την διαδικασία
Ελλάδα 05.03.26

Μνημείο νεότερης ιστορίας οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής – Τι είπε η Μενδώνη για την διαδικασία

Το υπουργείο Πολιτισμού αντιμετωπίζει πλέον τη συλλογή των φωτογραφιών των 200 της Καισαριανής ως μνημείο νεότερης ιστορίας, με προτεραιότητες τη συντήρηση, τη διαφύλαξη και την ανάδειξη του υλικού

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Μέση Ανατολή: Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι
Ελλάδα 05.03.26

Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αθήνα, σήμερα από το Ντουμπάι και αύριο από το Μουσκάτ (Ομάν), προκειμένου να μεταφερθούν Έλληνες πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;
Ο «κρυφός» πόλεμος 05.03.26

Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;

Το Ιράν παρείχε περίπου το 15% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας και δεν είναι σαφές πόσο εύκολα ή φθηνά μπορεί το Πεκίνο να αντικαταστήσει αυτό το απόθεμα σε αυτή την συγκυρία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Καθ’ οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη – Πώς θα υποβάλετε ένσταση
ΑΑΔΕ 05.03.26

Καθ' οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη - Πώς θα υποβάλετε ένσταση

Η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων για ανασφάλιστα και απλήρωτα τέλη έχει ολοκληρωθεί και κοινοποιούνται από την ΑΑΔΕ τα πρόστιμα και οι οφειλές στους ιδιοκτήτες των οχημάτων

Σύνταξη
Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο – «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»
90s vibes 05.03.26

Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο - «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»

«Ήταν το Face, η γαλλική Vogue, τα πιο περίεργα ιταλικά περιοδικά των 80s...» λέει ο Bill Georgoussis για το πρώτο «push» που οδήγησε στην 30ετή πορεία του στη φωτογραφία μόδας. Στη συνέχεια μιλάει για την αναδρομική έκθεσή του Push Plus One στην K-Gold Temporary Gallery της Λέσβου και για τη μετάβαση από το αναλογικό στο digital.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26

To Πεκίνο ζητά από τα κινεζικά διυλιστήρια να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι της NDRC στην Κίνα «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Σύνταξη
