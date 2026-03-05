Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού

Θέματα λειτουργικά και στελέχωσης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου συζητήθηκαν στο Υπουργείο Υγείας σε συνάντηση της Δημάρχου Σίφνου με τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κα Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, εκ μέρους του γραφείου της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας κας Ειρήνης Αγαπηδάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Δήμου Σίφνου, συζητήθηκαν εκ νέου όλα τα αιτήματα που αφορούν στη λειτουργία και στη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου. Από πλευράς της Δημοτικής Αρχής παρουσιάστηκαν τα δεδομένα λειτουργίας της δομής υγείας του νησιού, καθώς και οι ανάγκες που έχουν καταγραφεί, τόσο λόγω του μόνιμου πληθυσμού όσο και της σημαντικής εποχικής επιβάρυνσης που προκύπτει από την τουριστική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης επισημάνθηκε η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού, ζήτημα το οποίο ο Δήμος Σίφνου έχει θέσει κατ’ επανάληψη στους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της μονάδας και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού, με λιγότερη επιβάρυνση του υπηρετούντος προσωπικού.

Τα επόμενα βήματα

Επίσης, όπως προσθέτει η ανάρτηση του Δήμου, κατόπιν επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε με το Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου κ. Χρήστο Ροϊλό και τη Διευθύντρια Προσωπικού, προβλέπεται η άμεση σύναψη σύμβασης με έμπειρο Γενικό Ιατρό, ο οποίος θα ξεκινήσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Ιατρείο αμέσως μετά το Πάσχα και για ένα έτος, έτσι ώστε στο διάστημα αυτό να προχωρήσει η διαδικασία των προκηρύξεων για την κάλυψη των θέσεων που έχουν ζητηθεί.

Κατά τη συζήτηση υπογραμμίστηκε ακόμα η ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας στη στελέχωση της μονάδας, με στόχο να αποφεύγονται κενά στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς την τοπική κοινωνία καθώς και το πάγιο αίτημα της τροποποίησης του οργανογράμματος.