Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου; Δείτε τα ονόματα που έχουν γιορτή για να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα και το συναξάρι των Αγίων που τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου
- Γεράσιμος, Γερασίμη
*** Το όνομα γιορτάζεται και σε άλλες ημερομηνίες
Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτη και του οσίου Γρηγορίου Επισκόπου Άσσου, καθώς και άλλων μαρτύρων και οσίων.
Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης
Ο όσιος Γεράσιμος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές του παλαιστινιακού μοναχισμού του 5ου αιώνα. Γεννήθηκε στη Λυκία της Μικράς Ασίας από ευσεβείς γονείς και από νεαρή ηλικία έδειξε έντονη κλίση προς τον μοναχικό βίο.
Σε νεαρή ηλικία παρασύρθηκε από τη διδασκαλία του Μονοφυσιτισμού, όμως με τη συμβολή του οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου επανήλθε στην Ορθόδοξη πίστη, γεγονός που μαρτυρά την ταπεινότητα και την ειλικρινή του αναζήτηση της αλήθειας.
Αποσύρθηκε στην έρημο κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, όπου έζησε με αυστηρή άσκηση, νηστεία και προσευχή. Ίδρυσε μοναστική αδελφότητα, η οποία εξελίχθηκε σε σημαντικό πνευματικό κέντρο της περιοχής.
Ιδιαίτερα γνωστή είναι η παράδοση με το λιοντάρι, του οποίου θεράπευσε το τραυματισμένο πόδι. Το ζώο παρέμεινε κοντά του έως την κοίμησή του (περί το 475 μ.Χ.), συμβολίζοντας την ειρηνική συνύπαρξη ανθρώπου και κτίσης.
Λοιποί Άγιοι που τιμώνται στις 4 Μαρτίου
Μάρτυρες Παύλος και Ιουλιανή
Μάρτυρες Ακάκιος, Κοδράτος και Στρατονίκος
Γρηγόριος Επίσκοπος Κωνσταντίας Κύπρου
Όσιος Αδριανός
Όσιος Γεράσιμος εκ Ρωσίας
Βασίλειος βασιλεύς Ροστώβ
Οσιομάρτυρες Βασίλειος και Ιωάσαφ
Δανιήλ ο πρίγκιπας
Μετακομιδή ιερών λειψάνων Αγίου Βιασεσλάβου
