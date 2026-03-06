newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ρόδος: Πώς αποκαλύφθηκε η κακοποίηση της 30χρονης από τη μητέρα της
Ελλάδα 06 Μαρτίου 2026, 12:10

Ρόδος: Πώς αποκαλύφθηκε η κακοποίηση της 30χρονης από τη μητέρα της

56χρονη κατηγορείται για κακοποίηση της 30χρονης κόρης της με αυτισμό

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
A
A
Vita.gr
Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Spotlight

Συνεληφθη μια 57χρονη στην Ρόδο μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 30χρονης κόρης της με αυτισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν μια φίλη της 30χρονης που ζει στην Καβάλα πήρε τηλεφωνο στο αστυνομικό τμημα Ιαλυσού και κατήγγειλε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την φίλη της, της ανάφερε ότι η μητέρα της με την οποία μένει μαζί, την χτύπησε και της είπε ότι χρειαζόταν άμεσα βοήθεια.

Οι αστυνομικοί τότε πήγαν στο σπίτι της 30χρονης που μένει μαζί με τους γονείς της.

Η 30χρονη φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι η μητέρας της την κακομεταχειρίζεται, την χτυπάει και το απόγευμα της Τρίτης την χτύπησε προκαλώντας της εκδορές στο αριστερό της χέρι, κάτι που φέρεται να επιβεβαίωσε και ο πατέρας της κοπέλας.

Η 57χρονη συνελήφθη και αρνείται όλες τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Optima Bank: Τι φέρνει η κρίση στη Μέση Ανατολή για ελληνικά διυλιστήρια και Metlen

Optima Bank: Τι φέρνει η κρίση στη Μέση Ανατολή για ελληνικά διυλιστήρια και Metlen

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Κόσμος
Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ευλογιά προβάτων: Έρευνα για παράνομα εμβόλια εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση της ζωονόσου
Συναγερμός 06.03.26

Έρευνα για παράνομα εμβόλια εν μέσω της αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση της ευλογιάς προβάτων

«Οι επιτήδειοι παραμονεύουν και υπόσχονται 'εμβόλια σωτηρίας' με το αζημίωτο» δήλωσε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφερόμενος στην ευλογιά προβάτων

Σύνταξη
Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ιεράπετρα – Συνελήφθησαν δύο φερόμενοι ως διακινητές
Στην Κρήτη 06.03.26

Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ιεράπετρα - Συνελήφθησαν δύο φερόμενοι ως διακινητές

Η επιχείρηση διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη - Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ο αριθμός των ανθρώπων που επιβαίνουν στις δύο λέμβους

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κατάπιε ηρωίνη προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη
Νοσηλεύεται φρουρούμενος 06.03.26

Κατάπιε ηρωίνη προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο - Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

Ένα επεισόδιο καταδίωξης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατέληξε στη σύλληψη ενός 47χρονου, ο οποίος φέρεται να κατάπιε μικροποσότητα ηρωίνης προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο.

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθη 37χρονος που έφερνε μεγάλες ποσότητες βεγγαλικών από το εξωτερικό
Στα Χανιά 06.03.26

Συνελήφθη 37χρονος που έφερνε στην Κρήτη μεγάλες ποσότητες βεγγαλικών από το εξωτερικό

Οι Αρχές είχαν ειδοποιηθεί για την παράνομη δράση του και γνώριζαν ότι το πρωί της Πέμπτης θα έφτανε στην Κρήτη, με πλοίο της γραμμής, μεταφέροντας ένα ακόμα μεγάλο φορτίο

Σύνταξη
Κατερίνη: Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης – Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του
Στην Κατερίνη 06.03.26

Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης - Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του

Μετά τις καταγγελίες για βίντεο που έδειχναν αναλήψεις από ΑΤΜ με κάρτες - κλώνους, έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος παρακολουθούσαν τους λογαριασμούς του 17χρονου από την Κατερίνη

Σύνταξη
Εντατικά μέτρα αστυνόμευσης για τους κτηνοτρόφους αλλά μόνο ένα εργαστήριο για μοριακά τεστ λίγο πριν το Πάσχα
Ευλογιά προβάτων 06.03.26

Εντατικά μέτρα αστυνόμευσης για τους κτηνοτρόφους αλλά μόνο ένα εργαστήριο για μοριακά τεστ λίγο πριν το Πάσχα

Πορεία προς το άγνωστο θυμίζει η ευλογιά των προβάτων έναν μήνα πριν από το Πάσχα ενώ τα εργαλεία αντιμετώπισης παραμένουν ανεπαρκή. Για το θέμα μιλούν στο in: o αναπληρωτής καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Θανάσης Γελασάκης, ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης και η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Βασιλική Ζαφειροπούλου.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία
❤️ 06.03.26

Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία

Αργές ερωτικές ιστορίες που προκάλεσαν δάκρυα, κωμικές σειρές που κουβαλούσαν γέλιο και συναίσθημα και σειρές κινούμενων σχεδίων που καθόρισαν την ποπ κουλτούρα -οι αναγνώστες του Guardian επιλέγουν τις απόλυτες τηλεοπτικές ρομαντικές ιστορίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευλογιά προβάτων: Έρευνα για παράνομα εμβόλια εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση της ζωονόσου
Συναγερμός 06.03.26

Έρευνα για παράνομα εμβόλια εν μέσω της αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση της ευλογιάς προβάτων

«Οι επιτήδειοι παραμονεύουν και υπόσχονται 'εμβόλια σωτηρίας' με το αζημίωτο» δήλωσε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφερόμενος στην ευλογιά προβάτων

Σύνταξη
Αλήθεια, δικαιοσύνη, Αμερική: Ο Λευκός Οίκος επιστρέφει με ακόμη ένα αμφιλεγόμενο βίντεο
Yu-Gi-Oh? 06.03.26

Αλήθεια, δικαιοσύνη, Αμερική: Ο Λευκός Οίκος επιστρέφει με ακόμη ένα αμφιλεγόμενο βίντεο

Βίντεο του Λευκού Οίκου με σκηνές από Σούπερμαν, Marvel και γνωστές ταινίες του Χόλιγουντ προκαλεί συζητήσεις για κακόγουστη αισθητική και προπαγάνδα, την ώρα που μαίνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ιεράπετρα – Συνελήφθησαν δύο φερόμενοι ως διακινητές
Στην Κρήτη 06.03.26

Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ιεράπετρα - Συνελήφθησαν δύο φερόμενοι ως διακινητές

Η επιχείρηση διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη - Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ο αριθμός των ανθρώπων που επιβαίνουν στις δύο λέμβους

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κατάπιε ηρωίνη προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη
Νοσηλεύεται φρουρούμενος 06.03.26

Κατάπιε ηρωίνη προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο - Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

Ένα επεισόδιο καταδίωξης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατέληξε στη σύλληψη ενός 47χρονου, ο οποίος φέρεται να κατάπιε μικροποσότητα ηρωίνης προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο.

Σύνταξη
Ο Μέσι χειροκροτεί τον Τραμπ για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν (vid)
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Ο Μέσι χειροκροτεί τον Τραμπ για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν (vid)

Μέσι και Ίντερ Μαϊάμι συναντήθηκαν με τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Αργεντινός μύθος της μπάλας ακούει τα εξ αμάξης από όλο το ίντερνετ για την κίνησή του να χειροκροτήσει σε κομμάτι της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν.

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθη 37χρονος που έφερνε μεγάλες ποσότητες βεγγαλικών από το εξωτερικό
Στα Χανιά 06.03.26

Συνελήφθη 37χρονος που έφερνε στην Κρήτη μεγάλες ποσότητες βεγγαλικών από το εξωτερικό

Οι Αρχές είχαν ειδοποιηθεί για την παράνομη δράση του και γνώριζαν ότι το πρωί της Πέμπτης θα έφτανε στην Κρήτη, με πλοίο της γραμμής, μεταφέροντας ένα ακόμα μεγάλο φορτίο

Σύνταξη
Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται
Χολιγουντιανός αέρας 06.03.26

Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται

Μετά την Ύδρα και τη Χαλκίδα, η νέα στάση της ελληνικής περιοδείας του Μπραντ Πιτ γίνεται στην Αθήνα, με την πλατεία Κοτζιά να έχει μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο στούντιο.

Σύνταξη
Με συλλογικό «μπλιαχ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ απαντούν καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε
Βίντεο 06.03.26

Με συλλογικό «μπλιαχ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ απαντούν καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε

Οι δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, σε συζήτηση με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, προκάλεσαν αντιδράσεις, με καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών να απαντούν δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Απόρρητο