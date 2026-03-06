Ρόδος: Πώς αποκαλύφθηκε η κακοποίηση της 30χρονης από τη μητέρα της
56χρονη κατηγορείται για κακοποίηση της 30χρονης κόρης της με αυτισμό
Συνεληφθη μια 57χρονη στην Ρόδο μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 30χρονης κόρης της με αυτισμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν μια φίλη της 30χρονης που ζει στην Καβάλα πήρε τηλεφωνο στο αστυνομικό τμημα Ιαλυσού και κατήγγειλε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την φίλη της, της ανάφερε ότι η μητέρα της με την οποία μένει μαζί, την χτύπησε και της είπε ότι χρειαζόταν άμεσα βοήθεια.
Οι αστυνομικοί τότε πήγαν στο σπίτι της 30χρονης που μένει μαζί με τους γονείς της.
Η 30χρονη φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι η μητέρας της την κακομεταχειρίζεται, την χτυπάει και το απόγευμα της Τρίτης την χτύπησε προκαλώντας της εκδορές στο αριστερό της χέρι, κάτι που φέρεται να επιβεβαίωσε και ο πατέρας της κοπέλας.
Η 57χρονη συνελήφθη και αρνείται όλες τις κατηγορίες που της αποδίδονται.
