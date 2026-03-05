Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να σηκώνουμε τον σκύλο μας και γιατί
Pet Stories 05 Μαρτίου 2026, 10:00

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να σηκώνουμε τον σκύλο μας και γιατί

Ο τρόπος που σηκώνουμε τον σκύλο μας, μπορεί να βλάψει την υγεία του, αλλά και την ψυχολογία του.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Μία από τις συνήθειες που έχουμε, είναι να σηκώνουμε τον σκύλο μας για να τον πάρουμε στην αγκαλιά μας.

Ωστόσο, η πράξη μας αυτή πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο γιατί μπορεί να του κάνουμε κακό.

 Οι λάθος χειρισμοί, μπορεί να προκαλέσουν πόνο, μικροτραυματισμούς στον σκύλο

Η αγκαλιά είναι πράξη τρυφερότητας. Όταν γίνεται συστηματικά και χωρίς μέτρο, μπορεί να δημιουργήσει εξάρτηση

«Το να σηκώνουμε τον σκύλο μας αγκαλιά είναι μια κίνηση που οι περισσότεροι κηδεμόνες θεωρούν αυτονόητη. Το κάνουμε από αγάπη, για να τον προστατεύσουμε, για να τον απομακρύνουμε από μια κατάσταση ή απλώς για να τον χαϊδέψουμε.
Ωστόσο, υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος. Και η διαφορά, μπορεί να επηρεάσει τόσο τη σωματική του υγεία όσο και την ψυχολογία του», υπογραμμίζει η επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Πηνελόπη Μαύρου.

Γιατί ο τρόπος που σηκώνουμε τον σκύλο μας έχει σημασία

Ο σκύλος δεν είναι «αντικείμενο», επισημαίνει η κα Μαύρου, που το σηκώνουμε όπως μάς βολεύει.

Το σώμα του, εξηγεί, χρειάζεται σωστή στήριξη – ιδιαίτερα στη σπονδυλική στήλη και στα άκρα.

Οι λάθος χειρισμοί, μπορεί να προκαλέσουν πόνο, μικροτραυματισμούς ή, σε κάποιες περιπτώσεις, σοβαρότερα ορθοπεδικά προβλήματα – ειδικά σε κουτάβια που αναπτύσσονται ή σε μικρόσωμες φυλές.

Εκτός από τον τραυματισμό, συνεχίζει η κα Μαύρου, υπάρχει και η παράμετρος της αντίληψης του σκύλου.

Για εκείνον, το να σκύβει κάποιος από πάνω του, είτε απότομα είτε ακόμη και πιο ήρεμα, μπορεί να εκληφθεί ως απειλητική κίνηση.

Στη «γλώσσα του σώματος» των σκύλων, η επιβλητική στάση από πάνω και η κάλυψη του οπτικού πεδίου είναι στοιχεία πίεσης. Αν αυτό συνδυαστεί με αιφνίδιο σήκωμα, το ζώο, μπορεί να βιώσει έντονη ανασφάλεια.

Επιπλέον στον κόσμο των σκύλων δεν υπάρχει ως πράξη η κίνηση της αγκαλιάς. Ένας σκύλος που νιώθει ότι δεν έχει έλεγχο στο σώμα του, ενδέχεται να σφίγγεται, να απομακρύνεται, να γρυλίζει ή ακόμη και να αντιδρά αμυντικά.

Συχνά οι κηδεμόνες ερμηνεύουν αυτή τη συμπεριφορά ως «κακό χαρακτήρα». Στην πραγματικότητα όμως, πρόκειται για φόβο ή ακόμα και πόνο που, μπορεί να προκαλέσαμε άθελά μας στην προσπάθεια να τον σηκώσουμε.

Ποια είναι τα συχνότερα λάθη

Ένα από τα πιο συχνά λάθη, αναφέρει η κα Μαύρου, είναι να σηκώνουμε τον σκύλο πιάνοντάς τον μόνο από τα μπροστινά πόδια ή κάτω από τις μασχάλες. Αυτή η κίνηση επιβαρύνει τη σπονδυλική στήλη και αφήνει το πίσω μέρος του σώματος χωρίς στήριξη.

Άλλο λάθος είναι να τον τραβάμε απότομα χωρίς προειδοποίηση, ειδικά όταν κοιμάται ή είναι απορροφημένος σε κάτι. Ο αιφνιδιασμός αυξάνει το στρες και μειώνει την εμπιστοσύνη.

Επιπλέον όταν σηκώνουμε συνεχώς τον σκύλο για να τον «προστατεύσουμε» από ερεθίσματα (άλλους σκύλους, κόσμο, θορύβους) ουσιαστικά δεν τού επιτρέπουμε να μάθει να διαχειρίζεται το περιβάλλον του.

Η υπερβολική αγκαλιά, μπορεί να οδηγήσει στην εξάρτηση

«Η αγκαλιά είναι πράξη τρυφερότητας. Ωστόσο, όταν γίνεται συστηματικά και χωρίς μέτρο, μπορεί να δημιουργήσει εξάρτηση. Ένας σκύλος που έχει μάθει ότι κάθε φορά που νιώθει αβεβαιότητα θα τον σηκώνουμε, αρχίζει να αναζητά διαρκώς αυτή τη «λύση»», ενημερώνει η κα Μαύρου.

Έτσι, αντί να ενισχύεται η αυτοπεποίθησή του, τονίζει η ειδικός, ενισχύεται η ανάγκη για διαρκή σωματική επαφή ως μηχανισμός ασφάλειας. Μακροπρόθεσμα, αυτό, μπορεί να περιορίσει την εξερευνητική του διάθεση και την ικανότητά του να προσαρμόζεται σε νέα ερεθίσματα.

Σύμφωνα με την κα Μαύρου, ο στόχος μας δεν είναι να αποφεύγουμε την αγκαλιά, αλλά να μεγαλώνουμε έναν σκύλο που νιώθει ασφάλεια και με τα τέσσερα πόδια στο έδαφος.

Η σωστή τεχνική για να σηκώνουμε τον σκύλο

Ο σωστός τρόπος, διευκρινίζει η κα Μαύρου, εξαρτάται από το μέγεθος του σκύλου.

● Μικρόσωμοι σκύλοι: Τοποθετούμε το ένα χέρι κάτω από τον θώρακα. Το άλλο χέρι στηρίζει τη λεκάνη και τα πίσω άκρα. Σηκώνουμε ομαλά, κρατώντας το σώμα κοντά στο δικό μας για σταθερότητα.

● Μεσαίου μεγέθους σκύλοι: Ακολουθούμε την ίδια λογική διπλής στήριξης. Λυγίζουμε τα γόνατα και όχι τη μέση, ώστε να αποφύγουμε τόσο τον τραυματισμό σε εμάς όσο και σε εκείνους.

● Μεγαλόσωμοι σκύλοι: Συνήθως δεν είναι απαραίτητο να τους σηκώνουμε. Αν χρειαστεί (π.χ. σε περίπτωση τραυματισμού), καλό είναι να γίνεται με τη βοήθεια δεύτερου ατόμου ή κατόπιν καθοδήγησης κτηνιάτρου.

Η αγκαλιά να γίνεται με σεβασμό

Η σωστή διαχείριση, διευκρινίζει η κα Μαύρου, δεν σημαίνει λιγότερη αγάπη για τον σκύλο μας. Σημαίνει περισσότερη κατανόηση.

Εν ολίγοις, η κα Μαύρου λέει: «Παρατηρούμε πάντα τη «γλώσσα του σώματός» του και φροντίζουμε οι χειρισμοί μας να ενισχύουν την εμπιστοσύνη και όχι να την κλονίζουν.
Γιατί τελικά, η ουσία δεν είναι πόσο συχνά τον σηκώνουμε, αλλά πόσο ασφαλής νιώθει δίπλα μας».

Η επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Πηνελόπη Μαύρου

⃰ Η κυρία Πηνελόπη Μαύρου είναι επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, με εξειδίκευση στη συμπεριφορά και την ψυχολογία του σκύλου.

Είναι απόφοιτη της Pets Pro Academy.

Έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια στην ψυχολογία σκύλου, τη διαχείριση συμπεριφοράς, καθώς και στις πρώτες βοήθειες για σκύλους.

Συνεχίζει την επιμόρφωσή της και την τρέχουσα περίοδο παρακολουθεί μαθήματα στην κοινωνική εκπαίδευση σκύλων (μίμηση – Do as I Do), με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και της προσαρμοστικότητας του σκύλου στο σύγχρονο περιβάλλον.

Είναι ιδρύτρια του κέντρου εκπαίδευσης σκύλων PRINCE TZORTZIS DOG SCHOOL στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ασχολείται με τη θετική εκπαίδευση σκύλων, την καθοδήγηση κηδεμόνων και την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς του σκύλου.

Στόχος της, η δημιουργία ισορροπημένων και σταθερών σκύλων.

Facebook: Prince Tzortzis Dog School / peny mavrou

Instagram: penymavrou

Tik tok: Prince Tzortzis Dog School

