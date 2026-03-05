Μαρία Βοσκοπούλου: Έρωτευμένη η κόρη του Τόλη Βοσκόπουλου; Τι λέει με ανάρτηση της

Η νεαρή ηθοποιός και κόρη του Τόλη Βοσκόπουλου και της Άντζελας Γκερέκου δεν έχει απασχολήσει ποτέ με την προσωπική της ζωή, την οποία φροντίζει να τη διαφυλάσσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο πριν λίγες ημέρες ανήρτησε μία φωτογραφία με έναν γοητευτικό νεαρό και το στιγμιότυπο συνόδευσε με μία καρδιά. Πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να σχολιάσουν ότι διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της αφού έχει βρεί τον έρωτα της.

Μαρία Βοσκοπούλου: Η απάντηση της στις φήμες για την προσωπική ζωή της

Λίγες ώρες αργότερα, η Μαρία Βοσκοπούλου θέλησε να ξεκαθαρίσει, με νέα ανάρτησή της, ότι ο συγκεκριμένος νεαρός δεν είναι σύντροφός της, αλλά ξάδερφός της.

Ανάρτησε μία νέα κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς της με τα εξής λόγια: «Είναι ο ξάδερφός μου. ΞΑΔΕΡΦΟΣ ΜΟΥ».

Μαρία Βοσκοπούλου: Αχώριστη με την οικογένεια της

Η Μαρία Βοσκοπούλου γιόρτασε την έναρξη της Σαρακοστής μαζί με τη μητέρα της, Άντζελα Γκερέκου και τη γιαγιά της, Μαρία. Η ηθοποιός υποδέχτηκε τη μητέρα της και τη γιαγιά της στη γειτονιά της, στο Παγκράτι και είχαν όλοι μαζί ένα γεύμα με σαρακοστιανά εδέσματα σε ουζερί της περιοχής.

Μάλιστα, μοιράστηκε μία φωτογραφία από την οικογενειακή τους εξόρμηση, ποζάροντας δίπλα στη μητέρα της και τη γιαγιά της.