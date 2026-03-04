Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει «την πιο σημαντική ταινία στην οποία έχει συμμετάσχει ποτέ»

Η Τζένιφερ Γκάρνερ μίλησε για τους πιο αξιομνημόνευτους ρόλους που κοσμούν το βιογραφικό της, ενώ προωθούσε τη δεύτερη σεζόν της σειράς The Last Thing He Told Me, στο βρετανικό ραδιοφωνικό σταθμό Hits Radio.

Όταν η παρουσιάστρια Ολίβια Μάρκς της είπε ότι το «Love, Simon» του 2018 – μια ταινία για έναν έφηβο που βρίσκει το κουράγιο να αποκαλύψει στους γονείς του ότι είναι γκέι, ενώ παράλληλα καλείται να ανταπεξέλθει σε μια σειρά από δυσκολίες- ήταν μια από τις αγαπημένες της, η Γκάρνερ απάντησε ότι την θεωρεί το «πιο σημαντικό» κινηματογραφικό έργο της.

«Μα ταινία για την οποία δυσκολεύομαι να μιλήσω χωρίς να κλάψω είναι το Love, Simon», είπε η Μάρκς. «Ο τρόπος που λες: ‘Μπορείς να αναπνεύσεις τώρα, Σάιμον’ με κατέστρεψε».

«Ω, όχι, θα με κάνεις να κλάψω. Λατρεύω αυτή την ταινία»,απάντησε η Γκάρνερ.

Η ταινία «Love, Simon», σε σκηνοθεσία του Γκρεγκ Μπερλάντι και σενάριο της Ελίζαμπεθ Μπέργκερ και του Άιζακ Άπτακερ, βασίζεται στο μυθιστόρημα Simon vs. the Homo Sapiens Agenda της Μπέκι Αλμπερτάλι του 2015 και στο πλευρό της Γκάρνερ πρωταγωνιστούν επίσης οι Νικ Ρόμπινσο, Τζος Ντουχάμελ, Τάλιθα Μπέιτμαν, Κάθριν Λάνγκφορντ, Αλεξάντρα Σιπ και Τζόρζε Λέντεμποργκ.

Η συγκινητική σκηνή — στην οποία η Έμιλι (Γκάρνερ) λέει με αγάπη στον γιο της Σάιμον (Ρόμπινσον) ότι επιτέλους μπορεί να είναι ο εαυτός του αφού αποκάλυψε ότι είναι γκέι— «γυρίστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μιλάς στο κοινό», επισημαίνει η Μαρκς.

«Πόσο σκόπιμο ήταν αυτό;», αναρωτήθηκε.

«Το να γίνει αυτή η ταινία μια ανάλαφρη, ακαταμάχητη ρομαντική κωμωδία και να έχει αυτή τη [σκηνή] στο επίκεντρό της ήταν απολύτως σκόπιμο», είπε η Γκάρνερ. «Ο [σκηνοθέτης] Γκρεγκ Μπερλάντι ξέρει ακριβώς τι κάνει. Είναι ιδιοφυΐα».

«Είμαι απλά ευγνώμων»

Η Τζένιφερ Γκάρνερ θυμήθηκε ότι η υπογραφή της για να συμμετάσχει στην ταινία συνέβαλε στη χρηματοδότηση του έργου και ένιωσε την ανάγκη να ενταχθεί στο καστ λόγω του μηνύματος της.

«Δεν χρειαζόταν να πάω στην Ατλάντα εκείνη τη στιγμή και να συμμετάσχω στην ταινία», είπε, «αλλά απλά… είναι η πιο σημαντική ταινία στην οποία έχω συμμετάσχει ποτέ. Είμαι πολύ ευγνώμων που μου το ζήτησε. Είμαι πολύ ευγνώμων που έπαιξα αυτόν τον ρόλο και ήμουν αυτή η μαμά».

«Οι άνθρωποι μου μιλούν γι’αυτό – ειδικά σε πτήσεις. Οι αεροσυνοδοί μου σημειώματα, όπως ένα που έλεγε: ‘Το Love, Simon βοήθησε. Το είδα με τους γονείς μου και μας βοήθησε πραγματικά να συζητήσουμε’», είπε.

«Είμαι απλά ευγνώμων», πρόσθεσε.

Η Γκάρνερ, που είναι μητέρα τριών παιδιών, πρόσθεσε ότι το «Love, Simon» είναι ένα παράδειγμα του γιατί «η τέχνη είναι τόσο σημαντική».

«Η τέχνη σε βοηθά να δεις τον εαυτό σου. Σε βοηθά να ονειρεύεσαι. Σε βοηθά να δεις πέρα από τη μύτη σου και να βιώσεις την εμπειρία κάποιου άλλου από τον κόσμο και να έχεις περισσότερη ενσυναίσθηση», σχολίασε.

*Με πληροφορίες από: People