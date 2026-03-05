Πειραιάς: Ηλικιωμένος παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο
Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Τζάνειο»
Ένας ηλικιωμένος παρασύρθηκε το πρωί της Πέμπτης από αστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου στο ύψος της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου, στον Πειραιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το τροχαίο σημειώθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων. Ο ηλικιωμένος φέρεται να μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει τραυματιστεί σοβαρά.
- Συνελήφθη 52χρονος που έκλεβε αποσκευές επιβατών στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
- Από σύμμαχοι, εχθροί: Το χρονικό της ταραχώδους σχέσης ΗΠΑ-Ιράν από το 1953 μέχρι σήμερα
- Χουάντσο: «Σπουδαία ομάδα ο Ολυμπιακός»
- Όχι άλλο λούτρινο: O Παντς, το μωρό μακάκος που συγκίνησε το διαδίκτυο, έχει πλέον αληθινή αγκαλιά
- Μοναδικό ντοκουμέντο της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής η συλλογή Χόιερ – Η προπαγάνδα των Ναζί
- Αταμάν: «Θα είμαστε σίγουρα στο Final Four της Euroleague»
- Χανιά: Σχεδίαζαν εμπρηστικές επιθέσεις κατά αστυνομικών – Βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά – Δύο συλλήψεις
- Το βήμα τίτλου της Άρσεναλ και η επίθεση του Χιούρτζελερ στους «κανονιέρηδες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις