Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 34χρονος με πιστόλι και 14 φυσίγγια
Ο 34χρονος που συνελήφθη στον Άγιο Δημήτριο οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα
Ένας 34χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (04/03) στον Άγιο Δημήτριο, καθώς κατείχε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη.
Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν τον 34χρονο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη και γεμιστήρας με 14 φυσίγγια.
Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου για σχηματισμό δικογραφίας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 34χρονος με πιστόλι και 14 φυσίγγια
- Λέρος: «Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου είχε τρυπήσει την παλάμη με κατσαβίδι» – Τι δήλωσε ο 18χρονος πατροκτόνος
- Συγκλονίζουν οι Έλληνες που επιστρέφουν από τη Μέση Ανατολή – «Φτιάξαμε μια βαλίτσα και φύγαμε»
- Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»
- ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του
- Κυβέρνηση: Ευκαιρίες συσπείρωσης του κομματικού τους ακροατηρίου βλέπουν στην αναταραχή του πολέμου
- UEFA Champions League: Επιστρέφει στο MEGA με το μεγάλο ντέρμπι Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι
- Η αδύνατη ειρήνευση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις