Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι να συνάψει «συμφωνία» – Βάζει εμπόδια, λέει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω πολέμου με το Ιράν, επιτέθηκε ξανά κατά του προέδρου της Ουκρανίας. Και επανέλαβε την πίεση που του ασκεί για να κάνει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Σε συνέντευξή του στο Politico, o Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος «είναι έτοιμος» για να κάνει συμφωνία. Και το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τον οποίο φάνηκε να δείχνει δυσφορία.

«Ο Ζελένσκι πρέπει να κουνηθεί και να κάνει μια συμφωνία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Και πρόσθεσε ότι «είναι αδιανόητο να θέτει εμπόδια»

Όταν ερωτήθηκε ποιο είναι το εμπόδιο που θέτει ο πρόεδρος της Ουκρανίας για μια ειρηνευτική συμφωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να επεκταθεί. Περιορίστηκε να πει ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν δείχνει αρκετή προθυμία για διαπραγματεύσεις.

«Δεν έχει χαρτιά»

«Δεν έχει τα χαρτιά. Τώρα έχει ακόμη λιγότερα χαρτιά» στα χέρια του, είπε για τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε χρησιμοποιήσει αυτήν την έκφραση και στη συνάντηση που είχε το 2025 στο Οβάλ Γραφείο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Τότε, ο τρόπος με τον οποίο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντιμετωπίστηκε μπροστά στις κάμερες και η δριμεία επίθεση που δέχθηκε είχαν προκαλέσει αντιδράσεις.

Ανταλλαγή αιχμαλώτων

Νωρίτερα σήμερα, Ρωσία και Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι αντάλλαξαν 200 αιχμαλώτους πολέμου.

Αυτό είναι το πρώτο βήμα μιας μεγαλύτερης επιχείρησης που συμφωνήθηκε κατά τις πρόσφατες μεταξύ τους διαπραγματεύσεις στη Γενεύη. Οι ανταλλαγές αιχμαλώτων και νεκρών είναι το μοναδικό απτό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής από τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Μια νέα τριμερής συνάντηση (ΗΠΑ – Ρωσία – Ουκρανία) ήταν προγραμματισμένη για αυτήν την εβδομάδα. Ωστόσο η διαπραγμάτευση αναβλήθηκε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.