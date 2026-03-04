Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου
Η απόφαση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της δημοτικής κοινότητας Άσσου – Λεχαίου, δημιουργεί το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης.
- Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος φοιτητής στην Πανεπιστημιούπολη - Έπεσε από μεγάλο ύψος
- Voucher 750 ευρώ: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – Ποιοι το δικαιούνται και πώς θα το πάρετε
- Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του
- Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου - Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας
Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε το σύνολο της Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου, λόγω των σοβαρών και συνεχιζόμενων καταστροφών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, καθώς και της εκτεταμένης διάβρωσης της ακτογραμμής, όπως έκανε γνωστό ο Δήμος Κορινθίων.
Η απόφαση, που ισχύει για τρεις μήνες, δημιουργεί το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης. Πρόκειται για μια κρίσιμη εξέλιξη που επιτρέπει ταχύτερες παρεμβάσεις σε:
- Υποδομές
- Οδικό δίκτυο
- Παραλιακές ζώνες
- Σημεία που έχουν πληγεί σοβαρά
Ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης ευχαρίστησε θερμά τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, ο οποίος εξέδωσε τη σχετική απόφαση μέσα σε λίγες ώρες, αναγνωρίζοντας το μέγεθος και τον επείγοντα χαρακτήρα του προβλήματος.
Παράλληλα, ο Αντιδήμαρχος Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Ευάγγελος Παπαϊωάννου βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αναζήτησης της κατάλληλης χρηματοδότησης, ώστε να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατόν τα έργα αποκατάστασης, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Κορινθίων.
- Η γη της ελιάς: Τι λένε οι συντελεστές της σειράς που βρίσκονται στα γυρίσματα της Κύπρου
- Αναδρομικά: Έρχεται νέο πακέτο – Ποιοι πληρώνονται, τι περιλαμβάνει
- Η IFAB ετοιμάζει αποβολή για παίκτες που καλύπτουν το στόμα σε περιστατικά ρατσισμού
- Άγιος Παντελεήμονας: Στο νοσοκομείο ανήλικος με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο
- ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς
- Μέση Ανατολή: Με πτήσεις τσάρτερ 200.000 δολαρίων και ατέλειωτες ώρες στον δρόμο φεύγουν οι πλούσιοι
- Νέα ζωή για τον οικισμό Μεσοχωρίου
- Εξομολόγηση-σοκ πρώην παίκτη της Premier League για τον εθισμό στα ναρκωτικά: «Μου προκάλεσε δυστυχία»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις