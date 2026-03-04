Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε το σύνολο της Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου, λόγω των σοβαρών και συνεχιζόμενων καταστροφών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, καθώς και της εκτεταμένης διάβρωσης της ακτογραμμής, όπως έκανε γνωστό ο Δήμος Κορινθίων.

Η απόφαση, που ισχύει για τρεις μήνες, δημιουργεί το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης. Πρόκειται για μια κρίσιμη εξέλιξη που επιτρέπει ταχύτερες παρεμβάσεις σε:

Υποδομές

Οδικό δίκτυο

Παραλιακές ζώνες

Σημεία που έχουν πληγεί σοβαρά

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης ευχαρίστησε θερμά τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, ο οποίος εξέδωσε τη σχετική απόφαση μέσα σε λίγες ώρες, αναγνωρίζοντας το μέγεθος και τον επείγοντα χαρακτήρα του προβλήματος.

Παράλληλα, ο Αντιδήμαρχος Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Ευάγγελος Παπαϊωάννου βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αναζήτησης της κατάλληλης χρηματοδότησης, ώστε να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατόν τα έργα αποκατάστασης, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Κορινθίων.