Ένας 34χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (04/03) στον Άγιο Δημήτριο, καθώς κατείχε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν τον 34χρονο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη και γεμιστήρας με 14 φυσίγγια.

Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου για σχηματισμό δικογραφίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.