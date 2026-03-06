science
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
05.03.2026 | 23:06
Τραγωδία στην Ομόνοια - 15χρονος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου και σκοτώθηκε
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στρατηγική και λήψη αποφάσεων: Το γνωστικό αποτύπωμα του σύγχρονου gaming
Τεχνολογία 06 Μαρτίου 2026, 06:00

Στρατηγική και λήψη αποφάσεων: Το γνωστικό αποτύπωμα του σύγχρονου gaming

Η αναδιαμόρφωση των γνωστικών λειτουργιών μέσω των βιντεοπαιχνιδιών στρατηγικής και η μεταφορά των ψηφιακών δεξιοτήτων στον σύγχρονο εργασιακό στίβο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Vita.gr
Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Spotlight

Η παραδοσιακή αντίληψη που περιόριζε τα βιντεοπαιχνίδια στη σφαίρα της απλής -και συχνά ανώφελης- ψυχαγωγίας ανήκει πλέον οριστικά στο παρελθόν. Στη σύγχρονη εποχή, το gaming έχει μετεξελιχθεί σε ένα εξαιρετικά σύνθετο, διαδραστικό οικοσύστημα το οποίο απαιτεί και, ταυτόχρονα, καλλιεργεί υψηλού επιπέδου νοητικές δεξιότητες.

Υπό το πρίσμα της γνωστικής ψυχολογίας και των νευροεπιστημών, τα σύγχρονα βιντεοπαιχνίδια -ιδίως εκείνα που βασίζονται στη στρατηγική, τη διαχείριση πόρων και τη συνεργασία- συνιστούν δυναμικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης του ανθρώπινου εγκεφάλου, αφήνοντας ένα διακριτό και θετικό «γνωστικό αποτύπωμα».

Η καθημερινή εξοικείωση με την έννοια της αποτυχίας αποτελεί ίσως το πολυτιμότερο εφόδιο

Στον πυρήνα των απαιτητικών τίτλων στρατηγικής σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Strategy) και των συνεργατικών αρένων (MOBAs), ο χρήστης καλείται να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον διαρκούς μεταβλητότητας.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά γραμμικά μέσα, εδώ η εξέλιξη της εμπειρίας εξαρτάται αποκλειστικά από την ικανότητα του ατόμου να επεξεργάζεται ταυτόχρονα πολλαπλές ροές δεδομένων.

Η διαχείριση περιορισμένων πόρων, η ανάλυση κινδύνου, η αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων και η πρόβλεψη των κινήσεων του αντιπάλου πραγματοποιούνται ακαριαία, συχνά υπό καθεστώς έντονης χρονικής πίεσης.

Αυτή η διαδικασία δεν διαφέρει θεμελιωδώς από τη λήψη αποφάσεων σε απαιτητικά επαγγελματικά και επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Το άτομο μαθαίνει να φιλτράρει τις σημαντικές πληροφορίες από τον περιφερειακό «θόρυβο», να ιεραρχεί προτεραιότητες και να προσαρμόζει άμεσα τη στρατηγική του όταν τα αρχικά του σχέδια ανατρέπονται.

Η ικανότητα αυτή, γνωστή στην επιστημονική ορολογία ως «γνωστική ευελιξία» (cognitive flexibility), αποτελεί σήμερα έναν από τους κρισιμότερους δείκτες νοητικής επάρκειας και προσαρμοστικότητας.

Νευροπλαστικότητα και εκτελεστικές λειτουργίες

Οι σύγχρονες επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η συστηματική ενασχόληση με πολύπλοκα ψηφιακά περιβάλλοντα ενισχύει εμπράκτως τη νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου.

Επιστήμονες από κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα έχουν παρατηρήσει, μέσω λειτουργικών απεικονίσεων, αυξημένη δραστηριότητα και ενίσχυση των νευρωνικών συνάψεων σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Η οπτικοχωρική αντίληψη -η ικανότητα δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε, να χαρτογραφούμε και να πλοηγούμαστε νοητά σε πολύπλοκους τρισδιάστατους χώρους- βελτιώνεται κατακόρυφα.

Παράλληλα, εξασκείται εντατικά η μνήμη εργασίας (working memory), καθώς ο χρήστης οφείλει να συγκρατεί κρίσιμους κανόνες, τοποθεσίες και μεταβλητές προκειμένου να ανταποκριθεί στις εκάστοτε προκλήσεις με ακρίβεια.

Ακόμη πιο σημαντική είναι η επίδραση στις αποκαλούμενες «εκτελεστικές λειτουργίες» του εγκεφάλου, οι οποίες εδράζονται στον προμετωπιαίο φλοιό.

Η ταχεία εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών εργασιών (task-switching) χωρίς απώλεια συγκέντρωσης και η αναστολή παρορμητικών αντιδράσεων υπέρ ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, αποτελούν δεξιότητες που τα παιχνίδια στρατηγικής επιβραβεύουν άμεσα.

Το ψηφιακό περιβάλλον λειτουργεί, εν ολίγοις, ως ένας ασφαλής προσομοιωτής κρίσεων, όπου η δοκιμή και το λάθος δεν έχουν καταστροφικές συνέπειες στον πραγματικό κόσμο, επιτρέποντας την αέναη επανάληψη και τη διαρκή βελτιστοποίηση των επιλογών.

Το gaming αποτελεί έναν πανίσχυρο καταλύτη για την ανάπτυξη της αναλυτικής σκέψης

Πέρα από την ατομική γνωστική ανάπτυξη, το σύγχρονο gaming διακρίνεται πλέον για τον βαθιά κοινωνικό και συνεργατικό του χαρακτήρα. Η επιτυχία στις κορυφαίες διοργανώσεις και τα ομαδικά ψηφιακά οικοσυστήματα προϋποθέτει εξαιρετικές ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και συντονισμού.

Άνθρωποι από διαφορετικά μέρη του κόσμου καλούνται να συγκροτήσουν άμεσα λειτουργικές ομάδες, να αναθέσουν ρόλους με βάση τις ατομικές δεξιότητες του καθενός και να επιλύσουν εσωτερικές συγκρούσεις υπό συνθήκες πίεσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναδύονται οργανικά ισχυρά χαρακτηριστικά ηγεσίας. Η ιεραρχία στο ψηφιακό περιβάλλον δεν επιβάλλεται θεσμικά, αλλά κερδίζεται μέσω της στρατηγικής οξυδέρκειας, της ικανότητας εμψύχωσης των συμπαικτών και της διαύγειας στη διαχείριση κρίσεων.

Πρόκειται για μια μορφή «ευέλικτης ηγεσίας» (agile leadership), η οποία ταυτίζεται απόλυτα με τα σύγχρονα μοντέλα οριζόντιας διοίκησης των καινοτόμων επιχειρήσεων και των πολυεθνικών οργανισμών.

Το θεμελιώδες ερώτημα που απασχολεί την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα είναι κατά πόσον αυτές οι δεξιότητες είναι ρεαλιστικά μεταβιβάσιμες (transferable skills) εκτός οθόνης.

Τα δεδομένα απαντούν καταφατικά. Οι νοητικές δομές που χτίζονται μέσα από την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων στο gaming βρίσκουν άμεση, πρακτική εφαρμογή στον σύγχρονο εργασιακό στίβο.

Τομείς αιχμής όπως η ανάλυση μεγάλων δεδομένων (data analytics), ο προγραμματισμός, η διαχείριση έργων (project management), ακόμη και η χειρουργική ρομποτική, επωφελούνται άμεσα από επαγγελματίες με ανεπτυγμένη οπτικοκινητική συναρμογή, ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και βαθιά εξοικείωση με πολύπλοκα τεχνολογικά περιβάλλοντα.

Επιπρόσθετα, η καθημερινή εξοικείωση με την έννοια της αποτυχίας αποτελεί ίσως το πολυτιμότερο εφόδιο. Στο gaming, η ήττα δεν συνιστά τελεσίδικη καταδίκη, αλλά αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής καμπύλης.

Το άτομο μαθαίνει να αναλύει τα σφάλματά του χωρίς συναισθηματική κατάρρευση, να αναπροσαρμόζει τα δεδομένα και να επανέρχεται δριμύτερο. Αυτή η νοοτροπία ενισχύει καθοριστικά την ψυχική ανθεκτικότητα (resilience) απέναντι στην επαγγελματική ματαίωση.

Η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών, λοιπόν, έχει εγκαταλείψει την παιδική της ηλικία, διαμορφώνοντας ένα νέο, παγκοσμιοποιημένο πεδίο γνωστικής, κοινωνικής και στρατηγικής εξέλιξης. Η αυστηρή επιστημονική προσέγγιση του φαινομένου αναδεικνύει μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα: το gaming αποτελεί έναν πανίσχυρο καταλύτη για την ανάπτυξη της αναλυτικής σκέψης.

Σε έναν κόσμο που απαιτεί διαρκή προσαρμοστικότητα, ταχεία αποκωδικοποίηση πληροφοριών και συνεργατική ευφυΐα, το γνωστικό αποτύπωμα των βιντεοπαιχνιδιών δεν είναι απλώς θετικό, αλλά δυνητικά απαραίτητο για την επιτυχή πλοήγηση στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Wall Street: Πτώση σε Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα $80 λόγω έντασης με το Ιράν

Wall Street: Πτώση σε Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα $80 λόγω έντασης με το Ιράν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

World
Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο
Τεχνολογία 05.03.26

Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο

Οι Big Tech καλούν το Πεντάγωνο να ξανασκεφτεί το μπλκόκο στην Anthropic. Ο επικεφαλής της Palantir προειδοποιεί ωστόσο τις εταιρείες για «κρατικοποίηση» της ΑΙ αν δεν υποχωρήσουν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη
Πόλεμος στο Διαδίκτυο 04.03.26

Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη

το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εκτίμησε προειδοποίηση για ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις εναντίον υποδομών στις ΗΠΑ. Τα οικονομικά ιδρύματα είναι κύριος στόχος.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI
Πόλεμος για τον έλεγχο της ΑΙ 03.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI

O Λευκός Οίκος μποϊκοτάρει την Anthropic μετά την άρνησή της να καταργήσει τους κανόνες ασφαλείας στα μοντέλα της προκειμένου να αξιοποιηθούν για απόρρητες χρήσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή

Η κλιμάκωση της αστάθειας στη Μέση Ανατολή και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Διώρυγα του Σουέζ έως την κορύφωση της απαισιοδοξίας των Ελλήνων καταναλωτών για το οικονομικό τους μέλλον.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο

Το «Σαρλ ντε Γκωλ» είναι το μοναδικό αεροπλανοφόρο με πυρηνική ενέργεια εκτός του αμερικανικού στόλου και μόλις αποστέλλεται στην ανατολική Μεσόγειο μετά την έκρηξη του πολέμου με το Ιράν

Σύνταξη
Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος
«Shaking Quakers» 06.03.26

Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος

Γεννημένη στη φτώχεια του 18ου αιώνα, χωρίς καμία μόρφωση, η Αν Λι έγινε ηγέτιδα των Shakers, ενός κινήματος που μίλησε για ισότητα φύλων, κοινοτισμό και αγαμία — δεκαετίες πριν την εποχή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εντατικά μέτρα αστυνόμευσης για τους κτηνοτρόφους αλλά μόνο ένα εργαστήριο για μοριακά τεστ λίγο πριν το Πάσχα
Ευλογιά προβάτων 06.03.26

Εντατικά μέτρα αστυνόμευσης για τους κτηνοτρόφους αλλά μόνο ένα εργαστήριο για μοριακά τεστ λίγο πριν το Πάσχα

Πορεία προς το άγνωστο θυμίζει η ευλογιά των προβάτων έναν μήνα πριν από το Πάσχα ενώ τα εργαλεία αντιμετώπισης παραμένουν ανεπαρκή,. Για το θέρμα μιλούν στο in: o αναπληρωτής καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Θανάσης Γελασάκης, ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης και η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Βασιλική Ζαφειροπούλου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις
Διεθνής Οικονομία 06.03.26

Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές θέσεις σε κρίσιμους κλάδους

Σύνταξη
Κούβα: Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας στον τομέα της υγείας
Τομέας υγείας 06.03.26

Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα

Τέλος βάζει η Τζαμάικα σε πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα στον τομέα της υγείας, με φόντο την εντεινόμενη πίεση από τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής προκειμένου να κόψουν τους δεσμούς με τη νήσο.

Σύνταξη
Ιράν: Σχεδόν 6 στους 10 Γερμανούς καταδικάζουν την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Δημοσκόπηση 06.03.26

Οι περισσότεροι Γερμανοί καταδικάζουν την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Το 58% των Γερμανών θεωρεί αδικαιολόγητη την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ενώ το 85% δηλώνει ανήσυχο για την όλο και μεγαλύτερη επικράτηση του νόμου της ζούγκλας στην παγκόσμια πολιτική.

Σύνταξη
Ιράν: Εχουμε βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του, ισχυρίζεται αμερικανός ναύαρχος
Αμερικανός ναύαρχος 06.03.26

Βυθίσαμε «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν

Αμερικανός ναύαρχος ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν, από την αρχή του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Πύραυλοι του Ιράν πλήττουν το Ισραήλ – Εκρήξεις στο Τελ Αβίβ και ως την Ιερουσαλήμ
Εκρήξεις 06.03.26

Το Ιράν σφυροκοπά με πυραύλους το Ισραήλ

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Τελ Αβίβ εξαιτίας της πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ, από την οποία έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής μόνο ζημιές, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Σύνταξη
Κούβα: Είναι «ζήτημα χρόνου», λέει ο Τραμπ – Αναφορά σε σχέδιο αφού «τελειώσει» με το Ιράν
Υπάρχει σχέδιο... 06.03.26

«Ζήτημα χρόνου» η Κούβα, λέει ο Τραμπ

«Θέλουμε πρώτα (...) να τελειώνουμε» με το Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ, αναφερόμενος αόριστα σε σχέδιο για την Κούβα, για την οποία είναι «ζήτημα χρόνου...».

Σύνταξη
Η Volkswagen κατασκεύασε στρατιωτικά οχήματα εν μέσω οικονομικής πίεσης
Οικονομική πίεση 06.03.26

Η Volkswagen το ρίχνει στα στρατιωτικά οχήματα

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό υπό οικονομική πίεση, εξετάζει τη δυνατότητα παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων στο εργόστάσιό της στο Οσναμπρουκ.

Σύνταξη
Ιράν: «Και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν», λέει ο Τραμπ για τις τιμές των καυσίμων
Ιράν 06.03.26

«Και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν», λέει ο Τραμπ για τις τιμές στα καύσιμα

Δεν ανησυχεί για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ο Τραμπ, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θεωρεί ότι θα μειωθούν πολύ γρήγορα «μόλις τελειώσει αυτό», αλλά «και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν».

Σύνταξη
Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 1-3: Νέα ήττα και μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι Πετεινοί
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 1-3: Νέα ήττα και μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι Πετεινοί

Η Κρίσταλ Πάλας νίκησε 3-1 με ανατροπή την Τότεναμ και την άφησε έναν πόντο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Καταδίκασε την ομάδα του με πέναλτι και αποβολή ο Φαν ντε Βεν.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Εγώ θα αποφασίσω το τέλος του πολέμου – Έχουμε μπροστά μας μέλλον
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Ντόναλντ Τραμπ: Εγώ θα αποφασίσω το τέλος του πολέμου – Έχουμε μπροστά μας μέλλον

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μόνον εκείνος μπορεί να αποφασίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν. Και επανέλαβε ότι ο διάδοχος του Χαμενεΐ πρέπει να έχει την έγκρισή του -για να μη γίνει πόλεμος και στο μέλλον.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»
Ξεκαθάρισμα 05.03.26

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου Γουίλιαμ είναι αποφασισμένος να «ξεκαθαρίσει» την κατάσταση με τον θείο του πριν τη δική του στέψη

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Απόρρητο